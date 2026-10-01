Un histórico socialista retrata al «dictador» Sánchez y echa por tierra su política de vivienda: «Es un timo permanente»

Ni una coma se le puede quitar a su mensaje.

El exministro socialista César Antonio Molina volvió a poner contra las cuerdas la política de vivienda de Pedro Sánchez.

En su intervención en el programa El Cascabel de 13TV, el intelectual y escritor vinculado al socialismo clásico describió las promesas del Ejecutivo como un «timo permanente» y ha ironizado sobre la cantidad de pisos anunciados, que según él ya permitirían llegar a Nueva York.

El exresponsable de Cultura con José Luis Rodríguez Zapatero dinamita la política de vivienda del «dictador» Pedro Sánchez a la que califica de engaño y asegura socarronamente que, con todos los pisos prometidos, poco menos que España sería una especie de ‘Gran Manzana’.

El exministro socialista de Cultura con José Luis Rodríguez Zapatero, César Antonio Molina, dinamita la política de vivienda del "dictador" Pedro Sánchez a la que califica de "timo" y asegura socarronamente que con todos los pisos prometidos, ya habríamos llegado a Nueva York. pic.twitter.com/qzEsWJ5Apj — Luis Rioja (@miescano351) October 1, 2026

El exministro socialista no dudó tampoco en llamar dictador a Pedro Sánchez por llevar los asuntos de Estado casi al estilo de un país bananero y así que luego sucedan estrambotes como el protagonizado por la titular de Vivienda, Isabel Rodríguez, en la rueda posterior al Consejo de Ministros del 29 de septiembre de 2026:

Es un gobierno en el que el presidente se ha hecho casi un dictador, pongamos por ahora, entre comillas, pues es que no, ni se ve lo que se firma, o sea, ya está, ¿no? Entonces, la ministra de la Vivienda probablemente ella ni se enteró, porque se lo dieron. O sea, a ella le dijeron, hay que salir, nos quedan cinco minutos, ¿no? Y le dijeron, allá va. Y un montón de papeles que tenía ahí, ni le dio ni tiempo a leerlos.

Para Molina, lo preocupante es que sigue habiendo gente capaz de apoyar al inquilino de La Moncloa independientemente de su gestión:

A mí de las cosas que más preocupan es que todavía Sánchez, no me refiero ya al Partido Socialista, yo solo hablo de Sanchismo, tenga esa base, como vimos en Andalucía, de gente que… Llueva, truene y pase lo que pase, lo sigue votando, ¿no? En eso no lo sé muy bien. No lo sé muy bien, porque esto también de la vivienda afecta a muchísima gente. Afecta a más gente de la que él piensa que va a favorecer. Porque si dice que hay un millón de personas que no van a ser expulsadas de su casa, no sé qué y tal, que cuántos millones de pequeños propietarios, que muchos han sido por herencia, muchos han sido por su esfuerzo, por su trabajo, un millón, infinitamente más, infinitamente más.

Y recalcó que la política de vivienda de Sánchez no es otra cosa que anuncios lanzados al aire sin ninguna base: