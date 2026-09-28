Las ‘Maricármenes’ que Sánchez ignora porque no viven en Madrid: La TV3 del socialista Illa reconoce que Cataluña triplica los desahucios de la capital de España

Ni su propia televisión es capaz de sostener el sectarismo.

Y no, no es ‘Tele Pedro‘. Es ‘Tele Illa‘, la independentista y socialista TV3 que ha tenido que reconocer que en Cataluña se ejecuta el triple de alzamientos que en Madrid.

El desahucio de Maricarmen Abascal, la anciana de 87 años sacada de su piso de alquiler en el barrio de Retiro de Madrid en camilla tras cuatro intentos y años de litigio, ha generado una oleada de indignación mediática y política.

El propio Pedro Sánchez lo calificó de tragedia social y apuntó a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento. Isabel Díaz Ayuso respondió con datos y una acusación directa: el mayor número de desahucios se ejecuta en Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana, «a larga distancia» de Madrid, y «por cada desahucio que hay en Madrid se producen cinco en la Cataluña de Illa y de Sánchez».

El pollo que Sánchez ha montado por el desahucio de Maricarmen, gracias a una ley del PSOE, solo tenía el objetivo de arremeter contra Ayuso y Almeida. En Cataluña, sin embargo, no interesan las 'Maricármenes' desahuciadas, que son 3 veces más que en Madrid. pic.twitter.com/UGAa4JzQR2 — Luis Rioja (@miescano351) September 28, 2026

La cifra de «cinco» sí fue controvertida ya que los datos absolutos de 2025 sitúan la proporción más cerca del triple, pero el fondo del asunto es incontestable.

Y lo más revelador es que la propia TV3, la televisión pública catalana controlada por el Gobierno del socialista Salvador Illa, ha tenido que reconocer la realidad de las cifras oficiales.

Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) correspondientes a 2025, Cataluña concentró 6.814 lanzamientos (desahucios ejecutados), frente a los 2.267 de la Comunidad de Madrid. Es decir, prácticamente el triple. En desahucios por impago de alquiler (Ley de Arrendamientos Urbanos), la diferencia se mantiene: 5.025 en Cataluña frente a 1.931 en Madrid.

Cataluña concentró alrededor del 27% de todos los desahucios por alquiler de España, pese a representar solo el 16,5% de la población. En tasa por cada 100.000 habitantes, Cataluña lidera con 62 desahucios por alquiler, más del doble que los 27 de Madrid.

3CatInfo (TV3) lo recogió con claridad: «Es cierto lo que dice Ayuso que Cataluña lidera el ránking de más desahucios todo el Estado. Cataluña no multiplica por cinco Madrid, pero sí que multiplica prácticamente por tres. El 2025 en Cataluña hubo 6.814 desalojos y en Madrid 2.267».

La televisión del PSC-PSOE no pudo negar lo evidente. Mientras el foco mediático y el del Gobierno se concentra en la ‘Maricarmen’ de Madrid —una imagen impactante y políticamente rentable para atacar a Ayuso—, en Cataluña se producen a diario muchas más ‘Maricármenes’.

Personas mayores, familias vulnerables y trabajadores que pierden su vivienda sin que el presidente del Gobierno o el presidente Illa dediquen el mismo escándalo. Un ejemplo reciente: en Hospitalet se suicidó Olga, una mujer de 54 años tras ser desahuciada, un drama que no generó la misma cobertura ni las mismas declaraciones solemnes desde Moncloa.

La respuesta del Ejecutivo de Salvador Illa ha sido acusar a Ayuso de fake news y de intentar ocultar vergüenzas propias (en alusión al ático). La consejera Silvia Paneque se aferró a que en Cataluña se han parado”más desahucios (43 frente a 7 en Madrid en un trimestre) y a que el parque de alquiler catalán es mayor. Pero los números absolutos y relativos del CGPJ no mienten: Cataluña lidera, y con mucho, el ranking de lanzamientos. Tanto Cataluña como Asturias, gobernadas por socialistas, destacan negativamente en las tasas.

El contraste es sangrante. Sánchez prometió en su día que «con un Gobierno socialista no habrá más desahucios sin alternativa habitacional». La realidad es que en la Cataluña del PSC se ejecutan tres veces más que en la Madrid de Ayuso. Las ‘Maricármenes’ catalanas no generan las mismas portadas ni los mismos gestos de indignación porque no sirven para atacar al PP. Viven en la España que el sanchismo prefiere no mirar.

Los datos del Poder Judicial son públicos y tozudos. TV3 los ha tenido que admitir. Mientras tanto, el Gobierno sigue usando un caso concreto de Madrid para hacer política, ignorando el triple de dramas que se producen cada año en la comunidad que gobierna su socio Illa. La doble vara de medir de la izquierda en materia de vivienda queda, una vez más, al descubierto.