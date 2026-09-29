Un sublime Antonio Banderas propina un severo correctivo a todos los que politizaron el caso de Maricarmen

Antonio Banderas volvió a demostrar por qué es una de las voces más lúcidas y valientes del panorama español en una intervención clara y contundente en Herrera en COPE Más Málaga.

El actor malagueño puso los puntos sobre las íes a todos aquellos que han convertido el drama de Maricarmen —la anciana de 87 años desahuciada en Madrid tras más de 70 años viviendo en su casa del barrio de Retiro— en una bandera política al servicio de intereses partidistas.

Antonio Banderas, que no pasa por ser precisamente alguien que comulgue con los preceptos del PP o de VOX, habla alto y claro sobre el caso Maricarmen y denuncia cómo se ha politizado un asunto concreto y cómo se han despreciado casos como el de Olga. pic.twitter.com/cA6fi2kwmU — Luis Rioja (@miescano351) September 29, 2026

Banderas sentenció con rotundidad:

Pienso en esta mujer, Maricarmen, pero pienso también en los 25.000 desahuciados que ha habido este año en nuestro país.

Y fue más allá:

A mí me interesa todo, toda la realidad completa, no una realidad específica para un uso político específico.

Con estas palabras, el intérprete de ‘Dolor y gloria’ desmontó de un plumazo la selectividad mediática y la instrumentalización del sufrimiento ajeno. Maricarmen «se convierte en un icono, en un símbolo», ha reconocido, pero ha advertido de que ese mismo drama podría haber ocurrido en cualquier otra región de España.

Para ilustrarlo, recordó un caso sangrante ocurrido hace apenas tres semanas en Cataluña: una mujer más joven, con hijos, desahuciada, que terminó suicidándose:

Ese drama no se convirtió en ningún símbolo.

También mencionó el caso de una señora de 91 años a la que le ocuparon la casa, otro silencio mediático conveniente.

El correctivo de Banderas no se quedó solo en la crisis de la vivienda. Amplió su reflexión a los conflictos internacionales, rechazando de plano la empatía selectiva: