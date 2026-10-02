Los 10 asuntos que marcan Política y Periodismo en España este viernes, 2 de octubre de 2026: decretos de vivienda de Sánchez, Junts...

1. POLÍTICA · VIVIENDA

Junts anuncia su rechazo a los dos decretos de vivienda del Gobierno

Durante la noche del jueves y las primeras horas de este viernes, Junts confirmó que votará en contra de los dos decretos de vivienda impulsados por el Ejecutivo si no se retiran antes del pleno del Congreso. La decisión deja ambos textos sin una mayoría clara y convierte la votación prevista para hoy en el principal foco de la actualidad política española. El Gobierno ha rechazado retirar las normas y sostiene que deben ser los grupos parlamentarios quienes fijen su posición en la Cámara.

Los decretos incluyen medidas sobre alquileres, desahucios y acceso a la vivienda. La posición de Junts, sumada a la oposición anunciada por PP y Vox, anticipa una derrota parlamentaria, aunque el resultado depende formalmente de la votación de este viernes. El enfrentamiento ha ocupado las portadas de los principales diarios y aparece como el asunto político dominante de la jornada.

2. POLÍTICA · CONGRESO

El Congreso vota hoy unas medidas que pueden dejar al Gobierno en minoría

Este viernes, a partir de las once de la mañana, el Pleno del Congreso votará la convalidación de los dos reales decretos ley aprobados por el Consejo de Ministros esta semana. La sesión llega después de varios días de negociaciones y con el Ejecutivo sin apoyos suficientes para garantizar su aprobación. Junts ha exigido rehacer los textos, mientras que el Gobierno mantiene que no dará un paso atrás.

Según las previsiones publicadas durante la madrugada, PSOE, Sumar, ERC, PNV, Bildu, Compromís y BNG sumarían 171 votos favorables. En el bloque contrario se situarían PP, Vox, UPN y Junts, con 178 votos. Podemos ha anunciado que apoyará las medidas después de la petición del Sindicato de Inquilinas, pero ese respaldo no compensa la oposición del resto de grupos.

3. POLÍTICA · GOBIERNO

Sánchez enfrenta a PP, Vox y Junts por el derecho a la vivienda

Anoche, Pedro Sánchez defendió los decretos mediante un mensaje difundido en redes sociales y reclamó a PP, Vox y Junts que elijan entre la mayoría social y los intereses de los especuladores. El presidente vinculó las medidas con la regulación de los alquileres, la protección frente a los desahucios y el acceso a la primera vivienda.

La intervención se produjo horas después de que Junts anunciara su rechazo definitivo a los textos. El Gobierno ha convertido la votación de hoy en una prueba política para sus socios parlamentarios y acusa a la oposición de bloquear medidas destinadas a responder a la presión sobre el mercado residencial. La disputa ha elevado el tono entre el Ejecutivo y los grupos de los que depende para aprobar sus iniciativas.

4. SOCIEDAD · VIVIENDA

La acampada de Sol mantiene la presión antes de la votación

Durante la noche del jueves y la madrugada de este viernes continuó en la Puerta del Sol de Madrid la acampada vinculada a la protesta por la vivienda. La movilización ha acompañado la negociación de los decretos y ha aumentado la presión sobre el Gobierno y los grupos parlamentarios antes del pleno.

La protesta ha generado además un choque institucional en Madrid. El Ayuntamiento y dirigentes de la Comunidad han cuestionado la actuación de la Delegación del Gobierno, mientras se estudian medidas para intervenir ante la permanencia de los manifestantes. La concentración aparece entre los asuntos destacados de la prensa española de esta mañana.

5. POLÍTICA · MADRID

La Delegación del Gobierno afronta denuncias por la protesta de Sol

Este viernes se ha conocido que el delegado del Gobierno en Madrid ha sido denunciado por permitir la acampada de la Puerta del Sol. La iniciativa se suma a las críticas de responsables municipales y autonómicos, que reclaman medidas ante la continuidad de la protesta.

Durante la noche, los participantes proyectaron mensajes contra Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida en el edificio del reloj de la plaza. El episodio ha ampliado la dimensión política de la movilización y ha situado a Madrid en el centro de la conversación pública sobre vivienda, seguridad y gestión del espacio público.

6. POLÍTICA · MONARQUÍA

Los Reyes viajarán a Ceuta y Melilla sin Pedro Sánchez

Las primeras ediciones de los diarios publicadas esta madrugada destacan que los Reyes visitarán Ceuta y Melilla después de la Fiesta Nacional sin la compañía del presidente del Gobierno. El desplazamiento se ha incorporado a la agenda política del día por su significado institucional y territorial.

La visita se produce en un contexto de debate sobre la relación con Marruecos y sobre la presencia del Estado en las ciudades autónomas. La ausencia de Sánchez ha sido recogida como uno de los asuntos principales de las portadas de este viernes, junto al conflicto parlamentario por los decretos de vivienda.

7. POLÍTICA · LEGISLACIÓN

El PP prepara un recurso contra la maniobra de la Ley de Nietos

Durante la madrugada se ha difundido que el Partido Popular recurrirá ante el Tribunal Constitucional una modificación relacionada con la Ley de Memoria Democrática y el acceso a la nacionalidad española por parte de descendientes de emigrantes. La formación sostiene que PSOE y Sumar mantienen una enmienda pese al informe contrario de los letrados del Congreso.

El asunto también ha abierto un frente interno en el PP de Madrid. La dirección regional ha creado una comisión tras detectar, según sus datos, un aumento del 40 % del voto exterior. La combinación de la disputa jurídica y su posible efecto electoral ha colocado la llamada Ley de Nietos entre los temas políticos destacados de las primeras horas del viernes.

8. ECONOMÍA · EMPLEO

España publica los datos de paro y afiliación correspondientes a septiembre

Este viernes se conocerán los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social de septiembre. La publicación forma parte de la agenda económica destacada de la jornada y llega después de un agosto en el que se contabilizó una pérdida de 162.840 ocupados.

Las cifras servirán para medir la evolución del empleo al inicio del último trimestre del año. Los datos se incorporan a la conversación política porque el Gobierno los utiliza para evaluar su gestión económica, mientras la oposición centra su atención en la calidad del empleo y en la evolución de la afiliación.

9. POLÍTICA · ECONOMÍA

El Foro La Toja centra la atención en la inteligencia artificial y la situación de España

Este viernes, el vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, participa en el Foro La Toja en un debate sobre la economía de la inteligencia artificial. El encuentro forma parte de la agenda política del día y coincide con la fuerte atención pública sobre la capacidad del Ejecutivo para mantener apoyos parlamentarios.

Por la tarde, los expresidentes Felipe González y Mariano Rajoy mantendrán un diálogo sobre la situación de España. La presencia de ambos dirigentes convierte el foro en otro de los escenarios periodísticos relevantes de la jornada, con debates sobre economía, tecnología y estabilidad política.

10. METEOROLOGÍA · ACTUALIDAD

Las lluvias torrenciales amenazan el Mediterráneo, el sureste y varias zonas del interior

Este viernes se esperan chubascos y tormentas intensas en la Comunidad Valenciana y Tarragona, además de precipitaciones fuertes en las dos mesetas, Aragón, el sistema Ibérico, el sureste y Baleares. La previsión publicada esta mañana advierte de acumulaciones muy elevadas y de posibles inundaciones y crecidas de cauces.

La inestabilidad responde a la presencia de aire frío en altura y a la entrada de humedad desde el Mediterráneo. El episodio afectará especialmente al este peninsular durante la jornada y se mantendrá, al menos, hasta el sábado en varios puntos, según las previsiones meteorológicas difundidas este viernes.