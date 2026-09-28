David Alandete sopapea a Óscar Puente por insultar al estudiante de Harvard que dejó noqueado a Pedro Sánchez

Óscar Puente no tiene propósito de enmienda.

El corresponsal de ‘ABC’, COPE y Telemadrid ante la Casa Blanca, David Alandete, no se mordió la lengua. En un mensaje en la red social X que se ha viralizado con fuerza, ha afeado con dureza al ministro de Transportes por insultar a Daniel Santos, el estudiante venezolano de Harvard que puso contra las cuerdas a Pedro Sánchez durante su comparecencia en la prestigiosa universidad estadounidense.

El episodio se remonta a la intervención de Sánchez en el John F. Kennedy Jr. Forum de Harvard, el 24 de septiembre de 2026. El presidente del Gobierno había preparado un discurso sobre los peligros de la inteligencia artificial y la “tecnooligarquía”. Sin embargo, el turno de preguntas de los alumnos desvió completamente el guion hacia los asuntos más controvertidos de la política española: los casos judiciales que afectan a su esposa Begoña Gómez y a su hermano David Sánchez, el espionaje con Pegasus, Ceuta, el Sáhara y Venezuela.

Uno de los que más incomodó a Sánchez fue Daniel Santos Ramírez, un joven de 27 años nacido en Caracas, economista y politólogo, que lleva apenas un mes cursando un máster en la Kennedy School of Government. Con raíces canarias, el estudiante interrogó al presidente sobre la cercanía de algunos miembros del Gobierno y del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero con el régimen de Delcy Rodríguez y Nicolás Maduro, y sobre la necesidad de elecciones libres en Venezuela.

Sánchez esquivó parte de las preguntas y se centró en defender su posición genérica a favor de la soberanía del pueblo venezolano.La respuesta de Óscar Puente no se hizo esperar. En X, el ministro se dirigió al estudiante con un despectivo «Lo que no te esperabas es el revolcón que te pegó, fachin», en alusión a la intervención de Sánchez. El tono chulesco y el insulto no han pasado desapercibidos.

Lo que no te esperabas es el

Revolcón que te pegó, fachin. https://t.co/7sz1pxpKLo — Óscar Puente (@oscar_puente_) September 26, 2026

La propia comunidad de X respondió al político del PSOE recordándole que el estudiante en cuestión no era español:

Daniel Santos, el estudiante aludido, es venezolano. Pidió a Sánchez, sin insultos, exigir elecciones libres en Venezuela. El fascismo es totalitario y suprime las elecciones libres; pedirlas es lo contrario. Además, es la postura del propio Gobierno, como reiteró Sánchez.

David Alandete, corresponsal del ‘ABC’, COPE y Telemadrid en la Casa Blanca, saltó a la yugular del que también fuera alcalde socialista de Valladolid por haber pasado todos los límites del respeto:

Daniel, que salió de un país asfixiado por una dictadura, estudia un máster en Harvard, una de las mejores universidades del mundo. Óscar Puente hizo el suyo en la Fundación Jaime Vera, la escuela de formación del PSOE. Harvard frente a la madrasa del partido. Quizá eso explique… pic.twitter.com/Zo1kjk5cvZ — David Alandete (@alandete) September 26, 2026