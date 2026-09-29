¿Dónde están los ‘maricármenes’? Desalojan a un hombre con un 87 % de discapacidad y a sus tres hijos, uno con autismo

La situación se repite con una precisión casi mecánica: varios furgones policiales, vecinos protestando y una familia vulnerable expulsada de su vivienda. Este martes, los Mossos d’Esquadra llevaron a cabo el desahucio de una familia conformada por siete integrantes en Mataró. El padre con un 87% de discapacidad y tres menores, uno de ellos con autismo.

El desalojo tuvo lugar en el barrio de Cerdanyola, en una vivienda ubicada en la Ronda de Cerdanya. La familia había estado viviendo de alquiler durante once años y la propiedad pertenece a un fondo de inversión. Desde el Sindicato de Vivienda de Mataró se informa que el propietario se negó a discutir una prórroga o una solución que permitiera a los inquilinos quedarse en el hogar.

La operación policial comenzó en torno a las 6:30 horas. Los vecinos y activistas congregados no lograron frenar el proceso judicial. Este caso plantea una pregunta inquietante para una izquierda que ha hecho del derecho a la vivienda uno de sus mayores emblemas: ¿qué ocurre cuando la protección política no llega y la Administración tampoco brinda una salida?

Una familia vulnerable ante un procedimiento legal

Los datos disponibles indican que la raíz del problema se encuentra en el deterioro económico que ha sufrido la familia en el último año. Según las organizaciones sociales mencionadas por otros medios, el hogar ha acumulado impagos durante seis meses debido a que destinaba unos 700 euros al mes al alquiler. La madre de la familia, por su parte, intentaría mantener la casa con unos ingresos cercanos a 1.000 euros.

No se trata, por lo tanto, de una discusión abstracta sobre el mercado de la vivienda. Hay un hombre con una discapacidad reconocida del 87%, tres menores y un niño con autismo en escena. Además, hay una convivencia que se extiende por más de diez años. En cualquier otro sector de la política pública, tales factores desencadenarían una respuesta prioritaria. Sin embargo, en el ámbito de la vivienda, suelen verse convertidos en informes, derivaciones y llamadas que llegan cuando ya se ha estacionado el camión de la mudanza.

La propiedad, identificada por algunas organizaciones como Investmar, es calificada como un gran tenedor en la zona. La normativa contempla mecanismos para evaluar la vulnerabilidad económica y social, pero el simple hecho de existir esta vulnerabilidad no previene automáticamente los desahucios. La decisión a este respecto depende del procedimiento específico, la documentación presentada y el fallo judicial.

Desahuciada esta mañana una familia en Mataró: progenitor con 87% de discapacidad y un niño autista. En Madrid sería un drama humanitario, habría especiales informativos y manifestaciones. Como es en la Cataluña socialista de Salvador Illa, no pasa nada.pic.twitter.com/Avn5VW9Rb3 — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) September 29, 2026

La paradoja del discurso político

Durante años, la izquierda institucional ha abogado por la suspensión de los desalojos en casos que involucran a menores, personas dependientes o ciudadanos con discapacidad. También han señalado a los fondos de inversión como unos de los principales culpables del incremento en los alquileres. Pero el verdadero desafío llega al momento de traducir ese discurso en acciones concretas: encontrar una vivienda, costear una ayuda, negociar con un propietario o asegurar una plaza temporal.

La paradoja es difícil de pasar por alto. Mientras los partidos debaten sobre nuevos decretos y aseguran que nadie se quedará atrás, hay familias que se quedan sin hogar en ciudades donde el alquiler se ha transformado en una carrera de obstáculos. Las promesas de protección son abundantes; no obstante, la realidad muchas veces se traduce en una carpeta de servicios sociales y una fecha de desalojo.

Este caso también revela la distancia existente entre competencias. Los tribunales ejecutan las resoluciones, los ayuntamientos gestionan gran parte de la atención social, y las comunidades autónomas tienen responsabilidades clave en materia de vivienda. Pero para la familia afectada, esa distribución administrativa no representa un refugio. La responsabilidad se diluye entre diferentes instituciones, pero el desalojo apunta directamente a su hogar.

El contexto: más lanzamientos y menos red de seguridad

El desahucio en Mataró ocurre apenas unos días después del caso de Maricarmen, una mujer de 87 años con discapacidad que fue desalojada de su vivienda en el distrito madrileño de Retiro, donde había residido durante décadas. Ambas situaciones han reavivado el debate sobre el denominado escudo social y sobre la verdadera capacidad de las normativas para proteger a quienes no tienen un recurso habitacional.

Los datos judiciales indican que los desahucios siguen en curso, a pesar de una evolución irregular. En el primer trimestre de 2026 se contabilizaron 4.005 lanzamientos, según cifras del Consejo General del Poder Judicial. Aunque esta cifra representa una disminución interanual del 45,4%, miles de hogares continúan viéndose afectados. Además, las estadísticas no reflejan por sí solas la gravedad de cada situación: una bajada porcentual no convierte en tolerable el desalojo de una familia compuesta por menores y personas con discapacidad.

En estos días, la respuesta política proyectada busca ampliar la suspensión de ciertos procedimientos para personas vulnerables sin opción de vivienda alternativa. Sin embargo, cualquier reforma debe abordar varios dilemas prácticos:

Acreditar la vulnerabilidad de manera ágil, sin burocracia excesiva.

Asegurar una vivienda alternativa antes de la fecha determinada por el juzgado.

Evitar que la carga económica recaiga sobre pequeños propietarios.

Exigir a los grandes tenedores una negociación efectiva y verificable.

Coordinar la actuación de juzgados, ayuntamientos y comunidades autónomas.

Sin estos mecanismos, la protección corre el riesgo de convertirse en una simple declaración bien redactada, pero poco eficaz el día de un desalojo.

Otro lanzamiento previsto en Mataró

El caso de Cerdanyola no era el único programado para este martes en Mataró. A las 10:00 estaba previsto un nuevo desalojo en la calle Colombia, en el barrio de Rocafonda. Según el Sindicato de Vivienda de Mataró, este también afectaba a una familia vulnerable con dos menores y sin una alternativa habitacional adecuada por parte de los servicios sociales.

La coincidencia de ambos procedimientos refuerza la sensación de que no es una anomalía aislada. Mataró, al igual que otras localidades del área metropolitana de Barcelona, enfrenta una creciente presión sobre el alquiler y una oferta insuficiente de vivienda asequible. Este problema no se puede resumir en una pancarta, aunque estas sean lo primero que se agite al llegada de la policía.

Entre los aspectos relevantes que han rodeado este caso, destaca que los menores no permanecieron en el hogar durante el desalojo. Pasaron la noche con familiares para evitarles la experiencia de un momento especialmente traumático. Aunque es un detalle menor, tiene su peso: cuando las instituciones no logran impedir la pérdida de un hogar, las familias buscan proteger al menos a los niños del instante en que la política se transforma en una puerta cerrada.