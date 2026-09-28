¡Los perroflautas gritan a Sánchez: Hasta luego Maricarmen!

La imagen fue impactante y, a la vez, un arma de doble filo en el ámbito político: una mujer de 87 años despojada de su hogar en Madrid tras haber vivido allí durante décadas. Este suceso no solo ha encendido un debate sobre la vivienda, sino también sobre quién asume la responsabilidad en medio del drama. La historia de Maricarmen Abascal ha trascendido de su portal a los pasillos del Parlamento, con Pedro Sánchez en el centro de la controversia y la izquierda actuando como portavoz de la indignación que brota en las calles.

Este episodio ha personificado el descontento ante los altos precios de alquiler, la vulnerabilidad de los inquilinos mayores y la percepción de que el sistema reacciona tarde y de forma ineficaz. La vivienda se ha transformado en un desafío más amplio: una lucha por competencias, narrativa y la supervivencia diaria.

De acuerdo con informaciones de varios medios, Maricarmen había residido cerca de setenta años en su hogar del barrio de Retiro y fue desahuciada tras no poder afrontar el aumento del alquiler solicitado por el nuevo propietario, después de varios intentos infructuosos. La secuencia del desalojo fue especialmente conmovedora: fuerte presencia policial, tensión con activistas, un traslado en ambulancia y una oleada de protestas que hicieron del nombre de Maricarmen un grito político.

La controversia ha afectado no solo al propietario o la judicatura, sino que también ha alcanzado a las administraciones. Se han vertido críticas hacia el Gobierno central, a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de Madrid por no haber conseguido una solución antes del desalojo. Desde una perspectiva política, este caso se presenta como un cóctel perfecto para desgastar: vulnerabilidad, una imagen poderosa y una respuesta institucional que suele llegar cuando ya hay cámaras presentes.

Pedro Sánchez calificó los hechos de “tragedia social”, una afirmación que, aunque contundente, deja la sensación de que la política ha vuelto a percibir un problema justo cuando la puerta ya estaba cerrada. Al mismo tiempo, desde la oposición y varios medios de comunicación se ha señalado que el caso se está utilizando como arma política contra Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida.

Mientras tanto, la ciudadanía ha tomado la delantera. Las manifestaciones en Madrid lograron reunir a miles de personas y colocaron la vivienda en el epicentro del debate nacional, con pancartas, lemas y una dosis de teatralidad genuinamente española. En este ambiente, no sorprende que el caso haya sido convertido en un pequeño laboratorio de propaganda: cada partido intenta presentar a Maricarmen como la prueba tangible de su propia interpretación de la situación.

Entre la disputa política y la indignación social, el caso ha revelado una paradoja muy característica de Madrid: un piso en Retiro hoy tiene más valor como munición electoral que como hogar. Y eso, por sí mismo, ya dice mucho sobre la situación que vivimos.

Para analizar esta y otras cuestiones, Eurico Campano pasa revista a la actualidad del momento en una nueva edición de ‘La Retaguardia’ este lunes 28 de septiembre de 2026.