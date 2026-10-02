Los 10 trending topic en España este viernes, 2 de octubre de 2026: Lluvias extremas, vivienda...

1. METEOROLOGÍA · EMERGENCIAS

La lluvia extrema activa la alerta roja en el litoral mediterráneo

Durante la madrugada de este viernes, la AEMET mantuvo avisos rojos por lluvias torrenciales en Tarragona, Castellón y Valencia, con acumulaciones que podían alcanzar los 250 milímetros en 12 horas y hasta 90 milímetros en una sola hora. El episodio ha impulsado la conversación pública por el riesgo de inundaciones repentinas, las recomendaciones de Protección Civil y las restricciones en los desplazamientos. Renfe suspendió anoche varios servicios de larga distancia y conexiones de Cercanías en Valencia mientras avanzaba el frente hacia el este peninsular.

2. TRANSPORTES · METEOROLOGÍA

Las suspensiones de Renfe concentran la atención por el temporal

Anoche, la evolución de las lluvias obligó a interrumpir varios servicios ferroviarios en la Comunidad Valenciana, una medida que afectó tanto a trayectos de larga distancia como a líneas de Cercanías. La incidencia se convirtió en uno de los focos de búsqueda y conversación asociados al temporal de este viernes, especialmente entre viajeros que necesitaban consultar cancelaciones, alternativas y horarios. Los avisos meteorológicos seguían activos durante las primeras horas de la mañana.

3. POLÍTICA · VIVIENDA

El Congreso afronta la votación de los nuevos contratos de alquiler

Este viernes entra en vigor el decreto de vivienda que establece prórrogas automáticas de los contratos de alquiler y prevé indemnizaciones para determinados casos en los que el propietario decida recuperar la vivienda. La norma, publicada ayer en el BOE, llega al Congreso sin apoyos suficientes y puede ser derogada durante la votación de hoy. El debate ha colocado la vivienda y la posición de Junts en el centro de la actualidad política, porque el rechazo de la norma dejaría sus efectos limitados al periodo transcurrido desde su entrada en vigor.

4. POLÍTICA · PARLAMENTO

Junts mantiene en vilo los decretos del Gobierno

Durante la noche y en las primeras ediciones de este viernes, la decisión de Junts de rechazar los dos decretos del Ejecutivo ocupó un lugar destacado en la agenda política española. La formación catalana reclama que las medidas sean retiradas y reformuladas, mientras el Gobierno busca evitar una derrota parlamentaria que comprometería su margen de actuación. La votación prevista para hoy ha convertido el pulso entre ambas partes en uno de los asuntos más comentados de la mañana.

5. CALENDARIO · SOCIEDAD

El calendario laboral de 2027 se convierte en una búsqueda destacada

Esta madrugada se difundieron los detalles del calendario laboral de España para 2027, con nueve festivos de ámbito nacional y otros días fijados por las comunidades autónomas y los municipios. La información ha disparado las consultas sobre puentes y periodos de descanso del próximo año. Entre las fechas nacionales figuran el martes 12 de octubre, Fiesta Nacional, y el lunes 1 de noviembre, Todos los Santos.

6. ACTUALIDAD · FECHA

El 2 de octubre aparece entre las búsquedas del día

Durante las primeras horas de este viernes, las consultas relacionadas con la fecha del 2 de octubre entraron en los registros de búsquedas destacadas. El interés se vincula a la actualidad del día, la agenda política, el temporal en el este peninsular y los acontecimientos previstos para esta jornada. Al no identificarse un hecho único adicional de las últimas 24 horas que explique por sí solo el pico, se mantiene como tendencia de contexto y no como noticia independiente.

7. MONARQUÍA · POLÍTICA EXTERIOR

Los Reyes preparan una visita a Ceuta y Melilla tras la Fiesta Nacional

Las portadas de este viernes avanzan que los Reyes visitarán Ceuta y Melilla el día posterior a la Fiesta Nacional, una agenda que ha atraído atención por su dimensión institucional y diplomática. La información se publicó durante la noche en la prensa española y sitúa el viaje en el contexto de las relaciones con Marruecos. La ausencia del presidente del Gobierno en esa visita también forma parte del debate político generado por la noticia.

8. TECNOLOGÍA · ESPACIO

Sateliot lanza cinco satélites y abre otro foco de conversación

La prensa española recoge este viernes el lanzamiento de cinco satélites de Sateliot, un acontecimiento que ha incorporado la tecnología espacial a la agenda informativa de la jornada. La empresa española trabaja en conectividad satelital para dispositivos y sensores, por lo que el lanzamiento ha despertado interés en los ámbitos de innovación, industria y telecomunicaciones. La noticia aparece vinculada a la actualidad de las últimas horas.

9. POLÍTICA INTERNACIONAL · RUSIA

Putin vuelve a ocupar espacio en las portadas españolas

Las declaraciones del presidente ruso, que afirmó no temer a los europeos ni sentirse afectado por las sanciones, figuran entre los principales titulares de la prensa española de este viernes. El asunto ha entrado en la conversación informativa de la mañana por su relación con la guerra de Ucrania, la política europea y la presión económica sobre Moscú. La cobertura corresponde a la agenda publicada durante la noche y las primeras ediciones del día.

10. POLÍTICA INTERNACIONAL · ISRAEL

La investigación sobre el copiloto de un avión llega a la agenda nacional

La prensa española destaca este viernes que Israel acusa de islamista suicida al copiloto de un avión, una información que ha generado atención dentro de la actualidad internacional. El caso aparece en las portadas de la mañana y se suma a la tensión diplomática y de seguridad que rodea a la región. No se dispone de datos suficientes para confirmar que el asunto figure simultáneamente en todos los rankings sociales y de búsquedas, por lo que su inclusión responde a su presencia en la agenda informativa del día.