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EN 'HORIZONTE' (CUATRO)

El propietario del piso de Maricarmen desmonta el bulo del fondo buitre: «Hemos sufrido un escrache de 600 personas»

El dueño asegura que el 80% de los españoles con una casa entrarían en la definición de “fondo buitre” y relata el escrache sufrido

Ricardo Alonso en &#039;Horizonte&#039; (Cuatro)
Ricardo Alonso en 'Horizonte' (Cuatro)
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Ricardo Alonso, propietario de Urbagestión y del piso que ocupa Maricarmen, ha salido al paso en el programa ‘Horizonte’ de Cuatro para desmentir de forma rotunda que se trate de un fondo buitre y para denunciar las fuertes presiones que ha sufrido su empresa.

Alonso calificó de “sorprendente e inimaginable” el decreto impulsado por el Gobierno que pretende poner nombre a los “buitres-especuladores” y limitar la inversión en vivienda. Su principal crítica se centra en la falta de una definición precisa: “No tiene una definición precisa en ese decreto y ya nos define a nosotros como tales con una sola vivienda”.

Según explicó, con ese criterio “el 80% de los ciudadanos de España que tienen una vivienda entrarían en tal condición”, ya que una persona física podría ser tratada igual que una empresa. A su juicio, estas medidas generan “inseguridad jurídica” y “decaimiento del Estado de Derecho”, sin resolver el problema de fondo y creando otros nuevos.

El propietario también relató las presiones a las que se han visto sometidos, especialmente en el último año. Denunció que cualquier posible negociación se filtraba directamente a las redes del sindicato “con un ánimo de generar tensión y amedrentarnos”, lo que les llevó a romper el contacto con la inquilina.

Asimismo, criticó la difusión de información privada de la empresa y la publicación de “artículos disparatados” en medios, en los que se afirmaban datos no verificados, como que disponían de 50 viviendas. “Han llegado a ocupar portadas con relatos absolutamente absurdos” y, pese a haber pedido rectificaciones, les han respondido que “les da igual, que no lo van a corregir”.

Sobre la integridad física y el ambiente hostil, Alonso reconoció que han tenido que paralizar casi por completo la actividad de la empresa. Las direcciones de sus dos oficinas fueron filtradas y han sufrido escraches. “Colocaciones de determinados medios muy proclives a hacer estos señalamientos”, explicó.

Y detalló lo ocurrido el viernes pasado: “Hemos sufrido en la puerta un escrache de 600 personas”. Afirmó que hay personas apostadas buscando imágenes y declaraciones, e incluso se meten dentro de las oficinas cuando los porteros se despistan.

Con estas declaraciones, Ricardo Alonso ha intentado desmontar la narrativa que les presenta como un gran fondo especulativo y ha puesto el foco en lo que considera una campaña de presión y desinformación contra una empresa con una sola vivienda en el centro de la polémica.

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Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

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