Chapu Apaolaza revela el tremendo hartazgo que tiene con Maricarmen su antiguo casero: «¡Es una subvencionada!»

¡Caretas fuera!

Chapu Apaolaza, periodista del diario ‘ABC’, contó en el programa Horizonte de Cuatro la verdadera realidad sobre Maricarmen y cómo la izquierda ha pretendido hacer un símbolo de una señora que no es, precisamente, una persona entrañable.

El periodista entrevistó en su periódico a Ignacio Lázaro, su antiguo casero, y dijo que este llegó al hartazgo máximo con la octogenaria.

detalla cómo la mujer de 87 años, desahuciada del piso de Sainz de Baranda, recibió trato de favor durante años sin mostrar el menor agradecimiento.

¡Brutal testimonio el que cuenta @therealchapu en el programa @navedelmisterio sobre Maricarmen y el hartazgo de cojón de mico que tiene su antiguo casero! No solo vivió subvencionada por los dueños, sino que pretende que ahora la subvencionen el alquiler todos los madrileños. pic.twitter.com/l8epnBxsgX — Luis Rioja (@miescano351) September 30, 2026

Apaolaza aseveró que el relato de la izquierda se cae por todos los lados:

Es una historia muy diferente a la que se ha pretendido proyectar de Maricarmen como persona pues santa súbita de la izquierda. La historia es la siguiente, es muy distinta también de la historia proyectada como de ¡oh, propietarios, fachas, gente con chistera, rica de familia, que podría serlo, ¿no? que ha ido teniendo herencias y los marqueses de tal y de cual! Pues no es así. Lo que cuenta Ignacio es que su abuelo, en 1950 alquila una casa, no alquila, sino que compra una casa en Sainz de Baranda, que era un poco los límites de aquel barrio. Y entonces es un empresario textil y sus hijas pues van manteniendo ese patrimonio, era un edificio entero sin división horizontal y pues entran propietarios. Uno de esos propietarios era la familia de Maricarmen, de Maricarmen Abascal Martín, que tenía una lechería y allá la conocían por la lechera y entonces pues vive como tantos otros con contratos de renta antigua y poquito dinero de alquiler, ¿no? Bueno, que se mantienen, pues sube el nivel de vida, suben los pisos, se convierte en un sitio tan céntrico, y Maricarmen se mantiene.

Reveló que Maricarmen estaba pagando una auténtica miseria en relación a los precios de mercado de la zona:

Entonces hace ya 20 años que esta familia que vendió el piso a Urbagestión, nos cuenta Ignacio, que es la tercera generación de la familia, que mantiene a esta mujer un poco por empatía, porque ya era una persona cercana a los 70 años, y la mantiene con un precio que hemos visto en ABC los documentos, en la entrevista que damos, y hemos visto los documentos, y pagaba no 400 euros o 300 euros, pagaba 158 euros de renta. Y bueno, pues lo demás eran calefacción, agua, portero, y todos los bienes que disfrutaba en aquella finca.

Recordó que esta octogenaria no fue, precisamente, una vecina ejemplar:

Lo primero que se ha proyectado sobre Mari Carmen ha sido esa imagen de santa súbita. Cuando se habla con Ignacio Lázaro, lo que él cuenta es una historia de continuas protestas, de regañinas, de una vecina tremendamente problemática con ellos. Con ellos que habían mantenido durante 20 años su contrato sin echarla de allí. Y cobrando tan poco, tan poco que la casa era tan poco rentable que la vendieron a una inmobiliaria, a una empresa como Urbagestión. Y lo que habla es un poco de eso, de una persona muy problemática, él utiliza la palabra insoportable, ¿no? Muy poco agradecida. Pero bueno, él ha querido salir un poco ahí a decir, oigan, pero es que estamos aquí los propietarios quedando de máquina picadora de gente pobre, y esto no es así. De hecho, uno de los datos muy curiosos es que él, que fue a vivir a esa casa, la alquiló a su propia familia, porque no era el único propietario de la casa, como pasa tantas veces. Y él pagaba 760 euros, mientras que Mari Carmen pagaba de recibo 400.

E igual trajo al plató la queja de que haya que seguir subvencionando a Maricarmen: