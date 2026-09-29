Ana Rosa se moja y lanza un dardo al decreto Maricarmen: “Los okupas se irán de alquiler y pagarán sus facturas”

Ana Rosa Quintana ha arrancado este martes 29 de septiembre de 2026 su editorial de ‘El programa de Ana Rosa’ (Telecinco) con una carga de profundidad irónica contra el llamado decreto Maricarmen. “Llegó el Día D, el día del decreto. El decreto Maricarmen”, ha comenzado la presentadora, para añadir de inmediato: “En realidad debería llamarse el Decreto Milagro, porque en un día se va a arreglar lo que no se ha hecho en ocho años”.

Con tono sarcástico, la comunicadora de Mediaset ha enumerado una lista de promesas que, según ella, el Gobierno pretende resolver de un plumazo. “En un día se van a construir las 750.000 viviendas que hacen falta en nuestro país, según el Banco de España, y un millón de casas en los dos próximos años”, ha señalado.

“En un día se van a liberalizar los miles de metros cuadrados que se necesitan para construir todas esas viviendas y se va a cubrir el déficit de 300.000 casas en alquiler. En un día se va a agilizar la burocracia infernal que tenemos en este país para que los trámites urbanísticos sean asequibles. En un día se van a poner de acuerdo Gobierno central, Comunidades y Ayuntamientos, algo que no ha ocurrido en décadas”.

Ana Rosa: «Nadie va a dimitir por la acampada en Ceuta ni por la acampada en Sol. De hecho, Sánchez ya está utilizando las tiendas de campaña para hacer campaña. Solo falta que dé el próximo mitin metido en una tienda canadiense frente a la Puerta del Sol».#anarosa #sanchez pic.twitter.com/wDmDNiGGio — El programa de AR (@programadear) September 29, 2026

La presentadora ha continuado dibujando un escenario idílico que, a su juicio, resulta inverosímil. “Este Decreto Milagro va a conseguir que a partir del Consejo de Ministros de hoy baje el precio de los alquileres, que no haya desahucios y además van a conseguir que se alquile viviendas a jóvenes, a mayores y a personas vulnerables a coste cero porque los caseros con viviendas vacías van a abrir sus casas de par en par ante la seguridad jurídica que tendremos a partir de mañana”, ha afirmado.

El dardo más afilado ha llegado a continuación: “Gracias a este decreto, los okupas se irán de alquiler y pagarán sus facturas”. Ana Rosa no se ha quedado ahí y ha rebautizado la norma como “Decreto Frankenstein”.

“Para que se apruebe tiene que contar con los votos de… atención: PSOE, Sumar, Podemos, Junts, el PNV, ERC y el BNG”, ha recordado. “Si Junts y Podemos votan un mismo decreto en materia de Vivienda todo es posible, es posible incluso que Sánchez algún día diga la verdad”.

La periodista ha aprovechado el momento para enlazar la cuestión de la vivienda con la crisis migratoria de Ceuta.

“Con Ceuta también nos mintieron. Lo reconoce ahora el Delegado del Gobierno, al que han dimitido. No hubo sobres lacrados, pero sí hubo avisos al ministro del Interior sobre el riesgo de avalancha. Pero para Marlaska, dimitir sigue siendo un nombre ruso. Nadie va a dimitir por la acampada en Ceuta ni por la acampada en Sol”.

Y ha cerrado con una pulla final: “De hecho, Sánchez ya está utilizando las tiendas de campaña para hacer campaña. Solo falta que dé el próximo mitin metido en una tienda canadiense frente a la Puerta del Sol”.