Las 10 tendencias virales que dominan X en España este miércoles, 30 de septiembre de 2026: protestas por la vivienda, decretos del Gobierno...

1. POLÍTICA · VIVIENDA

Acampada en Puerta del Sol por la vivienda sacude el debate nacional

La protesta en Puerta del Sol mantiene un pico intenso desde anoche y esta mañana del miércoles 30 de septiembre, impulsada por hilos y vídeos de manifestantes que exigen soluciones inmediatas al alquiler. Usuarios comparten imágenes de la acampada y critican la respuesta del Ejecutivo, con menciones que cruzan hashtags locales y nacionales. El tema conecta directamente con la reciente desahucio de una anciana en Madrid, lo que ha amplificado las reacciones en tiempo real y ha puesto en el centro la presión sobre el Gobierno y los decretos de vivienda.

2. POLÍTICA · MADRID

Almeida en el foco por su gestión ante las protestas de vivienda

José Luis Martínez-Almeida aparece en los rankings desde primeras horas de hoy, con usuarios debatiendo su postura frente a la acampada en Sol y las críticas de la oposición. La conversación estalló anoche con clips de declaraciones y memes que circularon rápidamente entre cuentas madrileñas. El debate se entrelaza con la agenda de la jornada, donde el alcalde defiende su política mientras crecen las menciones cruzadas con el Ejecutivo central.

3. POLÍTICA · GOBIERNO

Isabel Rodríguez y los decretos de vivienda generan oleada de comentarios

La ministra Isabel Rodríguez concentra menciones desde la madrugada del miércoles, tras la aprobación de medidas que buscan aliviar la crisis habitacional. Hilos explicativos y reacciones de partidos de la oposición llenan el timeline, con picos claros en las últimas doce horas. El tema se vincula a la presión de Sumar y Junts, que exigen ajustes antes de la votación en el Congreso.

4. POLÍTICA · CATALUÑA

Junts y el pulso con el Gobierno por los decretos de vivienda

Junts irrumpe en las tendencias esta mañana con críticas al paquete de vivienda y exigencias de cambios antes de su apoyo. La conversación se activa con mensajes de portavoces y análisis compartidos en las últimas horas, cruzando referencias a negociaciones previas. El hashtag y menciones directas reflejan el tira y afloja que marca la jornada legislativa.

5. POLÍTICA · OPOSICIÓN

El PP cuestiona informes sobre militares marroquíes en Ceuta

El Partido Popular lanza esta mañana peticiones de comparecencia en la Comisión de Secretos Oficiales, con menciones que crecen desde primera hora. Usuarios debaten los informes filtrados y la respuesta de la ministra de Defensa, generando hilos y reacciones que enlazan con la seguridad fronteriza. El tema mantiene actividad constante desde anoche.

6. POLÍTICA · PARLAMENTO

Consejo de Ministros y los topes al gas centran el análisis político

El Consejo de Ministros aparece en los rankings con referencias a las medidas energéticas aprobadas ayer, que limitan la subida del gas y el butano. La conversación explota con valoraciones de analistas y partidos esta madrugada, conectando con el contexto de inflación y el próximo invierno. Reacciones en X destacan tanto el impacto económico como el debate parlamentario pendiente.

7. POLÍTICA · PSOE

Ferraz y las tensiones internas por la ley de nietos

Ferraz concentra menciones desde primeras horas del miércoles, tras el rechazo de los letrados del Congreso a una enmienda de Sumar. Usuarios debaten la estrategia del PSOE y las fricciones con sus socios, con hilos que circulan desde anoche. El tema se entrelaza con la tramitación de otras reformas y genera debate sobre la estabilidad del Gobierno.

8. POLÍTICA · VIVIENDA

Sindicato de Inquilinas amplifica las protestas por desahucios

El Sindicato de Inquilinas mantiene visibilidad desde la tarde de ayer, con llamamientos a la movilización y críticas a las políticas actuales. Vídeos y testimonios de afectados impulsan la conversación esta mañana, vinculándola directamente a la acampada en Sol. El pico responde a la cobertura en tiempo real de la jornada de protesta.

9. POLÍTICA · SEGURIDAD

Ortega Smith y el debate sobre la frontera de Ceuta

Ortega Smith genera menciones crecientes esta mañana en relación con la crisis migratoria en Ceuta y las críticas al Gobierno. La conversación se alimenta de declaraciones y reacciones de Vox, con actividad clara en las últimas horas. El tema se cruza con la agenda de seguridad y las exigencias de más recursos europeos.

10. POLÍTICA · ECONOMÍA

Yolanda Díaz y el impacto de los decretos en la agenda progresista

Yolanda Díaz aparece en los rankings con valoraciones sobre las medidas de vivienda y energía aprobadas ayer. Usuarios analizan su posición y las negociaciones con Junts y el PSOE desde anoche, con hilos que destacan los guiños a Sumar. El debate se mantiene activo esta mañana y refleja las tensiones internas de la coalición.