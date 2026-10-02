Luis Ventoso: «A Mari Carmen no la echó Franco»

La controversia en torno a la vivienda de Maricarmen Abascal, quien fue desalojada de su piso en Madrid tras más de setenta años de estancia, le sirve a Luis Ventoso como un medio para desafiar un relato político ampliamente aceptado. El periodista hizo público su artículo el 1 de octubre de 2026 en El Debate, con el título Luis Ventoso: Era visto: a Mari Carmen la echó Franco.

La premisa de su columna es clara: responsabilizar al franquismo por el desahucio ignora el desarrollo posterior de las normativas sobre alquileres antiguos. Ventoso argumenta que lo sucedido está más relacionado con el Decreto Boyer de 1985 y con la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, normas que fueron aprobadas durante los Gobiernos del Partido Socialista Obrero Español.

Una ironía política construida sobre las leyes de alquiler

El inicio del artículo busca captar la atención del lector a través de una paradoja histórica. Ventoso recuerda cómo el régimen de Francisco Franco promulgó legislación que brindaba sólida protección al inquilino, usando un lenguaje provocativamente sarcástico:

“Cincuenta años después de muerto, Franco sigue haciendo de las suyas.”

Esta frase se convierte en una clave interpretativa. El autor no busca reivindicar el franquismo, sino señalar la desconexión entre ciertos discursos actuales y algunas políticas sociales implementadas durante la dictadura. En concreto, menciona la Ley de Arrendamientos de 1946 y su reforma de 1964, las cuales establecieron la prórroga forzosa y mantuvieron vigiladas las rentas antiguas.

“De cualquier modo tiene su mérito que haya logrado echar a Mari Carmen, porque su Ley de Arrendamiento de 1946 y su reforma de 1964 hacían más difícil desahuciar a un inquilino de su casa que pillar a Sánchez diciendo una verdad.”

La comparación con Pedro Sánchez marca el tono de la columna: político, irónico y abiertamente desafiante. También introduce una crítica subyacente. Las normas franquistas, pese a su origen autoritario, ofrecían una estabilidad residencial que, durante décadas, permitió a muchas familias mantener sus viviendas a precios muy bajos.

Ventoso sintetiza esta contradicción con otra afirmación provocadora:

“Las leyes de Franco eran más podemitas que el mismísimo Podemos, pues obligaban a la prórroga forzosa del contrato de alquiler y congelaban las rentas antiguas.”

El contraste entre Franco y Podemos no busca ser una comparación institucional, sino que utiliza un recurso retórico. El columnista equipara la etiqueta ideológica con el contenido real de una política pública: salvaguardar al arrendatario frente al propietario, limitar las rentas y complicado el retorno del inmueble.

El giro legal de 1985 y 1994

En la parte central del análisis, Ventoso coloca la responsabilidad legal en años posteriores. El Decreto Boyer de 1985 puso fin a la prórroga obligatoria en los contratos nuevos. Por su parte, la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, aprobada durante el último mandato de Felipe González, restringió la continuidad de muchos contratos antiguos y limitó las subrogaciones familiares.

“Me temo que a Mari Carmen no la echó el espectro de Franco y sus leyes, sino más bien el Partido Socialista Obrero Español, que con su Ley Boyer de 1985 y su Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 acabó con el colchón estatal paternalista que hasta entonces venía protegiendo a los inquilinos más apurados.”

Este matiz es relevante: las reformas no suprimieron de un golpe todos los alquileres de renta antigua. El Decreto Boyer se centró principalmente en los nuevos contratos, mientras que la ley de 1994 implementó un régimen transitorio para aquellos anteriores a 1985. En ciertos casos, la renovación del contrato tras el fallecimiento del titular quedó sujeta a plazos específicos.

Por este motivo, la situación de Maricarmen no puede ser explicada solo por una norma franquista. Aunque el contrato original se firmó en 1956, su desenlace final estuvo influenciado por la legislación posterior y su interpretación judicial. La propiedad recibió el apoyo del Tribunal Supremo, que consideró aplicables las limitaciones establecidas en 1994.

Memoria histórica y vivienda

Ventoso expande su crítica al ámbito de la memoria histórica. Según su perspectiva, la discusión pública elige episodios que se ajustan a una lectura política concreta, dejando de lado aquellos que complican el relato:

“Todo esto no figura en las leyes de Memoria teledirigida, por lo que este artículo es susceptible de sanción de Bolaños por recordarlo.”

La mención al ministro Félix Bolaños refuerza su acusación sobre el control político del discurso. El autor enfrenta esa memoria selectiva con fragmentos del Fuero del Trabajo de 1938, donde descubre conceptos sobre la defensa del trabajador y la subordinación de la propiedad al interés nacional.

“El Estado se comprometerá a ejercer una acción constante y eficaz en defensa del trabajador, su vida y su trabajo.”

El artículo concluye trasladando la ironía al balance del actual Gobierno. Ventoso contrasta los desahucios que atribuye a la etapa de Pedro Sánchez con la promesa de construir 184.000 viviendas y la ínfima cifra de 540 que recoge la polémica política actual. La vivienda se presenta así como el punto de encuentro entre propaganda, legislación y resultados.

Más allá de la hipérbole que puede caracterizar la columna, el caso revela una curiosidad jurídica: un contrato suscrito bajo la legislación de 1956 pudo sobrevivir durante décadas gracias a la renta antigua, pero terminó extinguiéndose por una reforma aprobada casi cuarenta años después. En el ámbito de los alquileres, el pasado no desaparece; en ocasiones, permanece en el salón hasta que una disposición transitoria llama a la puerta.