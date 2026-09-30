¡Ayuso se harta de los piojosos y amenaza con una querella al delegado socialista del Gobierno!

La Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, ha perdido la paciencia con la acampada instalada desde el sábado en la Puerta del Sol y ha lanzado un ultimátum formal al delegado del Gobierno, el socialista Francisco Martín. O desaloja la plaza en un máximo de 48 horas o el Ejecutivo autonómico acudirá a los tribunales “en defensa del interés de todos los madrileños”, reservándose incluso la posibilidad de emprender acciones penales contra el representante del Gobierno central.

El portavoz y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, anunció este martes el envío del requerimiento oficial. “Desde el pasado sábado, los madrileños están sufriendo una acampada ilegal en la Puerta del Sol con la complicidad y sin que el delegado del Gobierno, delegado del sanchismo en la Comunidad de Madrid, o el Ministerio del Interior estén haciendo absolutamente nada para evitarlo”, subrayó. Y añadió: “La impunidad, la ilegalidad, el desorden no pueden seguir campando a sus anchas”.

La concentración, impulsada por el Sindicato de Inquilinas tras la manifestación por el desahucio de Maricarmen, se mantiene de forma indefinida justo delante de la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad y Bien de Interés Cultural. El Gobierno regional denuncia actos vandálicos contra el edificio (pintadas, basura arrojada a ventanas y balcones, restos de orines) y perjuicios económicos a vecinos y comerciantes de la zona, que temen pérdidas similares a las del 15-M.

Para analizar esta y otras cuestiones de actualidad, Eurico Campano pasa revista a la actualidad política del día en una nueva edición de ‘La Retaguardia’ este miércoles 30 de septiembre de 2026.