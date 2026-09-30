Sánchez encargó a Ábalos solucionar el tema de la vivienda: «No cedas»

Los escándalos del Gobierno de Pedro Sánchez no dejan de sorprender, sin importar cuál sea el tema en cuestión: los casos de corrupción de su Ejecutivo, su partido y su círculo íntimo, Ceuta, la vivienda o sus pactos para permanecer en La Moncloa. Y hoy nos enteramos de que el marido de Begoña encargó el asunto de la vivienda a José Luis Ábalos. De momento, sabemos que resolvió un solo problema habitacional, el de Jésica.

En La Burbuja de este miércoles, 30 de septiembre, abordamos este y otros temas junto a Alicia Bódalo y Juan Velarde.