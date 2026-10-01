Pilar Losantos se pitorrea de la turra política del primer decreto Maricarmen: «Sánchez usa el BOE porque ya nadie va a sus mítines»

No dejó títere con cabeza.

La periodista Pilar Rodríguez Losantos no se anduvo con rodeos al analizar el primer decreto de vivienda aprobado por el Ejecutivo y publicado en el BOE. Durante su intervención en El Análisis. Diario de la Noche, el programa de Antonio Naranjo en Telemadrid, dejó clara su opinión sobre el preámbulo oficial del texto.

El Real Decreto-ley 26/2026 presenta a Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años desalojada en Madrid, como «víctima de una legislación machista y retrógrada procedente de una dictadura y de la especulación más voraz» y la eleva a «símbolo de un derecho roto». Para Losantos, ese tono sentimental y cargado de ideología convierte el boletín oficial en un altavoz del argumentario del Gobierno.

La gran @pirlosantos en el programa @analisisDN con @AntonioRNaranjo se pronuncia alto y claro sobre el primer decreto Maricarmen y el tono mitinero con el que se presenta en el BOE: Franco, machismo y todo el sectarismo propio del sanchismo condensado en un párrafo. pic.twitter.com/Y094FNOPyL — Luis Rioja (@miescano351) October 1, 2026

Pilar Losantos fue clara a la hora de expresar por qué Sánchez tiene que recurrir a estas artimañas: