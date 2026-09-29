Las 10 temas que marcan el Periodismo y la Política en España este martes, 29 de septiembre de 2026: Vivienda, libertad de prensa...

1. VIVIENDA · POLÍTICA

El Gobierno prepara un decreto para frenar los desahucios de personas vulnerables

Esta mañana, la vivienda ocupa el centro de la agenda política tras conocerse que el Gobierno prepara un decreto ley para prohibir hasta 2028 los desahucios de personas vulnerables. El paquete también contempla prorrogar dos años determinados contratos de alquiler, limitar operaciones especulativas de fondos de inversión y reforzar el parque público de vivienda. La medida llega después de varios días de movilizaciones y de una fuerte presión social por el encarecimiento de los alquileres y la falta de oferta. Su aprobación dependerá de una negociación todavía abierta con Junts y de la capacidad del Ejecutivo para mantener el respaldo de sus socios parlamentarios.

2. VIVIENDA · MOVILIZACIÓN SOCIAL

El caso de Maricarmen impulsa nuevas protestas por el derecho a la vivienda

Desde anoche y durante la madrugada, nuevas acampadas y concentraciones han mantenido la vivienda entre los asuntos más comentados en España. El caso de Maricarmen, una mujer de avanzada edad que fue desalojada de la casa en la que había vivido durante 71 años, ha provocado protestas en Madrid y réplicas en otras ciudades. Esta mañana se ha conocido que podrá regresar a su domicilio tras alcanzar un acuerdo con la empresa propietaria. El desenlace no ha apagado la movilización: las organizaciones convocantes reclaman cambios legales para evitar situaciones similares y una protección más amplia para los inquilinos.

3. POLÍTICA · VIVIENDA

Sánchez busca un acuerdo con Junts sin perder el apoyo de la izquierda

Durante la noche y las primeras horas de este martes, la negociación del decreto de vivienda ha situado a Pedro Sánchez ante un doble pulso parlamentario. El Gobierno pretende que Junts apoye una norma que incluye ayudas para la compra de primera vivienda, medidas contra la compra especulativa y cambios fiscales para impulsar la vivienda protegida. A la vez, sus socios de izquierdas reclaman una intervención más contundente sobre los alquileres turísticos y el mercado residencial. La negociación continúa hoy y condicionará la estabilidad de una de las principales iniciativas políticas de la jornada.

4. PERIODISMO · INTERIOR

Seis guardias civiles vinculan sus ceses con un dosier ideológico sobre periodistas

Esta madrugada ha vuelto a ganar visibilidad la polémica por un documento interno del Ministerio del Interior que recopila información sobre 280 periodistas y tertulianos y los clasifica según sus supuestas afinidades ideológicas. Seis guardias civiles sostienen que fueron cesados después de negarse a elaborar ese dosier. El asunto, difundido inicialmente a comienzos de septiembre, reaparece hoy por nuevos testimonios y vuelve a abrir el debate sobre el uso de información política o ideológica en organismos públicos, así como sobre las garantías para la libertad de prensa.

5. CONGRESO · POLÍTICA

La Mesa del Congreso estudia sancionar a la diputada Ana Vázquez

Este martes, la Mesa del Congreso debe decidir si abre un procedimiento sancionador a la diputada del PP Ana Vázquez. El expediente llega después de un informe jurídico que considera que el espray de gas pimienta que llevó a la Cámara puede ser calificado como un arma y que el reglamento permite una eventual suspensión temporal. La decisión se conoce desde anoche en la agenda política del día y ha generado atención por sus posibles consecuencias parlamentarias y por el debate sobre la seguridad dentro del recinto.

6. ECONOMÍA · VIVIENDA

La escasez de alquiler vuelve a presionar al Gobierno

Esta mañana, las portadas de los principales diarios sitúan el mercado del alquiler entre las noticias destacadas. La oferta de viviendas disponibles habría caído en unas 300.000 unidades, mientras el Gobierno defiende que trabaja para ampliar el parque residencial. El contraste entre la promesa de construir o movilizar nuevos pisos y la reducción de la oferta alimenta la discusión política sobre la eficacia de las medidas anunciadas. El asunto aparece ligado al decreto que el Ejecutivo pretende llevar al Consejo de Ministros y a la presión de los grupos parlamentarios.

7. POLÍTICA · CATALUÑA

El PSC mantiene el liderazgo en Barcelona y ERC adelanta a Junts

Durante las últimas horas se ha difundido un escenario electoral en Barcelona que coloca al PSC en primera posición, mientras ERC adelanta a Junts y una nueva candidatura de Aliança podría obtener representación municipal. El dato ha activado la conversación política catalana esta mañana por sus posibles efectos sobre los pactos y el equilibrio entre las fuerzas independentistas. La tendencia se vincula a la actualidad política del día por la publicación de nuevos datos demoscópicos y no a una efeméride o a un asunto recurrente.

8. GOBIERNO · POLICÍA

El desplazamiento de un mando policial a Ceuta abre un nuevo frente para Marlaska

Esta mañana ha cobrado relevancia una información sobre el mando policial enviado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a Ceuta. Según la noticia difundida hoy, el responsable acudió a una fiesta poco después de llegar a la ciudad, un episodio que ha provocado críticas políticas y atención mediática. El caso se incorpora a la conversación sobre la gestión del Ministerio del Interior y sobre los criterios de conducta exigibles a los cargos policiales destinados a zonas consideradas sensibles.

9. POLÍTICA · VIVIENDA

El pleno de Madrid debate las protestas tras el desahucio de Maricarmen

Esta mañana, el Ayuntamiento de Madrid aborda la crisis de vivienda y las acampadas surgidas tras el desahucio de Maricarmen. Más Madrid presenta una moción para reclamar al Gobierno central un real decreto de protección de los inquilinos. El debate municipal traslada al ámbito institucional una protesta que durante la noche se mantuvo activa frente a la sede del Gobierno regional y que se ha extendido a otras ciudades. La discusión combina la situación concreta de la afectada con el problema más amplio del alquiler y la falta de vivienda asequible.

10. POLÍTICA · SEGURIDAD INTERNACIONAL

La alerta por un posible ataque híbrido ruso entra en las portadas españolas

Desde anoche, varios diarios españoles han destacado el riesgo de un ataque híbrido atribuido a Rusia contra Europa. La referencia aparece en la agenda política de este martes en un contexto de preocupación por campañas de desinformación, ciberataques y otras formas de presión no convencional. El asunto se mantiene entre los temas internacionales con impacto político en España, aunque la conversación nacional está más concentrada en la vivienda, la actuación del Ministerio del Interior y la negociación parlamentaria del Gobierno.