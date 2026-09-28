Un portavoz policial zasquea al ‘bildudelegado’ del Gobierno en Madrid con una pregunta colosal sobre la acampada de Sol

Más claro, agua.

Ibón Domínguez, portavoz del sindicato policial Jupol, ha intervenido este lunes en el programa La Mirada Crítica de Telecinco, presentado por Ana Terradillos, para cargar contra la gestión de la Delegación del Gobierno en Madrid.

El representante sindical ha dejado en evidencia al delegado Francisco Martín con una pregunta directa sobre la acampada que ya supera las 300 tiendas de campaña en la Puerta del Sol.

La protesta, surgida tras el desahucio de Maricarmen, enfrenta al Ayuntamiento de Madrid con el Ejecutivo central por la falta de actuación. Domínguez ha señalado la pasividad institucional y ha exigido respuestas claras sobre cómo se permite la ocupación prolongada de un espacio emblemático de la capital. El debate ha puesto sobre la mesa el choque entre seguridad pública y derechos de manifestación en pleno centro de la ciudad.

El gran @Ibon_Dominguez, portavoz de @JupolNacional, deja patidifuso a Francisco Martín, delegado del Gobierno Sánchez en Madrid, con una pregunta colosal a cuenta de su inacción con la acampada de los piojosos Quechua pro Maricarmen en la Puerta del Sol. pic.twitter.com/nqayyAw7xg — Luis Rioja (@miescano351) September 28, 2026

Ibón Domínguez dejó bien claro que la responsabilidad de permitir la acampada era de la Delegación del Gobierno y se preguntó si Francisco Martín, en otro escenario y con otros protagonistas, sería tan pasota:

Sí, Ana, nosotros entendemos que es la Delegación de Gobierno. Hay que entender que esta acampada se realiza después de una manifestación autorizada por la propia Delegación de Gobierno. Y al fin y al cabo lo que están haciendo es estar reunidos y estar manifestándose, es decir, una competencia directa del delegado del Gobierno, claro. Tiene un interés político en que permanezca y nos va a utilizar una vez más la Policía Nacional. Yo te pongo un ejemplo, si hiciéramos una acampada a los policías nacionales y guardias civiles a través de Jusapol para pedir equiparación ante el Ministerio Interior, a ver lo que tardaban en desalojarnos.

Aseveró que el desalojo de la Puerta del Sol entrañaría ciertas complejidades:

Sí, tendría su complejidad, pero bueno, la UIP es una unidad puntera a nivel mundial en orden público y podría hacerlo perfectamente. Sí que es cierto que en el desalojo podría haber un problema de orden público y por eso además debería ser la Policía Nacional a través de la UIP y no la Policía Nacional. Es decir, hay varios factores por los que se determina que debería ser la Policía Nacional y no la municipal en este caso.

Y sobre el tiempo que pudiera durar la acampada en la madrileña plaza aseguró no tener noticias al respecto y lo fio todo a lo que pueda decidirse en el Consejo de Ministros del 29 de septiembre de 2026: