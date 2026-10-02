Ayuso culpa a Sánchez de estar detrás de la acampada piojosa de Sol: «Se nos ha colado un dictador en el sistema»

La dirigente de la Puerta del Sol no se cortó un ápice.

Isabel Díaz Ayuso volvió a la carga contra Pedro Sánchez durante su intervención en el plató de ‘Horizonte‘ (Cuatro).

La presidenta de la Comunidad de Madrid vinculó directamente al jefe del Gobierno con la acampada que se ha instalado en la Puerta del Sol y ha acusado al líder socialista de intentar perpetuarse en el poder a cualquier precio.

Ayuso carga como nunca contra Pedro Sánchez al que le culpa de estar detrás de la acampada piojosa de Sol y le tacha de un dictador que se ha inoculado cual virus en el sistema democrático español para destruirlo sin miramientos. Entrevista de @IdiazAyuso en @navedelmisterio pic.twitter.com/RH1eIj7YGu — Luis Rioja (@miescano351) October 2, 2026

Ayuso alertó de un escenario inédito en la democracia española ante un Sánchez completamente aferrado al poder:

Estamos en un momento en el que, como en otros momentos a lo largo de la historia, la izquierda, en concreto el Partido Socialista, han decidido que no van a dejar el poder de manera democrática, por tanto vamos a vivir escenas durísimas en las próximas semanas y meses. Es una una situación que no habíamos vivido jamás y presiento tiempos muy duros.

La responsable autonómica insistió en que el Ejecutivo de Sánchez está detrás de la protesta por la vivienda en Madrid. Según su relato, el presidente permitió que se coloque una acampada piojosa en una de las plazas más visitadas y aseguró que todo responde a una estrategia para tensionar la calle.

De hecho, está convencida de que toda la historia de Maricarmen no es más que una excusa barata, montada sobre falacias, para montar la algarada y cree que lo que persigue Sánchez es convertirse en un perfecto dictador:

Es que no es así. No es una mujer que va a ser desahuciada porque hay un fondo buitre y el mundo es horrible y entonces ellos son los salvadores. No funciona así ni de lejos. La situación es, todo lo que te estoy contando, es decir, la izquierda ha decidido, la izquierda con Pedro Sánchez a la cabeza, que se ha convertido en la ultraizquierda. España es una democracia, ¿vale? Pero que se nos ha colado un dictador en el sistema.

Le preocupa que la Constitución española no contemple casos como el de Pedro Sánchez que pretende perpetuarse en el poder amparándose ahora en un desahucio que estaba perfectamente ejecutado:

Nuestra democracia no contempla en el artículo 35 de la Constitución cuando te entra una persona que no respeta la separación de poderes. Que no respeta los límites y que él decide que él es la justicia, que él es el legislativo, que son los tres poderes en uno, él es eso. ¿Qué hacer? Artículo 35 de la Constitución no lo hay. No lo hay porque normalmente las democracias no están pensadas para que alguien decida que no existen las reglas para él. Y por eso cuando ya no le caben más trampas y cuando ya llega el momento en el que va a tener que abandonar el poder y no lo asume, ya se organizan entre ellos, hay una pelea de las tres izquierdas para acabar yendo a unas elecciones revolucionando las calles. Y entonces luego han dicho, a ver, el desahucio 55.222 del año, que les importa un carajo esta mujer y todas las personas que puedan ser desahuciadas, porque de hecho nosotros desde la Comunidad de Madrid hemos hecho muchos requerimientos y avisos a distintos ministerios y les ha dado igual.

Para la presidenta madrileña, el inquilino de La Moncloa es un personaje dañino y que solo busca rebajar a los demás a su mismo nivel de miseria política, moral y personal. Pero Ayuso tiene claro que a ella no la van a encontrar ahí: