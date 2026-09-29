¡Almeida regala el alquiler a Maricarmen con dinero público y salva la vida a Sánchez!

El alcalde José Luis Martínez-Almeida ha devuelto a Maricarmen a su piso de la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el barrio de Retiro, donde ha vivido más de 70 años.

Tras el desahucio del pasado miércoles, el Ayuntamiento de Madrid ha sellado un acuerdo que le garantiza un alquiler asequible durante ocho años. Después de más de cuatro horas de mediación en la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), representantes de Maricarmen y de la propiedad, Urbagestión, cerraron el pacto este lunes por la noche.

El nuevo contrato, amparado en la Ley de Arrendamientos Urbanos y en el Servicio de Intermediación del Alquiler municipal, establece que la renta no superará en ningún caso el 30% de los ingresos netos de la octogenaria. Eso se traduce en unos 500 euros mensuales, una cifra muy similar a la que pagaba con su antiguo contrato de renta antigua y muy por debajo del precio de mercado en la zona.

La consejera delegada de la EMVS, Ana de Miguel, anunció el acuerdo en rueda de prensa pasadas las diez de la noche y destacó que la renta quedará “muy por debajo del precio de mercado”. La abogada de Maricarmen, Beatriz Duro, confirmó que será aproximadamente la misma cantidad que abonaba antes del lanzamiento. Maricarmen podrá regresar “con carácter inmediato” una vez ratifique el contrato y reciba el alta médica.

Desde el Ayuntamiento se ha subrayado que esta solución combina “el respeto a la propiedad privada y la solidaridad”.

Almeida no solo evita que Maricarmen se quede sin techo, sino que le “regala” de facto un alquiler social en pleno centro de Madrid.

Para analizar esta y otras cuestiones de actualidad, Eurico Campano pasa revista a la actualidad política del momento en una nueva edición de ‘La Retaguardia’ este martes 29 de septiembre de 2026.