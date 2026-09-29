'LA BURBUJA'

Paseo por el 15M de Sol: acuerdo PSOE y Sumar por la vivienda

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Los perroflautas echan a Ndongo de su 15M en Sol

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Josué Cárdenas se desplaza a la Puerta del Sol para retransmitir lo que ocurre en la acampada ilegal por la vivienda. Junto a él estarán el escritor y ensayista Guillermo Mas (autor de obras como La traición de los europeos, Los deicidas y responsable del canal Pura Virtud) y Luis María Pardo, abogado y presidente de Iustitia Europa.

Desde el interior de la plaza, Cárdenas, Mas y Pardo podrán mostrar en tiempo real el ambiente de la acampada (organización, asambleas, suministros, clima de protesta que recuerda al 15-M); las reivindicaciones que van más allá del caso concreto de Maricarmen; posibles valoraciones jurídicas y políticas, especialmente desde la óptica de Iustitia Europa y el análisis cultural/político de Guillermo Mas.

La presencia de Josué Cárdenas retransmitiendo in situ junto a Guillermo Mas y Luis María Pardo convierte la plaza en escenario de cobertura directa, con mirada crítica al decreto, a la gestión del conflicto y al fondo del problema de la vivienda.

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