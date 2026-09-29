William Cárdenas sentencia al siniestro Zapatero, íntimo de Delcy: “Es cómplice”

William Cárdenas Rubio es abogado, internacionalista y diplomático hispano-venezolano, nacido en San Cristóbal, Venezuela. Es egresado de la Universidad Central de Venezuela, donde cursó sus estudios de Derecho entre 1980 y 1983, y posteriormente obtuvo un Máster en Estudios Superiores Iberoamericanos por la Universidad Complutense de Madrid entre 1994 y 1995. También fue profesor de Derecho Constitucional y Derecho Internacional Público en la Universidad Rafael Urdaneta entre 1990 y 1994.

Cárdenas cuenta con una trayectoria de 20 años de experiencia diplomática, desempeñándose en distintos destinos como España, Perú, Ecuador, Bolivia, el Caribe Oriental y la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Asimismo, desarrolló actividades ante tribunales y cortes internacionales, incluida la Corte Penal Internacional (CPI), donde trabajó como especialista en la defensa de los derechos humanos entre 2003 y 2021. Paralelamente, ha ejercido durante décadas como abogado litigante, asesor y consultor legal de corporaciones y particulares.

Además de su trayectoria jurídica y diplomática, William Cárdenas ha participado en diversas iniciativas de carácter social y público. Fue fundador y presidente de la Plataforma Democrática de Venezolanos en Madrid, el Frente Iberoamericano por la Libertad (FIAL), Un Salvavidas para Venezuela (USPV) y la Asociación Internacional de Tauromaquia (AIT). También ha colaborado como analista político en medios de comunicación europeos y americanos y es miembro del Foro Libertad y Alternativa, dentro de su Comisión de Relaciones Internacionales e Hispanoamérica.

Este 29 de septiembre de 2026 se sienta en ‘Tiempo de hablar’, el programa de entrevistas de Alfonso Rojo en Periodista Digital.