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IBÓN DOMÍNGUEZ DESVELA LA IDENTIDAD DE LA PERSONA QUE SE ENCUENTRA TRAS ESE NÚMERO Y NO ES, PRECISAMENTE, UNA MONJA URSULINA

Un portavoz de Jupol destapa la gran mentira de la acampada piojosa de Sol con el bizum para ayudar a Ceuta

"¿Qué ocurría si buscabas el número de teléfono en Google?"

Ibón Domínguez y el polémico cartel.
Ibón Domínguez y el polémico cartel. Redes.
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La historia está entre el surrealismo mágico de Juan Rulfo y el esperpento de Valle-Inclán.

Ibón Domínguez, portavoz de JUPOL, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, ha puesto el dedo en la llaga de la acampada ilegal instalada en la Puerta del Sol. Lo que se presentaba como una protesta solidaria por la vivienda y los desahucios ha terminado revelando una de las estafas más ridículas y cínicas de los últimos días: un improvisado puesto de recaudación de dinero «para los inmigrantes de Ceuta» mediante efectivo y Bizum cuyo número de teléfono aparece asociado a un anuncio de escorts con tarifas de hasta 1.000 euros.

Según ha difundido el propio Domínguez en redes, en medio de las tiendas de campaña, la basura, los porros y las consignas radicales de la acampada (que el delegado del Gobierno, Francisco Martín, se niega a desalojar por «decisión política»), apareció un cartón manuscrito que pedía «aportaciones para inmigrantes en Ceuta» y «abajo las fronteras».

El teléfono facilitado para los Bizum, al ser buscado en Google, conduce directamente a un perfil de una mujer que ofrece servicios sexuales en Madrid: 120 euros por media hora, 200 por una hora y hasta 1.000 euros por una salida de seis horas. El WhatsApp vinculado tampoco deja lugar a dudas.

Domínguez lo ha resumido con ironía:

Sé que no se puede elevar la anécdota a categoría, pero muy significativo de cómo parte de esta sociedad cabalga (nunca mejor dicho) en la más absoluta contradicción, por no decir que podría estar estafando, supuestamente.

El portavoz de JUPOL ya había denunciado días antes que la Policía Nacional recibió órdenes de arriba para no actuar ante la ocupación ilegal de Sol, comparándola directamente con la playa del Trampolín en Ceuta. Mientras en la ciudad autónoma los agentes trabajan al límite, sin medios y con órdenes de silencio, en el kilómetro cero de Madrid se permite un camping de activistas que piden dinero para “los migrantes” con el móvil de una escort.

La ironía no termina ahí. Según informaciones posteriores, parte de la comida y recursos recaudados supuestamente para Ceuta terminaron siendo consumidos por los propios acampados, que gritan consignas del estilo «¡los invasores son los inversores!» mientras piden crema solar, abanicos y café.

La acampada, nacida tras el desahucio de Maricarmen y una manifestación autorizada por la propia Delegación del Gobierno, se ha convertido en un festival de hipocresía: se permite ocupar el espacio público «como si fuera la playa del Trampolín», se pide dinero para inmigrantes ilegales con números de prostitución y se mira hacia otro lado mientras los policías de Ceuta siguen desbordados.

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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