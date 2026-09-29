Macarena Olona masacra a la portavoz del Sindicato de Inquilinas por tapar el caso de la ‘Maricarmen’ que se suicidó en Cataluña

Macarena Olona no se anduvo con medias tintas.

En el plató de ‘El Tiempo Justo‘, de Telecinco, la abogada del Estado y exdiputada de VOX se plantó frente a Ruth Galán, portavoz del Sindicato de Inquilinas, y le soltó un dardo envenenado que dejó el ambiente electrizado: mientras el sindicato y buena parte de la izquierda mediática y política convierten a Maricarmen Abascal —la octogenaria desahuciada en Madrid— en símbolo nacional de la crisis de la vivienda, han preferido mirar hacia otro lado con Olga Matute, la mujer de 54 años de L’Hospitalet de Llobregat que se quitó la vida el 7 de septiembre tras ser desahuciada en abril.

¡Menuda ensaladas de hostias que le mete con elegancia y destreza la gran @Macarena_Olona a una portavoz del Sindicato de Inquilinas por echar tierra, y nunca mejor dicho, sobre el caso de Gloria, la 'otra Maricarmen' que se suicidó en Cataluña y a la que nadie hizo caso! pic.twitter.com/hNWk9Ik5bO — Luis Rioja (@miescano351) September 29, 2026

«Olga se suicidó. ¿Por qué de ella no habláis? Porque está en Cataluña. En cambio, Maricarmen está en Madrid y con ella podéis hacer política», espetó Olona, según se ha viralizado en redes. Y no se quedó ahí: acusó al sindicato de «indecentes morales» por seleccionar los dramas en función de la rentabilidad política. Maricarmen sirve para atacar a Isabel Díaz Ayuso y al Ayuntamiento de Madrid; Olga, desahuciada bajo una Generalitat socialista y con un Gobierno central también del PSOE, no encaja en el relato y, por tanto, se pasa de puntillas.

Olga Matute, conocida ya como la «Maricarmen catalana», tenía dos hijas (una menor), 36 años cotizados y más de dos décadas viviendo en el mismo piso del barrio de Santa Eulàlia. Tras una dación en pago al Banco Sabadell y un posterior alquiler social, el inmueble acabó en manos de un fondo de inversión. La noche previa al desalojo del 15 de abril se activó el protocolo antisuicidio y fue atendida en urgencias psiquiátricas del Hospital de Bellvitge. Su abogado pidió suspender el lanzamiento. El juez lo denegó. Cinco meses después, Olga se suicidó. Había comparecido incluso en el Parlament de Catalunya advirtiendo de su desesperación y de la falta de ayudas de la Generalitat y del Gobierno.

El contraste es demoledor. Pedro Sánchez no dudó en calificar de «tragedia social» el caso de Maricarmen y apuntar directamente a Ayuso. Del de Olga, bajo administraciones socialistas, apenas se ha oído una palabra oficial de peso. El Sindicato de Inquilinas de Madrid ha acompañado y amplificado el drama de la madrileña; del catalán, el silencio o las explicaciones a posteriori resultan, a juicio de Olona, demasiado cómodos.

Galán intentó defenderse centrando el foco en que Maricarmen «sigue viva» y que el movimiento por la vivienda no distingue territorios. Pero Olona no le dio tregua: denunció el uso selectivo del dolor ajeno y la instrumentalización de las víctimas cuando el responsable político no es del color adecuado. «No es un nuevo 15-M. Es una prueba piloto de lo que vais a hacer si la derecha llega al Gobierno», zanjó.

El rifirrafe ha puesto negro sobre blanco lo que muchos sospechaban: hay desahucios que sirven para movilizar y otros que mejor no molestar. Olga Matute, madre, trabajadora y vecina de un barrio obrero de L’Hospitalet, se ha convertido en el ejemplo más trágico de esa doble vara de medir. Y Macarena Olona, una vez más, ha sido quien lo ha dicho en voz alta.