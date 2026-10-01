Los 10 asuntos que marcan Política y Periodismo en España este jueves, 1 de octubre de 2026

1. VIVIENDA · POLÍTICA

El Gobierno afronta una votación decisiva sobre sus decretos de vivienda

Los dos decretos de vivienda del Ejecutivo dominan la agenda política de este jueves por la incertidumbre sobre su convalidación mañana, viernes 2 de octubre. Junts ha enfriado su respaldo y el PP ya ha confirmado su voto en contra, mientras Pedro Sánchez se declaró ayer “razonablemente optimista” sobre la votación. Las medidas incluyen cambios en los contratos de alquiler, límites a determinadas subidas y nuevas garantías para los inquilinos. La presión parlamentaria coincide con movilizaciones en Madrid y otras ciudades por la crisis habitacional.

2. VIVIENDA · MOVILIZACIONES

La acampada de Sol eleva la presión por el acceso a la vivienda

La protesta instalada en la Puerta del Sol y las concentraciones organizadas en otras plazas españolas vuelven a ocupar el foco informativo esta mañana. Los participantes reclaman soluciones estructurales ante el encarecimiento del alquiler y preparan nuevas acciones coincidiendo con el debate de los decretos del Gobierno. La movilización ha adquirido dimensión política después de que distintos grupos parlamentarios hayan vinculado su posición a las medidas anunciadas por el Ejecutivo.

3. VIVIENDA · ECONOMÍA

El precio del alquiler vuelve al centro del debate con cifras divergentes

Los datos sobre el coste de la vivienda alimentan hoy la disputa política y económica. Un análisis publicado esta madrugada diferencia entre el precio de las viviendas que entran por primera vez en el mercado y la actualización de contratos ya vigentes: el Banco de España situó en 2024 la prima de las nuevas viviendas en el 16,5%, frente a un aumento real medio del 4,6% en nuevos contratos de pisos ya alquilados. La interpretación de esas cifras enfrenta al Gobierno con sus críticos justo cuando se discute el alcance de la nueva regulación.

4. CATALUÑA · INDEPENDENTISMO

El aniversario del 1-O reactiva las concentraciones independentistas

El independentismo catalán conmemora hoy el noveno aniversario del referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017. La ANC ha convocado movilizaciones esta tarde en Barcelona, Tarragona y Lleida, mientras Oriol Junqueras participa en un acto político en Llinars del Vallès. La fecha devuelve a la conversación pública el conflicto territorial y coincide con la última jornada del debate de política general en el Parlament.

5. CATALUÑA · POLÍTICA AUTONÓMICA

ERC y los Comuns cuestionan el rumbo del Govern de Illa

Los socios parlamentarios del Ejecutivo catalán han endurecido esta semana sus críticas y consideran que el Govern llega a mitad de mandato “sin rumbo” y “a medio gas”. El debate de política general concluye hoy en el Parlament, con la presión de ERC y los Comuns para que el presidente Salvador Illa refuerce su gestión. El PP catalán sostiene, por su parte, que la relación de Illa con Pedro Sánchez limita su capacidad de decisión.

6. POLÍTICA · INMIGRACIÓN

El Senado impulsa la reforma del PP para blindar las devoluciones en frontera

El Senado aprobó ayer el primer trámite de una propuesta del PP para reformar la Ley de Extranjería e impedir las entradas irregulares a nado en Ceuta y Melilla. La iniciativa avanza con la mayoría absoluta popular y abre un nuevo frente entre el principal partido de la oposición y el Gobierno. El debate sobre inmigración vuelve así a la primera línea parlamentaria durante esta semana, marcada también por la negociación de los decretos de vivienda.

7. POLÍTICA · RELACIONES INTERNACIONALES

El Rey reivindica a Francia como socio fiable en un momento de tensión europea

Felipe VI defendió ayer la importancia de Francia como socio estratégico y fiable para España. El mensaje aparece destacado en las portadas de este jueves, en una jornada en la que el monarca participa además en el Foro Parlamentario Iberoamericano de Madrid. La cita aborda hoy la inteligencia artificial, la democracia, la igualdad de género y la diplomacia parlamentaria, asuntos que conectan la agenda nacional con los retos internacionales.

8. ECONOMÍA · EMPRESA

La CEOE prepara la reelección de Garamendi para un tercer mandato

La patronal celebra esta mañana su asamblea general electoral con Antonio Garamendi como único candidato. El actual presidente renovará previsiblemente su mandato durante otros cuatro años, en un momento marcado por la presión sobre el mercado de la vivienda, la regulación empresarial y la incertidumbre política. La cita empresarial figura entre los acontecimientos destacados de la agenda nacional de este jueves.

9. INTELIGENCIA ARTIFICIAL · SEGURIDAD ECONÓMICA

El Gobierno anuncia más control sobre la inversión extranjera en defensa y tecnología

El refuerzo de la supervisión de las inversiones extranjeras en los sectores de defensa y de inteligencia artificial aparece hoy entre los asuntos destacados de la prensa española. La medida responde al creciente peso estratégico de ambas áreas y sitúa la seguridad económica en el centro de la política industrial. El anuncio se conoce mientras Madrid acoge debates parlamentarios y empresariales sobre tecnología, democracia y autonomía estratégica.

10. POLÍTICA · JUSTICIA

La sentencia del caso David Sánchez provoca otra dimisión en la Diputación de Badajoz

La sentencia relacionada con el caso David Sánchez ha provocado la dimisión de otro cargo encausado de la Diputación de Badajoz, según la información destacada en las portadas de este jueves. El episodio mantiene la causa judicial dentro de la agenda política nacional y vuelve a alimentar el enfrentamiento entre el PSOE y el PP. La reacción se produce en las últimas horas, por lo que el asunto continúa presente en la conversación informativa de esta mañana.