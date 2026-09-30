El desgarrador testimonio de una mujer ceutí echa por tierra la «normalidad» que esgrime el Gobierno Sánchez

La mujer cuenta en 'Código 10' la cruda realidad que se vive en Ceuta desde el 30 de julio de 2026.

Una imagen vale más que mil palabras y más que todas las promesas emanadas desde La Moncloa.

El testimonio en directo de Yolanda, vecina de Ceuta, en el programa Código 10 de Cuatro desmonta las promesas oficiales sobre la vuelta a la normalidad tras los incidentes del pasado verano. Entre lágrimas, la mujer resume en una frase la situación que viven miles de ceutíes desde el 30 de julio: sus hijas ya no disfrutan de la libertad de antes.

El Gobierno Pedro Sánchez había asegurado que a partir del 15 de octubre Ceuta recuperaría su normalidad y que la crisis provocada por los llegados desde Marruecos estaba en vías de solución. La realidad que describe la protagonista del clip contradice esa versión oficial y pone el foco en el día a día de las familias ceutíes dos meses después de los hechos.

Sánchez promete que a partir del 15 de octubre Ceuta recuperará su normalidad, que ya se está en vías de solucionar la crisis generada por los invasores enviados por Marruecos. Pero la cruda realidad te la van a contar vecinas como esta mujer que lleva dos meses desesperada. pic.twitter.com/E1ghBDF9UQ — Luis Rioja (@miescano351) September 30, 2026

Entre lágrimas, resumió con una frase demoledora la realidad que miles de ceutíes viven desde el asalto masivo del 30 de julio:

Mis hijas han perdido la libertad.

No hablaba de cifras oficiales, de triajes ni de comunicados de Moncloa. Hablaba de lo que ocurre en las casas, en las calles y en la cabeza de los niños. Sus hijas ya no salen con la misma naturalidad. Viven con miedo. Han perdido la normalidad que cualquier menor español debería dar por sentada: pasear, jugar, ir al colegio o simplemente sentirse seguras en su propia ciudad.

El contraste es brutal. Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez y sus ministros insisten en hablar de «normalización», de «control de la situación» o de una supuesta vuelta a la calma tras el traslado de parte de los invasores al puerto, el testimonio de Yolanda y el de otros vecinos que la acompañaron en el plató dibuja un escenario muy distinto.

Dos meses después de la entrada masiva, muchas familias ceutíes siguen sintiendo que su ciudad ya no les pertenece del todo. Las hijas de Yolanda, como las de tantas otras madres, han pasado de vivir con naturalidad a vivir con miedo.

Yolanda no es una voz aislada. Ella y su hermana ya habían contado en semanas anteriores cómo la ansiedad de una de las niñas, de apenas 10 años, las obligó a plantearse un exilio temporal a la Península. Ahora, de nuevo ante las cámaras, la emoción se desborda. No es un relato preparado ni un discurso político. Es el llanto de una madre que ve cómo la inseguridad y la sensación de abandono se cuelan en la infancia de sus hijas.

En el mismo programa, los vecinos ceutíes criticaron abiertamente la falta de respuestas claras del llamado “mando único”. Yolanda lo expresó con claridad: cuando preguntan, la respuesta siempre es la misma: «Yo no he dado esos números, yo eso no lo llevo…». Si es el mando único, se preguntan, ¿quién manda realmente?

El Gobierno Sánchez puede seguir hablando de «normalidad» desde Madrid. Puede repartir cifras de devoluciones, de triajes o de campamentos. Pero el llanto de Yolanda y la frase de sus hijas sin libertad ponen en evidencia lo que muchos ceutíes llevan gritando desde hace dos meses: la normalidad no se decreta. Se vive. Y en Ceuta, para muchas familias, esa normalidad se ha roto.

El testimonio de esta mujer ceutí no solo es desgarrador. Es una acusación en toda regla contra quienes, desde la distancia y el poder, pretenden que todo está bajo control. Mientras las niñas de Yolanda no recuperen la libertad de ser niñas en su propia tierra, la «normalidad» de Sánchez seguirá siendo una ficción.