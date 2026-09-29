Seis guardias civiles denuncian que Marlaska les cesó tras negarse a elaborar un dosier ideológico de periodistas

El controvertido caso del dosier ideológico de periodistas, creado en el Ministerio del Interior, suma ahora la voz de seis guardias civiles.

Estos agentes manifiestan que Fernando Grande-Marlaska los cesó tras negarse a seguir elaborando un listado que asignaba posiciones políticas a diversos profesionales de la información, según destapa El Español.

La denuncia surge mientras un tribunal en Madrid evalúa la posibilidad de investigar la creación del documento, que contiene fichas, fotografías y valoraciones sobre la orientación política y el historial profesional de periodistas en activo. Este archivo examina a 281 profesionales y se extiende a lo largo de 54 páginas, según informaciones difundidas por varios medios de comunicación.

Un documento interno con perfiles políticos

El dosier fue elaborado en febrero de 2024 por la Oficina de Comunicación del Interior. En sus páginas figuran periodistas, columnistas, tertulianos, redactores y directivos de organizaciones profesionales. Algunas de las fichas incluyen descripciones como «afín al PSOE», «tendencia conservadora», «alineado con posiciones de derechas» o «reconocido antisanchista».

Además, se mencionan las posturas de ciertos comunicadores en relación con el Gobierno, la amnistía y otras decisiones políticas. La lista abarca a miembros o exdirigentes de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, la Asociación de la Prensa de Madrid y la Asociación de Periodistas Parlamentarios.

El Ministerio del Interior ha admitido la veracidad del documento, aunque sostiene que se trataba de un informe interno y consultivo. El departamento defiende que no había intención de imponer censura, restricciones ni interrumpir la labor de los medios.

Marlaska ha buscado minimizar la controversia, describiéndolo como «un documento de trabajo, simplemente para conocer y saber lo que se dice de la actuación y de la actividad del Ministerio». Igualmente, el ministro ha afirmado que no tenía «ninguna finalidad espuria».

Sin embargo, esta explicación no ha logrado cerrar el debate. La existencia de fichas individuales sobre periodistas genera interrogantes acerca de quién ordenó su creación, bajo qué criterios se elaboró y qué uso se le dio en la Administración.

Los agentes que rechazan participar

Los seis guardias civiles denuncian que formaban parte del equipo de Comunicación del ministro y que recibieron instrucciones para colaborar en el listado. Según relatan, se negaron a realizar o continuar con el dosier porque consideraron que esa tarea no se alineaba con sus funciones y podía poner en riesgo derechos fundamentales.

Tras esa negativa, afirman haber sido cesados. El despacho que respalda la denuncia está considerando solicitar que los agentes declaren como testigos ante el juzgado. Sus testimonios podrían ser clave para esclarecer el origen de la orden, la cadena de mando y el nivel de conocimiento de los responsables políticos.

La investigación judicial aún no implica acusaciones formales ni comprueba los hechos. El juzgado debe decidir si procede a abrir diligencias y qué acciones considera necesarias para esclarecer las circunstancias.

Libertad de prensa y credibilidad institucional

Las organizaciones profesionales han rechazado enérgicamente la clasificación ideológica de informadores. La FAPE sostiene que ningún organismo público debería «fichar, catalogar o perfilar ideológicamente» a quienes practican el periodismo. Para ellos, esa práctica introduce un elemento de vigilancia y podría desembocar en represalias sobre el trabajo informativo.

La Asociación de la Prensa de Madrid, la Asociación de Periodistas Parlamentarios y otras entidades también se han manifestado en contra del documento. Lo consideran incompatible con el Estado de derecho y un ataque directo a la libertad de prensa protegida en el artículo 20 de la Constitución.

El asunto no se limita a las fichas en sí. También repercute en la confianza entre los periodistas y las instituciones. Un medio de comunicación necesita acceder a fuentes públicas, formular preguntas incómodas y mantener una relación profesional con los gabinetes de comunicación sin temor a que sus trabajadores sean clasificados por sus opiniones supuestas.

Transparencia: el Gobierno debe aclarar quién fue el responsable del encargo del documento y para qué se utilizó.

el Gobierno debe aclarar quién fue el responsable del encargo del documento y para qué se utilizó. Protección profesional: las instituciones tienen la obligación de evitar prácticas que puedan intimidar o condicionar a los informadores.

las instituciones tienen la obligación de evitar prácticas que puedan intimidar o condicionar a los informadores. Responsabilidad: si se comprueba que hubo presiones o ceses relacionados con la negativa de los agentes, deberán esclarecerse las decisiones que se adoptaron.

La controversia también posee una dimensión política. La oposición ha exigido responsabilidades y cuestiona la continuidad de Marlaska, mientras el Ministerio insiste en que el dosier no buscaba un control sobre los medios. La distancia entre ambas posturas mantiene abierta una crisis que afecta la imagen del Interior y la credibilidad de sus explicaciones.

Un precedente difícil de ignorar

Este caso vuelve a poner en el centro del debate la relación entre el poder y el periodismo en un contexto de intensa polarización. Clasificar a los profesionales según su supuesta ideología puede transformar una herramienta de seguimiento informativo en un esquema de etiquetado político.

Para los periodistas, el verdadero peligro reside en que la Administración comience a juzgar no tanto el contenido informativo, sino más bien quién lo firma, en qué medio se publica o qué posturas se les atribuyen. Para los ciudadanos, la consecuencia puede ser un aumento de la desconfianza hacia las noticias y hacia las instituciones que deben asegurar el acceso a la información.

El testimonio de los seis guardias civiles podría ser crucial para determinar si el documento fue un ejercicio aislado de la Oficina de Comunicación o una consecuencia de instrucciones más amplias dentro del ministerio. Mientras tanto, las fichas siguen planteando una inquietante interrogante: hasta dónde está dispuesto a llegar un Gobierno para conocer a quienes supervisan su actividad.

Entre etiquetas políticas, despidos denunciados y explicaciones oficiales, el dosier ha dejado de ser un simple archivo interno, convirtiéndose en una prueba sobre los límites del poder frente a la prensa.