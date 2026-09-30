El doctor Cabrera se cachondea de los desharrapados de Sol: “Si tiene un perroflauta, puede llegar al Gobierno”

Sin medias tintas.

El doctor Cabrera, colaborador de ‘Horizonte’ (Cuatro), ha dedicado este martes 29 de septiembre de 2026 una de sus intervenciones más ácidas a la acampada ilegal de la Puerta del Sol y al caso de Maricarmen.

Con su habitual tono directo y sarcástico, ha ridiculizado la situación y ha lanzado una frase que ya circula: “Señora, si tiene usted un perroflauta en casa, no lo tire, puede llegar al Gobierno”.

Cabrera ha comenzado contextualizando el fenómeno con una referencia literaria: “Benito Pérez Galdós hace décadas, España es un país donde se reúnen diez personas y aparecen diez mil para ver qué ocurre, eso es lo que está pasando”. A continuación ha centrado sus críticas en la ministra de Vivienda, a la que ha acusado de mentir abiertamente a los españoles: “Esa ministra que ha salido, es la ministra de la vivienda, nos ha mentido a la cara a todos los españoles. No es solo que hagan listas y decretos que son panfletos. Es que nos mienten descaradamente, están diciendo de algunas empresas, como está, que es una ‘empresita’, ¡que son buitres! Y te lo dicen a la cara y estoy estupefacto, la gente en su casa cómo se traga esto. Mienten constantemente”.

El colaborador de ‘Horizonte’ no se ha limitado al tema de la acampada. Sobre Ceuta ha señalado que “el Rey ha hablado de Ceuta y a Macron le ha entrado por una oreja y le ha salido por la otra. Los franceses no nos quieren mucho”. Aunque ha reconocido que “el Rey ha dicho lo que tenía que decir”, ha mostrado su malestar: “Estoy un poquito molesto con el Rey pero tiene que hacer algo más que hablar. El rey fue a Paiporta, ¿qué pasó después? Y el Gobierno atando a la Casa Real”.

Por último, ha cargado también contra Ada Colau: “¡Es una cosa increíble! Es como una ameba que se transforma y adquiere el color del espacio en el que está. Como un camaleón. Está diciendo que estaba pagando 3.000 pavos al mes por una vivienda que era la repera y ahora con los desahucios vuelve a la carga”.