¡Qué jeta! El ricachón Almodóvar clama por la vivienda mientras disfruta de un patrimonio millonario

El oscarizado director Pedro Almodóvar visitó este domingo el campamento instalado en la Puerta del Sol de Madrid en protesta por la crisis de la vivienda. Allí declaró que la situación es “absolutamente insufrible”, que “Maricarmen es la gota que ha colmado el vaso” -en referencia al desahucio de una mujer de 87 años- y que “el problema de la vivienda paraliza la propia vida española”. Exigió a los políticos que lo resuelvan “ya” porque “son los que nos gobiernan”.

Un discurso impecable de compromiso social… pronunciado por alguien que, según las cuentas de su grupo empresarial, acumula cerca de 50 millones de euros en activos y más de 48 millones en patrimonio neto. Su productora El Deseo y sociedades asociadas no solo producen cine: gestionan una estructura inmobiliaria con una cartera de inmuebles valorada en torno a los 8-10 millones de euros.

Entre esos activos figuran una vivienda de unos 400 metros cuadrados en el exclusivo Paseo del Pintor Rosales (una de las zonas más caras de Madrid, con precios por metro cuadrado que superan los 7.800-8.300 euros), propiedades en el barrio de Salamanca, inmuebles cerca de Ventas y un edificio en la calle Francisco Navacerrada que se alquila, en parte, a la propia productora. Solo en el último ejercicio, El Deseo pagó cerca de un millón de euros en rentas a su sociedad inmobiliaria interna.

Mientras miles de jóvenes destinan el 80 o el 90 % de su sueldo al alquiler y muchas familias afrontan desahucios, el cineasta clama contra la especulación y exige medidas urgentes. Él, que no tiene “ni idea” de lo que tiene en el banco (según confesó en televisión) pero sí sabe muy bien dónde vive y qué inmuebles controla a través de su holding familiar.

La ironía no pasa desapercibida: el mismo hombre que denuncia que la vivienda “paraliza la vida española” disfruta de un patrimonio millonario construido, en buena parte, con ladrillo de alto standing en las zonas más codiciadas de Madrid. Un ejemplo más de esa izquierda cultural que predica con el dedo y vive con el puño… bien apretado, pero repleto de ceros.

Pedro Almodóvar y su hermano Agustín poseen un patrimonio inmobiliario en Madrid valorado en torno a los 8 y 10 mill €: una casa de unos 400 metros, vivienda en Pintor Rosales, un edificio completo de 5 plantas con garaje en la calle Francisco Navacerrada y una casa urbanización https://t.co/TfqIb5jjJF — Diosa Khali (@DiosaKhalinda) September 28, 2026