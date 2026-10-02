Antonio R. Naranjo: «La batukada no pare»

Antonio R. Naranjo titula hoy su artículo en El Debate de la siguiente manera: Batukada sanchista. Publicado el 1 de octubre de 2026, el texto presenta una reflexión contundente: las movilizaciones por el acceso a la vivienda en la Puerta del Sol, lejos de ejercer presión sobre el Gobierno, acaban beneficiando políticamente a Pedro Sánchez al desviar la atención de la gestión gubernamental hacia la agitación en las calles.

En su columna, Naranjo contrasta dos escenas. Por un lado, describe el amplio dispositivo de seguridad que, según él, resguarda al presidente y su círculo. Por otro lado, observa la tolerancia hacia las concentraciones y acciones en contra de figuras como Isabel Díaz Ayuso o José Luis Martínez-Almeida. A partir de esta comparación, el autor denuncia un uso desigual del poder y retrata el denominado sanchismo como una política fundamentada en la confrontación constante.

“Es necesario situar ahora la ocupación de la Puerta del Sol por una multitud compuesta por exaltados e incautos, donde solo quedarán los primeros cuando los segundos comprendan el juego y se den cuenta de que no hay nada que aleje más la posibilidad de hallar alguna solución para la vivienda que apoyar a quienes llaman rentistas a sus propios padres, dejando que el Gobierno salga ileso después de ocho años dedicados a hacer volver a Puigdemont y a los etarras condenados a sus casas antes que a proporcionar una a los más necesitados.”

Este párrafo recoge el argumento principal de la columna. El autor diferencia entre quienes protestan por un problema real, como es el acceso a la vivienda, y aquellos que, en su opinión, utilizan ese descontento para alimentar una lucha política. La crítica no solo se dirige a los manifestantes, sino que también abarca a un Gobierno que, según Naranjo, ha priorizado ciertas maniobras políticas y judiciales sobre las necesidades de la población.

La ironía es un recurso clave en la columna. Naranjo menciona las restricciones y los perímetros de seguridad que, de acuerdo con su relato, afectan a zonas cercanas a Ferraz, al Congreso y a los desplazamientos de Begoña Gómez, contrastándolos con la libertad permitida a los acampados en Sol. Su intención es poner de manifiesto una democracia que se aplica de manera selectiva; la protesta que incomoda al poder recibe un trato más severo.

“Sánchez solo anhela una Presidencia que ni merece ni ha conquistado, para vivir cómodamente, viajar por el mundo, favorecer a sus amigos y estampar su firma en un montón de cheques en blanco destinados a todas las tramas corruptas que, sin su intervención, nunca habrían prosperado. Pero no se dedica a hacer lo que se espera del cargo, que es velar por el bien común y priorizar los puentes sobre las trincheras.”

La acusación es tajante. El presidente es retratado como alguien más preocupado por mantener su puesto y privilegios que por cumplir una función integradora. La oposición entre “puentes” y “trincheras” resume la visión de Naranjo: España estaría atrapada en una dinámica de bloques donde la identidad política pesa más que la resolución de los problemas.

En este análisis, la memoria histórica se presenta como un arma del presente. El autor considera que las referencias al pasado evitan un examen crítico de los resultados actuales y reprocha al Ejecutivo su retórica, que, a su juicio, revierte el debate a las truncaduras de la Guerra Civil, en vez de enfocarlo en un futuro prometedor.

“Cuando llega ese momento, el resultado es devastador y toda su propuesta es regresar a 1936 en vez de mirar de 2026 hacia adelante, iniciando un viaje guerracivilista al pasado, con el que intenta ocultar sus fracasos a ritmo de un guateque vintage con los grandes éxitos frentistas de hace casi un siglo.”

La fórmula combina sarcasmo y denuncia política. El “guateque vintage” no solo alude a una estrategia comunicativa, sino también a una escena que convierte los conflictos históricos en una celebración partidista. Bajo esta luz, la división social no se presenta como un efecto fortuito, sino como una táctica para mantener activa a su propia base electoral.

El último segmento relaciona las acampadas con el legado del 15M. Naranjo argumenta que ese movimiento dejó un lenguaje político simplificador, que favorece la división social en bandos y la desconfianza hacia cualquier solución que no implique la confrontación. Así, el autor pone en duda la idea de que redistribuir recursos sea suficiente, abogando por la creación de prosperidad y oportunidades como alternativa.

“Los acampados de Sol son los tontos útiles del sanchismo y también el resultado de aquel 15M que dejó la peor herencia política de la Transición: un discurso infantil y sectario por igual, un genoma de ruptura y confrontación, y un populismo barato que siempre chapotea en el mismo charco: generar bandos irreconciliables y creer que los remedios en una sociedad confusa pasan por distribuir la miseria en vez de por crear algo de abundancia.”

La imagen final encapsula el tono de toda la columna. La “batukada” se convierte en una metáfora del ruido político continuo, capaz de enmascarar la falta de respuestas concretas. Naranjo concluye con una imagen deliberadamente provocadora:

“Y ahora a seguir gritando, que la batukada no pare: Pedro y Begoña están bailando en La Moncloa, que ya se merecían una velada tranquila.”

De este modo, la vivienda, las protestas en las calles y la responsabilidad del Gobierno quedan conectadas en una única acusación: el malestar ciudadano ha sido absorbido por una maquinaria de polarización que favorece a quienes controlan el panorama político. Aunque la columna no brinda una solución técnica al problema de la vivienda, sí plantea una advertencia política: una causa legítima puede perder fuerza cuando se ve subordinada a una batalla partidista.

Como un apunte curioso, la palabra “batukada” hace referencia a las batucadas brasileñas, caracterizadas por la percusión colectiva, el ritmo insistente y la participación popular. En el texto, ese sonido festivo se transforma en una imagen mordaz: cuanto más fuerte resuena, menos se escucha la incómoda pregunta de fondo: ¿quién está realmente abordando el problema de la vivienda?