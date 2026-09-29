Batucadas, chiqui-asamblea y cartas para Maricarmen: lo más surrealista de la acampada ilegal en Sol

La Puerta del Sol, kilómetro cero de España, se ha convertido en un campamento improvisado desde el sábado por la noche. Cientos de tiendas de campaña, lonas, sacos de dormir y una cocina popular ocupan el corazón de Madrid. La protesta nació del desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que abonaba una renta de unos 200 euros mensuales, a los que se le sumaba entre 220 y 250 euros de gastos de comunidad. El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos la ha convertido en el símbolo de “Ni una Maricarmen más” y exige al Gobierno el llamado “decreto Maricarmen” con medidas contra la crisis de vivienda.

Lo que empezó como una concentración por el derecho a techo ha mutado, en apenas tres días, en un festival de lo absurdo y lo performativo que deja a turistas, vecinos y periodistas con la boca abierta.

Cartas para Maricarmen: el buzón emocional del campamento

En el “Espacio #Maricarmen” hay un taller permanente y un buzón. Cualquiera puede sentarse a escribir una carta a la anciana, que sigue hospitalizada en el Gregorio Marañón. “Ven a escribir una carta que le haremos llegar”, anuncian los organizadores. Mensajes que se convierten en manifiestos políticos. Mientras Maricarmen anima desde el hospital a “luchar y defender lo que es vuestro”.

La chiqui-asamblea: los peques toman la palabra

Ayer por la tarde, en plena lluvia, una veintena de niños se reunió en el mismo espacio para la “Chiqui-asamblea” o “Chikiasamblea”. Un espacio “para los peques”, según el programa oficial. Recortaron pancartas, escucharon explicaciones sobre vivienda y acabaron recorriendo el campamento en una pequeña manifestación infantil acompañados de sus padres. La imagen de críos de tres y cuatro años coreando consignas entre tiendas de campaña y banderas palestinas ha sido una de las más compartidas y comentadas.

Batucadas y fanfarria transfeminista: la banda sonora de la ocupación

Cuando cae la noche, Sol se transforma en un escenario. Anoche, a las 21:00, sonó la batucada de Markanaj seguida de la “Fanfarria transfeminista”. Tambores, cánticos y un ambiente festivo que mezcla reivindicación con fiesta. Entre las actividades del día también han cabido charlas sobre aborto libre, referencias a Palestina, talleres veganos y asambleas de todo tipo. El programa oficial del Sindicato de Inquilinas incluye espacios como #nosquedamos, #aLaHuelga y #Maricarmen, con una agenda tan densa que parece más un festival de verano que una protesta por el alquiler.

El 15-M de 2011 se asoma en el espejo, pero esta vez con chiqui-asambleas, fanfarrias transfeministas y un buzón de cartas. Surrealismo puro en el centro de Madrid.

Son imparodiables. Cartas a Maricarmen, Chiquiasamblea, Batucada, fanfarria transfeminista. Es EXACTAMENTE el programa que les habría diseñado yo para descojonarme, pero ellos lo han hecho EN SERIO. Me rindo. La sátira es imposible cuando la realidad es ya así de ridícula. pic.twitter.com/PWZnSlo4ua — Rebeca Argudo (@Rebevolutions) September 28, 2026

AHORA SÍ !!!!!! Llegan las BATUCADAS populares, inclusivas y transversales a la ACAMPADA Maricarmen !! QUE TIEMBLEN LOS RENTISTAS !! https://t.co/WmcsEfk18D — Chino de China (@unchinodechina) September 28, 2026

no están ni por Mari Carmen, ni por los desahucios, están para romper el relato opuesto, en Sol, montando paradas para recoger aportaciones para los migrantes de Ceuta, que os parece? pic.twitter.com/L0X0CkgVja — 𝐫𝒶𝓕𝔸𝐭𝔯𝕖𝔧Ø (@rafatrej0) September 28, 2026

¿Qué título le pega más a este vídeo: «Vergüenza ajena» o «Me duelen los ojos»? pic.twitter.com/sL2imOm5VX — Nina Varsavsky (@ninavars) September 28, 2026

Ahora me entendéis cuando hablo del voto femenino? https://t.co/NEaqig00Go — James (@PuliTrades) September 28, 2026

Madre mía, que escoria y cuanta pulga tiene que haber en Sol en estos momentos, dan ganas de vomitar.

pic.twitter.com/YPQkBumWYM — ALF ¡¡ Lucky gato maaaalo!! 🇪🇸 💚 (@japonce67) September 28, 2026