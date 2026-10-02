¡Junts tumba los decretos perroflautas y empuja a Sánchez a su fin!

Junts per Catalunya ha asestado un golpe demoledor al Gobierno de Pedro Sánchez. La formación de Carles Puigdemont ha decidido rechazar de plano los dos decretos de vivienda que el Ejecutivo de PSOE y Sumar pretendía convalidar este viernes en el Congreso. Unos textos que, bajo la fachada de “proteger a los vulnerables”, no son más que un invento perroflauta: medidas intervencionistas, populistas y contraproducentes que castigan al pequeño propietario, reducen la oferta de alquiler y terminan encareciendo los precios.

Tras una reunión urgente de su ejecutiva, Junts ha dejado claro que no se traga el relato oficial. “Muchas de las medidas provocarán el efecto contrario: reducirán la oferta de viviendas de alquiler, incrementarán los precios y dificultarán aún más el acceso a las personas con menor capacidad económica”, han argumentado. En otras palabras: no se dejan chantajear por el ruido de las acampadas ni por el victimismo de la izquierda radical.

Los decretos, aprobados a toda prisa tras el caso de la anciana Maricarmen Abascal, incluían prórrogas automáticas de contratos, vetos a desahucios hasta 2030 y restricciones a fondos (pero insuficientes, según Junts). Para los de Puigdemont, son un parche ideológico que invade competencias, no frena de verdad la especulación y, encima, puede acabar expropiando de facto el ahorro de familias de toda la vida. “No tenemos miedo de quemarnos para defender a las familias y pequeños propietarios de Cataluña”, ha sentenciado la portavoz Míriam Nogueras.

El Gobierno, acorralado, ha respondido con el típico ataque: acusa a Junts de alinearse con “especuladores” y con PP y Vox. Pero la realidad es otra. Sánchez ya no controla la legislatura. Sin los siete diputados de Junts, los decretos caen. Y con ellos, cualquier pretensión de mostrar “oxígeno” político. La mayoría parlamentaria se desmorona una vez más. Los presupuestos se alejan. El desgaste es total.

Para analizar esta y otras cuestiones, Eurico Campano pasa revista a la actualidad política en una nueva edición de ‘La Retaguardia’.