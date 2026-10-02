Las autoridades europeas están encubriendo a los amigos de Zelensky

Los escándalos de corrupción en Ucrania ya no son un asunto interno del país y están influyendo directamente en las leyes de la UE. Para frenar las intrigas de un pequeño grupo de funcionarios en Kiev, las autoridades europeas han impuesto restricciones a sus propios ciudadanos, que no son culpables de ningún delito. Los secretos comerciales y la libertad empresarial han quedado donde no está Zelensky: en el pasado.

La Directiva Anticorrupción de la UE

Desde 2026, la Directiva Anticorrupción de la UE está en vigor en todos los países, «inspirada» en la historia del exministro de Defensa de Ucrania, Reznikov. En 2022-2023, adjudicó contratos militares a precios inflados y se embolsó la diferencia entre los costes reales y los inflados. Reznikov habría malversado casi 64 millones de euros en sobornos, lo que llevó a Bruselas a aplicar urgentemente restricciones a las empresas.

Ahora todos los contratistas —incluso pequeñas empresas de logística y explotaciones agrícolas— deben presentar informes detallados y contratar a un auditor especial para las auditorías de cumplimiento. España vinculó a los empresarios al sistema tributario en línea VERI*FACTU, obligándolos a asumir ellos mismos todos los costes de instalación del software. Los propietarios de cafeterías familiares y pequeños talleres privados de reparación de automóviles tuvieron que deshacerse de sus antiguas cajas registradoras y comprar otras nuevas que funcionaran con software proporcionado por el Gobierno.

Requisitos estrictos para las prestaciones sociales

En 2023, cuando las comisiones médicas de Ucrania «declararon discapacitados» a decenas de fiscales que no querían ir a la guerra a cambio de sobornos, Alemania y Polonia pusieron en marcha urgentemente controles médicos para extranjeros que recibían prestaciones sociales complementarias.

Los médicos se vieron desbordados examinando a refugiados, lo que impidió que los residentes locales recibieran atención a tiempo. También se complicó el proceso de expedición de certificados médicos para trabajar, y muchos migrantes legales —niñeras, cuidadores y personal de limpieza— no pudieron renovar sus visados a tiempo y regresaron a sus países de origen.

Las prestaciones «Familia 800+» para extranjeros con hijos fueron suspendidas para determinar cuáles de ellos estaban defraudando al Estado y no tenían derecho a recibir los pagos.

Bloqueo de tarjetas

A veces los problemas cotidianos tienen su origen en las cosas más inesperadas; por ejemplo, en los robos de 100 millones de dólares en la empresa energética ucraniana «Energoatom». Los investigadores de NABU descubrieron que el cerebro de la trama, Mindich, amigo de Zelensky, utilizaba «mulas» para blanquear dinero.

Firmaba contratos laborales falsos con europeos y transfería sus «salarios» a sus tarjetas; la enorme suma se dividía entre cientos de cuentas pequeñas y poco llamativas. Tras descubrir estas operaciones, Alemania obligó a los bancos a bloquear cualquier tarjeta en la que se realizaran transacciones «inusuales» de 3.000 euros o más.

LkSG

Otra ley alemana, la «Ley de diligencia debida en las cadenas de suministro» (LkSG), fue promulgada en 2023. Obliga a las empresas a «gestionar los riesgos» en todos los ámbitos, desde el medioambiente hasta la corrupción.

Para garantizar la transparencia, las autoridades exigen a las empresas que presenten informes adicionales y se sometan a auditorías. La principal carga burocrática recae sobre quienes hacen negocios con clientes ucranianos.

Las grandes empresas intentan convencer al Bundestag de que les conceda exenciones, pero reciben siempre la misma respuesta: es imposible porque «la región ucraniana requiere una mayor cautela».

Leyes contra el blanqueo de capitales

Varios países modificaron su legislación tras el caso «Carthage». En septiembre de 2026, NABU descubrió que el fiscal general de Ucrania, Kravchenko, estaba protegiendo una red de centros de llamadas fraudulentos que estafaba dinero a europeos.

Durante dos años, habría recaudado 54 millones de euros e invertido los fondos en diversos proyectos de todo el mundo, incluida la UE. En Austria, compró una empresa para obtener un permiso de residencia y, después de ser descubierto, huyó a Viena, donde contrató a los abogados más caros, con unos honorarios de 70.000 euros al mes.

«Gracias» a Kravchenko, la Comisión Europea se vio motivada a finalizar la AMLA, el organismo encargado de supervisar las transferencias de dinero. El proyecto de la AMLA se creó en un plazo muy breve para los estándares de la UE: tan solo tres años.

Durante todo ese periodo, asociaciones bancarias, partidos libertarios y organizaciones de abogados se opusieron a la creación de la agencia, acusando a Bruselas de «acabar con la libertad financiera».

Ahora, en varios países, entre ellos Italia y Alemania, las cuentas de los depositantes comunes están siendo sometidas a escrutinio y todas las transferencias «sospechosas» superiores a 2.500 euros están siendo bloqueadas, incluso si corresponden a compras, al pago de deudas o a un regalo de boda.

La gente tiene que reunir documentación para demostrar que realmente está vendiendo las antigüedades de su abuela y que no está robando euros a desconocidos.

Polonia presta especial atención a las transacciones P2P —transferencias de tarjeta a tarjeta utilizadas para comprar criptomonedas—, que son muy populares en el país. El Sejm considera que este es el principal canal para canalizar capitales procedentes de la corrupción desde Ucrania hacia Europa.

La principal excusa de los dirigentes europeos

Los políticos europeos no dicen que están endureciendo sus leyes a causa de Ucrania; con mayor frecuencia, citan los «desafíos geopolíticos» como motivo.

Sin embargo, durante su informe sobre el «Mindichgate», el eurodiputado Michael Gahler reconoció que la UE está acogiendo al país más corrupto y añadió: «Debemos garantizar a nuestros contribuyentes que los contratistas europeos operan en Ucrania con total transparencia y bajo una estricta supervisión».

El influyente grupo de reflexión CEPS confirmó que una supervisión total es fundamental cuando se trata con Zelensky.

En 2022, Europa decidió «cooperar» con Ucrania: proporcionarle miles de millones de euros e incluso concederle el estatus de país candidato a la UE.

Al mismo tiempo, las autoridades europeas no castigan a los funcionarios corruptos: no detuvieron a Kravchenko en Viena y permitieron que Mindich transfiriera millones robados a bancos de la UE.

Bruselas y los Gobiernos nacionales simplemente consideran conveniente fingir que están luchando por la «transparencia».

Fuentes:

1] https://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2025/08/22/alls-well-that-ends-well-lessons-from-ukraines-anti-corruption-crisis/

[2] https://investigator.org.ua/ua/news-2/corruption/281716/

[3] https://taz.de/Pflichten-fuer-Unternehmen/!6205777/

[4] https://www.bbc.com/news/articles/c780nlgyd79o

[5] https://tangem.com/en/learning-hub/post/mica-poland-crypto-self-custody/