Jordi Évole intenta manchar a Iker Jiménez y la hemeroteca le devuelve el golpe con creces

Le pueden los celos.

Y sobre todo el hecho de verse avasallado en la batalla de las audiencias.

Por eso Jordi Évole se lanzó como un poseso contra el programa ‘Horizonte’ (Cuatro).

Todo arrancó con la decisión de Iker Jiménez y Carmen Porter de sentar en el plató a Ricardo Alonso, uno de los socios de Urbagestión, la empresa propietaria del piso del que fue desahuciada Maricarmen. Alonso apareció con el rostro pixelado.

El motivo era más que evidente: amenazas de muerte, acoso y coacciones que, según explicó, le habían obligado a pedir protección. El empresario dio su versión del conflicto, defendió la actuación de la compañía amparada en resoluciones judiciales y anunció el principio de acuerdo para que la anciana pudiera volver a la vivienda con un nuevo contrato de alquiler.

La respuesta de Jordi Évole no se hizo esperar. Mientras zapeaba esperando el estreno de ‘Al cielo con ella’, se encontró con las imágenes y soltó en X:

A ver si lo he entendido bien. El señor desenfocado no es un fantasma. Es uno de los propietarios de Urbagestión. Y me estoy enterando que Mari Carmen es la auténtica responsable de esta situación. Por fin un programa dándole voz a las auténticas víctimas del problema de la vivienda. Los que desahucian. No los desahuciados. A ver si nos enteramos ya de la verdad. Gracias por abrirle los ojos a España.

Mientras esperaba que empezase la nueva temporada de Al cielo con ella, (ahora mismo en La1), estaba zapeando y me he encontrado esto. A ver si lo he entendido bien. El señor desenfocado no es un fantasma. Es uno de los propietarios de Urbagestión. Y me estoy enterando que Mari… pic.twitter.com/fGHJ4xPZmu — Jordi Évole (@jordievole) September 29, 2026

Ironía gorda. Acusación velada de blanqueo. Y un intento claro de manchar el trabajo de ‘Horizonte’ presentándolo como el altavoz de los desahuciadores.

El problema es que la hemeroteca no tiene piedad. Y en este caso se ha vuelto especialmente vengativa con Évole.El mismo periodista que ahora se escandaliza porque Horizonte da voz (con el rostro protegido por seguridad) a un empresario español que ha recibido amenazas es el mismo que en su día entrevistó y se fotografió con Arnaldo Otegi y que convirtió en documental su charla con Josu Ternera, histórico dirigente de ETA.

Por fin un programa dándole voz a las auténticas víctimas.. Los que ASESINAN. No los asesinados. Tápate un poquito, MISERABLE Évole. pic.twitter.com/lqVo6EVHsj — Raúl Gallart (GIRAUTERS) 📲 (@RaulGallart80) September 30, 2026

Tú que le das voz a terroristas quejándote de que un programa le de voz a un empresario. Qué chiste. — InfoVlogger (@infovlogger36) September 30, 2026

El mismo que ha dado voz a personajes mucho más controvertidos sin que el pixelado ni las amenazas le quitaran el sueño.Las redes se lo recordaron en cuestión de minutos. Usuarios de todo signo sacaron a relucir esas entrevistas y contrastaron la “indignación selectiva” del de laSexta. Si dar espacio a un propietario que actúa con el respaldo de los tribunales es “blanquear”, ¿qué fue entonces sentar a dirigentes etarras?

«Por fin un programa dándole voz a las auténticas víctimas» Eso no es nada, hubo un tal Jordi Évole tan sumamente despreciable que lo intentó con miembros de ETA. PD: Si no te ve nadie puedes intentar mejorar en lugar de llorar por Twitter. 🤙 https://t.co/acKm7Sgp3m pic.twitter.com/iRzDthvWBz — Ataque híbrido algo rítmico (@elpokemonese) September 29, 2026

Qué personaje más ridículo. Regaña a Horizonte, que dice ver zapeando mientras espera un programa de mierda, por no deglutir el relato del Gobierno sobre una empresa «buitre» y darle voz, que es lo que debe hacer un periodista. A las pymes no, pero a los etarras sí. https://t.co/bOgEJqTYkP — Marcos Ondarra (@MarcosOndarra) September 30, 2026