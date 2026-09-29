Una abogada destapa los entresijos del acuerdo entre Maricarmen y el propietario de la vivienda y la conclusión es terrible: «La irresponsabilidad se premia»

Montar el pollo aunque no se tenga razón en la protesta tiene premio en esta España del sanchismo.

La abogada Guadalupe Sánchez ha desgranado con crudeza los detalles del acuerdo alcanzado este lunes entre los representantes de Maricarmen y la sociedad propietaria Urbagestión, mediado por el Ayuntamiento de Madrid a través de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS).

Tras el desahucio ejecutado el pasado miércoles 23 de septiembre —con sentencia firme a favor de la propiedad tras años de litigio—, las partes han pactado que la octogenaria pueda regresar a la vivienda de la calle Alcalde Sainz de Baranda con un nuevo contrato de arrendamiento de ocho años al amparo de la Ley de Arrendamientos Urbanos.

La renta no superará el 30 % de sus ingresos netos (aproximadamente la cantidad que venía pagando, en torno a 450-500 euros mensuales, según su abogada Beatriz Duro).

Sánchez resume así las condiciones reales del pacto, que van mucho más allá de un simple acuerdo privado entre propietario e inquilina:

Os resumo el ‘acuerdo’ que ha orquestado Almeida entre la sociedad propietaria y los representantes de Maricarmen:

La inquilina solo pagará hasta el 30 % de sus ingresos. El Ayuntamiento —es decir, nosotros— asume el aval público del contrato, el seguro de impago, el seguro multirriesgo del hogar y la asesoría jurídica, económica y fiscal gratuita para la inquilina. Así es como se premia la irresponsabilidad y la manipulación emocional en España. Es lamentable.

Os resumo el «acuerdo» que ha orquestado Almeida entre la sociedad propietaria y los representantes de Maricarmen:

​La inquilina solo pagará hasta el 30 % de sus ingresos.

El Ayuntamiento -es decir, NOSOTROS- asume:

​• Aval público del contrato.

• Seguro de impago.

• Seguro… — Lupe Sánchez (@Proserpinasb) September 28, 2026

Lupe Sánchez ya había sido muy clara días antes del desahucio en su columna ‘Maricarmen me da igual‘. Allí defendió que la segunda subrogación del contrato de renta antigua (firmado en 1956 por el padre de Maricarmen y subrogado a ella en 2005 tras el fallecimiento de su madre) estaba legalmente extinguida desde hacía años, conforme a la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994.

La propiedad acudió a los tribunales, ganó en todas las instancias (incluida la inadmisión del recurso por el Tribunal Supremo) y obtuvo una sentencia firme. «Bien desahuciada está», escribió entonces, subrayando que la vergüenza no era la ejecución del lanzamiento, sino lo mucho que se había retrasado.Ahora, con el nuevo acuerdo sobre la mesa, la letrada considera que se está consolidando un peligroso precedente: quien ocupaba una vivienda sin título justo durante más de una década termina regresando en condiciones privilegiadas, mientras el coste de las garantías y seguros lo asumen los contribuyentes madrileños a través del Ayuntamiento.

Las versiones enfrentadas

Desde Urbagestión, su administrador Ricardo Alonso ha insistido en que sin la intervención del Sindicato de Inquilinas probablemente habrían alcanzado un acuerdo mucho antes. Afirma que la empresa ofreció negociar con descuentos significativos respecto al precio de mercado (en torno a 2.400-2.500 euros) y que la desconfianza generada por la organización sindical —a la que acusa de perseguir otro tipo de intereses— imposibilitó cualquier pacto previo.Por su parte, la defensa de Maricarmen y el Sindicato celebran el resultado como un hito histórico fruto de la presión social y mediática, y atribuyen el desenlace a la movilización ciudadana.

Lo que Lupe Sánchez pone sobre la mesa es una lectura distinta: el sistema acaba premiando la ocupación prolongada de un contrato ya extinguido y traslada al erario público los riesgos que normalmente asume un arrendador privado. Un mensaje, según la abogada, demoledor para la seguridad jurídica y para cualquier propietario que confíe en que las sentencias firmes se ejecutan sin que después el poder público reescriba las reglas del juego a costa del contribuyente.

El acuerdo, pendiente aún de la firma de la propia Maricarmen (que permanece ingresada en el Hospital Gregorio Marañón), permitirá su regreso con carácter inmediato una vez reciba el alta.