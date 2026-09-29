Bieito Rubido atiza a Óscar Puente, Yolanda Díaz, Albares y al resto de la corte de Pedro Sánchez: «Boquiabierto»

La crisis de Ceuta se convierte en el telón de fondo que Bieito Rubido, periodista y director de El Debate, elige para analizar el papel del ministro encargado de enfrentar esta situación. En su columna, publicada el 29 de septiembre de 2026 en El Debate, elige el provocador título Para qué sirve un ministro de Sánchez.

Su tesis es contundente: el Gobierno ha transformado una crisis en la frontera, junto con los escándalos de corrupción y la debilidad en el parlamento, en una muestra palpable de ineficacia institucional. La atención se centra en Ángel Víctor Torres, el ministro encargado de gestionar la crisis, aunque las críticas se dirigen hacia el gabinete completo y hacia Pedro Sánchez en particular.

Un ministro como símbolo de la gestión del Gobierno

Rubido plantea a Torres como el representante visible de un Gobierno que asume responsabilidades sin llegar a resolverlas. Según lo expuesto en el artículo, este ministro actúa como “mando único” en Ceuta, pero enfrenta problemas en otras áreas mientras el Ejecutivo no tiene la mayoría necesaria para impulsar sus propuestas legislativas.

Su argumento va más allá de la capacidad individual de gestión. La columna establece conexiones entre la falta de resultados y la corrupción, además de la ineficacia en la administración de crisis y las luchas internas del partido en el poder. En este contexto, el ministro deja de ser una figura desconectada para transformarse en el reflejo de un sistema político que, según el autor, opera más por pactos momentáneos que por una planificación efectiva.

Rubido sintetiza esta percepción con una frase que destila crítica: “Con ministros como este es con lo que tenemos que seguir viviendo en una democracia menguante como es hoy la española.” Esta afirmación lleva el debate a un plano institucional, donde no solo se pone en cuestión una acción específica, sino también la calidad del funcionamiento democrático en su conjunto.

Ceuta y el acuerdo con Marruecos

El núcleo de la columna se centra en la actual situación de la ciudad autónoma y la respuesta de España ante la llegada masiva de ciudadanos marroquíes. El autor argumenta que el problema persiste mientras Marruecos no ordene el regreso de quienes permanecen en Ceuta. Además, recuerda que Sánchez había afirmado que la crisis se resolvería en diciembre, mientras que el pacto logrado con Rabat anticiparía esa salida a noviembre.

Rubido es especialmente crítico con las condiciones del acuerdo. Según su visión, España intensificaría la presencia policial y militar y expulsaría, de forma gradual, a los marroquíes, a cambio de aumentar los fondos enviados a Marruecos y de conceder ventajas simbólicas, como la final del Mundial de fútbol.

El autor lo expresa así: “Para entonces, España hará lo que ya tenía que haber hecho: duplicar la presencia de fuerzas del orden y militares y expulsará uno a uno a los marroquíes a cambio de dar más dinero a Marruecos, algunos millones a las élites corruptas, y ceder la final del Mundial de fútbol.” Su crítica señala una política exterior basada en concesiones, advirtiendo que el coste de estas decisiones recaerá sobre los recursos y el patrimonio del país.

Confrontación, bulos y desgaste político

Tras esto, la columna extiende su análisis al tono del Ejecutivo. Rubido contrasta las actuaciones de varios ministros para trazar un retrato de un Gobierno fragmentado, que responde de manera agresiva y resulta poco claro en sus explicaciones. Menciona a Óscar Puente, Yolanda Díaz y José Manuel Albares, junto con el propio Torres, como ejemplos de estilos políticos dispares que, en su opinión, generan un resultado similar.

El pasaje más impactante sostiene: “Entre los exabruptos de Puente, las simplezas de Yolanda Díaz, la nada de Óscar López y la petulancia hueca de Albares, nos encaminamos a dibujar el peor rostro de España en muchos años.” Aquí, la retórica se basa en la enumeración de nombres y defectos, creando un retrato colectivo más que individual.

La acusación se refuerza con otra frase esencial: “Un rostro de confrontación, de mentiras, donde el Gobierno es el primer fabricante de bulos.” Con ello, Rubido sugiere que el dilema no radica únicamente en la gestión de Ceuta, sino también en la lucha por controlar el relato público. La comunicación institucional se convierte así en otro elemento más de la crisis.

El autor subraya que otros temas no deben desviar la atención de la gravedad de lo que está sucediendo en la frontera: “Por eso conviene que la bruma de Maricarmen y el campamento de Sol no nos despisten del drama de Ceuta y de los escándalos de corrupción, algunos de los cuales nos van a dejar boquiabiertos a medida que vayamos conociendo datos.” Esta frase conecta el panorama político y mediático actual con una advertencia sobre posibles revelaciones.

Así, la columna se caracteriza por una división nítida entre la seguridad, la soberanía y la dependencia del extranjero. Ceuta aparece como el escenario concreto de una crisis; Marruecos se presenta como el interlocutor que condiciona la respuesta; y el Gobierno de Sánchez, como la autoridad que debe justificar cada decisión ante una ciudadanía cada vez más escéptica.

Mientras tanto, la ciudad autónoma sigue siendo un territorio de contrastes: sus playas atraen cada año multitud de aves migratorias, los macacos de Berbería son una vista habitual en el entorno cercano a África y sus aguas albergan una asombrosa diversidad marina. Incluso en este panorama político adverso, la naturaleza recuerda que Ceuta es más que una frontera: es también un enclave vibrante entre dos continentes.