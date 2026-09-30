Las 10 temas que marcan el Periodismo y la Política en España este miércoles, 30 de septiembre de 2026: Vivienda, inflación, tecnología...

1. VIVIENDA · POLÍTICA

El Gobierno aprueba dos decretos para responder a la crisis habitacional

El Consejo de Ministros aprobó ayer, martes 29 de septiembre, dos reales decretos-ley con medidas sobre alquileres, desahucios y vivienda. El paquete incluye una prórroga extraordinaria de determinados contratos, límites para algunas rentas, regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones, y restricciones a determinadas compras de fondos de inversión. La votación de convalidación está prevista para el viernes 2 de octubre, por lo que el debate político continúa hoy en primer plano. La crisis de vivienda también mantiene movilizaciones en Madrid, incluida la acampada instalada en la Puerta del Sol. El tema figura entre los asuntos destacados de la agenda informativa española de esta mañana.

2. SOCIEDAD · VIVIENDA

El caso de Maricarmen mantiene el foco sobre los desahucios

El desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años, sigue generando búsquedas y conversación pública después de que regresara a su vivienda tras el acuerdo anunciado la noche del lunes 28 de septiembre. El episodio volvió a situarse en la agenda durante las últimas horas por las negociaciones sobre las nuevas medidas de vivienda y por la continuidad de las protestas. El mayor pico de interés se produjo el miércoles 23 de septiembre, cuando tuvo lugar el desalojo, pero el caso ha registrado un nuevo repunte informativo esta semana y permanece vinculado al debate político de hoy.

3. ECONOMÍA · CONSUMO

La inflación española sube al 4,9% en septiembre

El Instituto Nacional de Estadística publicó ayer, martes 29 de septiembre, el avance del índice de precios de consumo de septiembre, con una subida interanual del 4,9%, seis décimas más que en agosto. El aumento se explica principalmente por el encarecimiento de los carburantes y lubricantes, mientras que la inflación subyacente avanzó hasta el 3,1%. La cifra, provisional hasta la publicación del dato definitivo el 14 de octubre, ha situado los precios entre los asuntos económicos más comentados durante las últimas horas. La tasa armonizada europea alcanzó el 5%.

4. ENERGÍA · ECONOMÍA DOMÉSTICA

El precio de la luz marca la agenda de este miércoles

La evolución del precio de la electricidad para hoy, miércoles 30 de septiembre, aparece entre los temas de servicio más consultados en España durante la madrugada y primeras horas de la mañana. La información se centra en las franjas horarias más caras y baratas y en la forma de reducir el impacto de la factura. El interés se relaciona con el repunte general de los precios conocido ayer y con la búsqueda diaria de los hogares de los momentos más económicos para concentrar el consumo eléctrico.

5. TECNOLOGÍA · INTELIGENCIA ARTIFICIAL

GPT-6.1 se dispara entre las búsquedas tecnológicas

GPT-6.1 figura entre los términos que más han aumentado en Google España este miércoles 30 de septiembre. La tendencia se vincula a informaciones difundidas durante las últimas horas sobre nuevos modelos de inteligencia artificial y asistentes conversacionales. La conversación gira en torno a las capacidades de esta versión, su posible disponibilidad y la evolución de los productos de OpenAI frente a otros sistemas del mercado. Con los datos consultados no es posible confirmar que exista un lanzamiento oficial específico en España durante esta mañana.

6. TECNOLOGÍA · INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Dots aparece entre las búsquedas emergentes de IA

Dots también se encuentra entre los términos tecnológicos con crecimiento registrado hoy en las búsquedas. Las informaciones publicadas durante la madrugada lo relacionan con un nuevo asistente de inteligencia artificial atribuido a OpenAI y con dudas sobre la seguridad de los próximos modelos. La tendencia refleja el interés inmediato por las novedades del sector, aunque los datos disponibles no permiten precisar el alcance del lanzamiento ni confirmar una presentación oficial dirigida al público español en las últimas 24 horas.

7. SOCIEDAD · ACTUALIDAD LOCAL

Torrox inaugura su feria con una decoración de cien kilómetros

Torrox inicia hoy, miércoles 30 de septiembre, su feria, después de instalar aproximadamente cien kilómetros de banderines rojos y amarillos en calles del municipio malagueño. La decoración y el comienzo de las celebraciones han generado atención informativa durante las últimas horas. El programa se prolongará hasta el domingo 4 de octubre e incluye conciertos gratuitos y actividades en el centro histórico. Es una tendencia de alcance local y no aparece respaldada con la misma intensidad que los asuntos nacionales en los datos disponibles.

8. POLÍTICA · SERVICIOS PÚBLICOS

El CIS publica un estudio sobre el estado del bienestar

El Centro de Investigaciones Sociológicas tiene previsto difundir hoy, miércoles 30 de septiembre, los resultados de su estudio sobre las actitudes ante el estado del bienestar. El informe aborda la percepción ciudadana sobre vivienda, educación pública, sanidad y servicios sociales. La publicación forma parte de la agenda política española de esta jornada y ha sido incluida entre los asuntos previstos por la prensa, aunque todavía no hay resultados publicados que permitan medir un pico de conversación comparable al de la vivienda o la inflación.