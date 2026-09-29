Naranjo retrata a los hipócritas Sánchez, Irene Montero, Miquel Iceta, Óscar Puente y otros grandes tenedores de izquierda: «¡Dejen de ser rentistas!»

Retratados.

Antonio Naranjo dedica su columna al tema que ha copado las noticias desde este último fin de semana: la vivienda. En su artículo en El Debate es contundente desde el titular: «Pedro, ya estás tardando en regalar tus pisos». Su argumento es claro: el mensaje del Gobierno, sus ministros y aliados pierde credibilidad cuando quienes lo emiten son, en muchos casos, propietarios que obtienen ingresos de sus múltiples inmuebles.

La ironía es el recurso principal de la columna.

Naranjo sugiere que, si poseer una propiedad convierte a un ciudadano en sospechoso de falta de solidaridad, la misma vara de medir debería aplicarse a los líderes socialistas.

«La farsa del socialismo, que es comunismo con menos prisas, se resume en la máxima de Zapatero: “Ser socialista es necesitar poco y estar dispuesto a dar mucho”, vino a decir levitando, como si hubiese traducido los pergaminos del Mar Muerto y, a la vez, le hubiese poseído Gandhi».

La mención a José Luis Rodríguez Zapatero sirve para poner de manifiesto el reproche central: la distancia entre la proclamación de una igualdad utópica y el comportamiento patrimonial de ciertos miembros de su partido. Naranjo no presenta aquella frase como un programa político, sino más bien como una afirmación moral que, según él, se ve desmentida por la trayectoria económica del expresidente.

«Luego le pillaron con un joyero del tamaño de su hocico, guardado en una caja fuerte custodiada por su primo enchufado en una oficina pagada por el contribuyente en la que está la sede de una presunta organización criminal».

Este párrafo se caracteriza por la mezcla de acusación, sarcasmo y un tono personal muy marcado. Es fundamental leerlo como una pieza de opinión, no como un relato objetivo de hechos verificados. Expresiones como «primo enchufado» u «organización criminal» reflejan el estilo del columnista y invitan a distinguir la crítica política, la denuncia informativa y la resolución judicial.

Más adelante, la vivienda se convierte en el foco de la crítica de Naranjo. El autor argumenta que el socialismo condena la propiedad privada pero tolera la acumulación de bienes entre sus propios dirigentes. La contradicción que destaca no está en tener una casa, sino en demonizar a los que alquilan mientras se mantiene una postura similar.

«Algo similar ocurre con la vivienda, que es de avariciosos rentistas, dignos de expropiación, en todos los casos menos en los propios».

A partir de ese momento, el texto menciona a Irene Montero, Félix Bolaños, María Jesús Montero, Miquel Iceta y Óscar Puente, además de hacer referencia a sus declaraciones de bienes. La información disponible al público revela que varios ministros y diputados poseen diferentes inmuebles, aunque la titularidad puede ser total, compartida o en nuda propiedad, y no todos los activos generan rentas por alquiler. Este matiz es relevante: tener una propiedad no implica necesariamente ser un gran tenedor ni obtener ingresos.

«Irene Montero, Félix Bolaños, María Jesús Montero, Miquel Iceta, Óscar Puente y una larga nómina de socialistas acumulan igualmente un notable patrimonio, muy por encima de lo habitual, según consta en sus declaraciones de bienes en el Congreso de los Diputados, con la mismísima ministra de Vivienda que no ha construido ni una muy arriba, sin embargo, a título personal: no ha logrado nada para los demás, pero la caridad siempre empieza por uno mismo».

El autor reserva su crítica más contundente para Pedro Sánchez. De acuerdo con las declaraciones patrimoniales citadas en informes recientes, el presidente posee dos inmuebles en Madrid, dos plazas de garaje y unos ingresos por arrendamiento que ascienden a 12.845 euros. Las palabras de Naranjo transforman esos datos en una cuestión política: si la propiedad privada es un problema nacional, ¿por qué el poder no comienza dando ejemplo?

«Y así llegamos a Pedro Sánchez, del que constan más inmuebles en propiedad que trabajos conocidos fuera de la política, que ha sido su única ocupación estable».

Esta frase captura la esencia de la columna: no busca una comparación numérica sobre el mercado inmobiliario, sino cuestionar la credibilidad del discurso oficial. La crítica también se extiende hacia Begoña Gómez, aunque las menciones a su familia y patrimonio están formuladas con descalificaciones que no deben confundirse con información verificada.

En el fondo, el artículo plantea la cuestión de la coherencia. Un gobernante puede abogar por una política de vivienda y ser propietario; lo problemático, según la lógica del texto, se presenta cuando se denigra al propietario mientras se exceptúa a su círculo cercano de esa condena. Es necesario reflexionar sobre tres dimensiones: propiedad, alquiler y abuso inmobiliario.

Naranjo concluye exigiendo una prueba tangible, casi como una obra de teatro: que el presidente, sus ministros y socios entreguen sus viviendas al Sindicato de Inquilinos. Esta propuesta no se presenta tanto como una medida factible, sino como una provocación destinada a medir la distancia entre el discurso y el sacrificio personal.

Entre las curiosidades del mercado residencial se encuentra el hecho de que una vivienda puede aparecer en una declaración patrimonial sin estar arrendada, que la nuda propiedad no otorga el uso pleno del inmueble y que los ingresos por alquiler suelen registrarse por separado. En política, esos matices rara vez caben en un eslogan; precisamente por ello, una casa puede convertirse en el escenario perfecto para debatir sobre la coherencia.