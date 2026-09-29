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EL KILÓMETRO CERO, UN CAMPAMENTO DE PERROFLAUTAS

Batucadas, chiqui-asamblea y cartas para Maricarmen: lo más surrealista de la acampada ilegal en Sol

La agenda parece más un festival de verano que una protesta por el alquiler

Acampada en Sol
Acampada en Sol
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Los perroflautas echan a Ndongo de su 15M en Sol

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La Puerta del Sol, kilómetro cero de España, se ha convertido en un campamento improvisado desde el sábado por la noche. Cientos de tiendas de campaña, lonas, sacos de dormir y una cocina popular ocupan el corazón de Madrid. La protesta nació del desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que abonaba una renta de unos 200 euros mensuales, a los que se le sumaba entre 220 y 250 euros de gastos de comunidad. El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos la ha convertido en el símbolo de “Ni una Maricarmen más” y exige al Gobierno el llamado “decreto Maricarmen” con medidas contra la crisis de vivienda.

Lo que empezó como una concentración por el derecho a techo ha mutado, en apenas tres días, en un festival de lo absurdo y lo performativo que deja a turistas, vecinos y periodistas con la boca abierta.

Cartas para Maricarmen: el buzón emocional del campamento

En el “Espacio #Maricarmen” hay un taller permanente y un buzón. Cualquiera puede sentarse a escribir una carta a la anciana, que sigue hospitalizada en el Gregorio Marañón. “Ven a escribir una carta que le haremos llegar”, anuncian los organizadores. Mensajes que se convierten en manifiestos políticos. Mientras Maricarmen anima desde el hospital a “luchar y defender lo que es vuestro”.

La chiqui-asamblea: los peques toman la palabra

Ayer por la tarde, en plena lluvia, una veintena de niños se reunió en el mismo espacio para la “Chiqui-asamblea” o “Chikiasamblea”. Un espacio “para los peques”, según el programa oficial. Recortaron pancartas, escucharon explicaciones sobre vivienda y acabaron recorriendo el campamento en una pequeña manifestación infantil acompañados de sus padres. La imagen de críos de tres y cuatro años coreando consignas entre tiendas de campaña y banderas palestinas ha sido una de las más compartidas y comentadas.

Batucadas y fanfarria transfeminista: la banda sonora de la ocupación

Cuando cae la noche, Sol se transforma en un escenario. Anoche, a las 21:00, sonó la batucada de Markanaj seguida de la “Fanfarria transfeminista”. Tambores, cánticos y un ambiente festivo que mezcla reivindicación con fiesta. Entre las actividades del día también han cabido charlas sobre aborto libre, referencias a Palestina, talleres veganos y asambleas de todo tipo. El programa oficial del Sindicato de Inquilinas incluye espacios como #nosquedamos, #aLaHuelga y #Maricarmen, con una agenda tan densa que parece más un festival de verano que una protesta por el alquiler.

El 15-M de 2011 se asoma en el espejo, pero esta vez con chiqui-asambleas, fanfarrias transfeministas y un buzón de cartas. Surrealismo puro en el centro de Madrid.

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Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

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