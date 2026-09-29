Las 10 tendencias virales que dominan X en España este martes, 29 de septiembre de 2026: Vivienda, tormentas, Macron...

1. VIVIENDA · POLÍTICA

La acampada por la vivienda mantiene el foco sobre el Gobierno

La protesta por el acceso a la vivienda continúa este martes como uno de los asuntos centrales de la conversación pública. Durante la noche y la madrugada, las acampadas y concentraciones se extendieron por distintos puntos de España, después de que cientos de personas instalaran tiendas en el centro de Madrid para reclamar medidas contra los alquileres elevados y los desahucios. El movimiento también ha tenido eco en Barcelona, Málaga y Palma.

El Gobierno afronta hoy la negociación de un decreto de vivienda que prevé prorrogar determinados alquileres, reforzar la protección de personas vulnerables y limitar algunas operaciones especulativas. La norma debe aprobarse este martes en el Consejo de Ministros y después tendrá que ser convalidada por el Congreso. La presión social y las diferencias entre los socios parlamentarios han convertido el debate en uno de los principales focos políticos de la jornada.

2. POLÍTICA · VIVIENDA

Sánchez busca apoyos para aprobar el nuevo decreto habitacional

El Ejecutivo intenta cerrar esta mañana un acuerdo parlamentario para sacar adelante un paquete de medidas sobre vivienda. La negociación incluye a Sumar y a otros grupos cuyos votos serán necesarios para que el decreto sobreviva en el Congreso. La izquierda reclama una norma ambiciosa, mientras Junts plantea condiciones sobre el alcance de las medidas.

Entre las propuestas que se han avanzado figuran la ampliación de la protección frente a desahucios de personas vulnerables hasta 2028, la posibilidad de prolongar contratos de alquiler y nuevas ayudas para la compra de la primera vivienda. El debate coincide con las protestas que se desarrollan desde anoche y con la creciente preocupación por el esfuerzo económico que soportan los hogares para pagar la hipoteca o el alquiler.

3. METEOROLOGÍA · SOCIEDAD

Las tormentas y el descenso de temperaturas complican el martes

La llegada de aire frío en altura provoca hoy una jornada inestable en amplias zonas de la Península. A lo largo de esta mañana se esperan chubascos y tormentas localmente intensas, con posibilidad de granizo puntual y un descenso notable de las temperaturas, especialmente en áreas del interior sur.

La situación también afecta al noreste peninsular, la Comunidad Valenciana, el litoral mediterráneo y Galicia. En algunas zonas pueden registrarse acumulaciones importantes de lluvia y fenómenos costeros adversos. La previsión meteorológica ha ganado presencia en la agenda del día por su impacto en los desplazamientos y por el contraste con el tiempo más estable de jornadas anteriores.

4. INTERNACIONAL · POLÍTICA

Macron inicia en España una visita de Estado de dos días

El presidente francés, Emmanuel Macron, comienza hoy una visita de Estado a España acompañado por Brigitte Macron. Durante su estancia se reunirá con Felipe VI y Pedro Sánchez, además de participar en un foro económico y en actos relacionados con la juventud y las redes sociales.

La visita coloca las relaciones hispanofrancesas en el centro de la agenda internacional española. La cooperación europea, la economía y los asuntos compartidos entre ambos países forman parte de una agenda que se desarrollará durante este martes y mañana miércoles. La llegada del mandatario francés coincide con una jornada marcada también por la negociación política interna y las protestas por la vivienda.

5. ECONOMÍA · INFLACIÓN

El avance del IPC de septiembre llega con los precios bajo vigilancia

El Instituto Nacional de Estadística publica hoy el avance del índice de precios de consumo correspondiente a septiembre. El dato se conoce después de que la inflación interanual subiera siete décimas en agosto, hasta el 4,3 %.

La publicación concentra la atención económica porque permitirá comprobar si la presión sobre los precios continúa aumentando al inicio del otoño. El resultado puede influir en el debate sobre el poder adquisitivo de los hogares, justo cuando el coste de la vivienda y el esfuerzo hipotecario aparecen entre las principales preocupaciones de la jornada.

6. CONGRESO · POLÍTICA

La Mesa decide sobre el expediente a la diputada del gas pimienta

La Mesa del Congreso aborda este martes el posible procedimiento sancionador contra la diputada del PP Ana Vázquez. El órgano estudia un informe jurídico que considera un arma el espray de gas pimienta que la parlamentaria llevó a la Cámara.

La decisión puede abrir la puerta a una suspensión temporal, según las posibilidades previstas en el reglamento. El caso ha provocado debate político y atención mediática desde que trascendió la presencia del aerosol en el Congreso. La resolución de la Mesa se espera como uno de los asuntos institucionales destacados del día.

7. CULTURA · TELEVISIÓN

Bilbao presenta Kill Jackie con Catherine Zeta-Jones

La serie Kill Jackie se presenta hoy oficialmente en Bilbao, ciudad en la que se ha rodado parte de la producción. Catherine Zeta-Jones participa en el acto junto a otros miembros del reparto.

La presencia de la actriz y la repercusión del rodaje han situado la producción entre los asuntos culturales destacados de este martes. La presentación coincide con una jornada de actividad audiovisual y editorial en España, con varios encuentros profesionales previstos en distintas ciudades.

8. CULTURA · LIBROS

Barcelona inaugura Liber con miles de profesionales del sector editorial

La Feria Internacional del Libro Liber abre hoy su 44.ª edición en Fira Barcelona. El encuentro reúne a cerca de 250 expositores de 19 países y espera congregar a unos 9.000 profesionales hasta el jueves.

La cita concentra la atención de editoriales, distribuidores, agentes y autores en un momento de transformación para el mercado del libro. La inauguración oficial está prevista para esta tarde y convierte a Barcelona en uno de los principales puntos culturales de la agenda española del día.

9. VIVIENDA · ECONOMÍA

El esfuerzo de los hogares para pagar la hipoteca vuelve al debate

La presión financiera de las familias para afrontar la vivienda aparece hoy entre los temas económicos más destacados. Los datos difundidos durante la jornada apuntan a que el esfuerzo de los hogares para pagar la hipoteca ya supera el umbral recomendado por el Banco de España.

El asunto conecta con las movilizaciones que se desarrollan desde anoche y con la negociación del decreto habitacional. El encarecimiento de la vivienda, el coste de la financiación y la dificultad para acceder a un alquiler explican que el tema mantenga una fuerte presencia tanto en la conversación social como en la agenda política.

10. CONSUMO · DISTRIBUCIÓN

Carrefour promete una cesta de la compra un 10 % más barata

La cadena Carrefour centra parte de la conversación económica de este martes con el anuncio de una estrategia para ofrecer un ahorro adicional del 10 % en la cesta de la compra. La compañía presenta la iniciativa como una respuesta a la preocupación por el coste de los productos básicos.

El anuncio llega en una jornada en la que se espera el dato adelantado de inflación de septiembre. La evolución de los precios y las medidas de las grandes superficies para atraer a los consumidores sitúan el gasto cotidiano entre los asuntos de actualidad económica de las últimas horas.