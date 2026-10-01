¡Fallo en Matrix! La populista Manuela Carmena carga contra la política de vivienda del PSOE y ensalza la de Franco

¡Tremendo repaso desde el pasado!

La exalcaldesa de Madrid y referente de la izquierda más progresista, Manuela Carmena, ha roto moldes al reconocer los logros en vivienda del régimen de Franco durante una entrevista en julio de 2025 en el programa Los Cancelados de Periodista Digital.

Carmena, exjueza y antigua alcaldesa de la capital, señaló sin rodeos los aciertos de la antigua ley de alquileres. «Yo no sigo las redes, a mí me gusta decir la verdad: Franco construyó muchas casas y respetó mucho los alquileres. La antigua ley de alquileres impedía que los alquileres pudieran tener plazo, fue una política muy interesante. Creo que es bonito decir la verdad y reconocer los errores», afirmó ante el periodista Josué Cárdenas.

El mensaje que jamás pensaría escuchar Pedro Sánchez de una política populista como Manuela Carmena, exalcaldesa de Madrid, que pone a escurrir la política de vivienda del PSOE mientras ensalza como nadie la que hizo Franco. pic.twitter.com/GwSUnapRbt — Luis Rioja (@miescano351) October 1, 2026

La entrevista se centró en el debate actual sobre vivienda en España. Carmena defendió que la estabilidad en los contratos de alquiler durante el franquismo evitó desahucios masivos y facilitó el acceso a hogares para amplias capas de la población. Este reconocimiento llega en un momento de alta tensión por los precios del alquiler y las políticas del PSOE en el Gobierno:

Lo que me gusta es decir la verdad. Y la verdad fue así. Es decir, Franco construyó muchísimas casas y Franco respetó muchísimo los alquileres. Es decir, la ley de alquileres, la antigua ley de alquileres, como tú bien sabes, impedía el que los alquileres pudieran tener plazo. Bueno, dos políticas que fueron muy interesantes. El mantener los contratos de alquiler de manera permanente, ¿qué hizo? Pues que efectivamente los propietarios no tuvieran mucho interés en mantener las viviendas en alquiler. Bueno, pero facilitó mucho que la gente pudiera vivir en esas condiciones, ¿no? Y yo creo que es muy bonito decir la verdad y reconocer los errores.

Aseguró que la famosa ‘ley Boyer’ fue una auténtica pifia: