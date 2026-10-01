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'EL ANÁLISIS. DIARIO DE LA NOCHE' (TELEMADRID)

Pilar Losantos se pitorrea de la turra política del primer decreto Maricarmen: «Sánchez usa el BOE porque ya nadie va a sus mítines»

Arremete contra el lenguaje del Real Decreto-ley 26/2026 y lo califica de propaganda ideológica del Gobierno

Pilar Losantos se pitorrea de la turra política del primer decreto Maricarmen: "Sánchez usa el BOE porque ya nadie va a sus mítines"
Pilar Losantos y el párrafo de marras en el BOE. Telemadrid.
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No dejó títere con cabeza.

La periodista Pilar Rodríguez Losantos no se anduvo con rodeos al analizar el primer decreto de vivienda aprobado por el Ejecutivo y publicado en el BOE. Durante su intervención en El Análisis. Diario de la Noche, el programa de Antonio Naranjo en Telemadrid, dejó clara su opinión sobre el preámbulo oficial del texto.

El Real Decreto-ley 26/2026 presenta a Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años desalojada en Madrid, como «víctima de una legislación machista y retrógrada procedente de una dictadura y de la especulación más voraz» y la eleva a «símbolo de un derecho roto». Para Losantos, ese tono sentimental y cargado de ideología convierte el boletín oficial en un altavoz del argumentario del Gobierno.

Pilar Losantos fue clara a la hora de expresar por qué Sánchez tiene que recurrir a estas artimañas:

¿Sabes lo que pasa? Que ya como nadie asiste a sus mítines, necesitan utilizar el Boletín Oficial del Estado para soltar la turra. Pero es que esto, ¿sabes qué es lo que pasa? Que como tienen tan claro que estos decretos no se van a aprobar o que estos decretos son una herramienta para una campaña electoral, pero que no tienen ningún tipo de acepción real ni aspiran a que la tenga, pues se dedican a hacer gestitos de estos para que a ver quién se los trague y para decir que de verdad están luchando contra un franco imaginario. Por cierto, que lo que están pidiendo, hay que recordarlo una y otra vez, el Sindicato de Inquilinos es que volvamos a la legislación franquista.

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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