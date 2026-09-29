TIEMPO DE HABLAR

William Cárdenas sentencia al siniestro Zapatero, íntimo de Delcy: “Es cómplice”

Archivado en: Periodismo

William Cárdenas Rubio es abogado, internacionalista y diplomático hispano-venezolano, nacido en San Cristóbal, Venezuela. Es egresado de la Universidad Central de Venezuela, donde cursó sus estudios de Derecho entre 1980 y 1983, y posteriormente obtuvo un Máster en Estudios Superiores Iberoamericanos por la Universidad Complutense de Madrid entre 1994 y 1995. También fue profesor de Derecho Constitucional y Derecho Internacional Público en la Universidad Rafael Urdaneta entre 1990 y 1994.

Cárdenas cuenta con una trayectoria de 20 años de experiencia diplomática, desempeñándose en distintos destinos como España, Perú, Ecuador, Bolivia, el Caribe Oriental y la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Asimismo, desarrolló actividades ante tribunales y cortes internacionales, incluida la Corte Penal Internacional (CPI), donde trabajó como especialista en la defensa de los derechos humanos entre 2003 y 2021. Paralelamente, ha ejercido durante décadas como abogado litigante, asesor y consultor legal de corporaciones y particulares.

Además de su trayectoria jurídica y diplomática, William Cárdenas ha participado en diversas iniciativas de carácter social y público. Fue fundador y presidente de la Plataforma Democrática de Venezolanos en Madrid, el Frente Iberoamericano por la Libertad (FIAL), Un Salvavidas para Venezuela (USPV) y la Asociación Internacional de Tauromaquia (AIT). También ha colaborado como analista político en medios de comunicación europeos y americanos y es miembro del Foro Libertad y Alternativa, dentro de su Comisión de Relaciones Internacionales e Hispanoamérica.

Este 29 de septiembre de 2026 se sienta en ‘Tiempo de hablar’, el programa de entrevistas de Alfonso Rojo en Periodista Digital.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

MÁQUINAS DE CAFÉ

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Conservas Cuchillos de cocina Fiambres y embutidos Máquinas de café
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Los vídeos más vistos

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]