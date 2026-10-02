Miquel Giménez carga contra "la izquierda mugrosa y casposa" que amenaza de muerte a Ayuso: "La madre que parió al gran hijo de p..."

Desmelenado a más no poder.

El colaborador de ‘Horizonte’ en Cuatro no escatimó en calificativos durante la noche del 1 de octubre de 2026.

Mientras Isabel Díaz Ayuso respondía en el plató de Iker Jiménez y Carmen Porter a las intimidaciones recibidas en la Puerta del Sol, Miquel Giménez soltó una de sus intervenciones más duras contra quienes considera responsables de las pintadas y mensajes de amenaza.

Miquel Giménez describió a los manifestantes como parte de «las izquierdas mugrosas y casposas de la acampada piojosa de Sol que amenazan de muerte a Ayuso».

El tertuliano también imitó a la vicepresidenta Yolanda Díaz y remató con una pregunta que dejó sin palabras a parte del público del programa.

El gran @MiquelGimenezG1 se suelta la melena y carga contra las izquierdas "mugrosas y casposas" de la acampada piojosa de Sol que amenazan de muerte a Ayuso. Tampoco hay que perderse la imitación que hace de la 'fashionaria' Yolanda Díaz y remata con una pregunta colosal. pic.twitter.com/xQPjHJyOIX — Luis Rioja (@miescano351) October 2, 2026

El tono empleado por Miquel Giménez sorprendió incluso entre los habituales del espacio. Sus palabras apuntaron directamente a los organizadores de la protesta y a la deriva que, según él, representa ese tipo de activismo. El colaborador insistió en que no se puede normalizar la intimidación personal contra una presidenta autonómica y vinculó los hechos con una estrategia de presión constante:

Y ahora me voy a enfadar. Aviso a la gente que está en casa, si son un poco así, me voy a enfadar. La madre que parió al hijo de la gran p… que puso ‘cuidado Ayuso’. ¿Cuidado Ayuso de qué? ¿Que la van a asesinar? ¿Van a encargarles a algunos narcos que sigan a la presidenta, como hemos visto estos días, una noticia que, vamos, a mí me produjo escalofríos, seguir esta jueza que no nos cae bien? ¡Cómo en las mejores sagas de la mafia! ¿Qué pasa? ¿Quieren matar a la presidenta Ayuso? ¿Es esto lo que quiere decir ‘cuidado Ayuso’? Pero, ¿se dan cuenta de lo que están diciendo? ¿Se dan cuenta de que están amenazando de muerte a una persona que ha sido elegida democráticamente? ¿Se dan cuenta de que esto, si sucediera en cualquier país bananero, cogeríamos todos y saldríamos y diríamos hombre, es que están amenazando de muerte a esta señora?

Aseguró que ahora mismo España está teniendo que sufrir una izquierda mugrosa:

Esta especie de izquierda mugrosa, que no es izquierda, yo me niego, porque nosotros venimos de la izquierda, Tomás, y la izquierda para nada, para nada tiene que ver con esto. Esa izquierda mugrosa y casposa solo sabe odiar y ve en Díaz Ayuso a su auténtico enemigo. No en Feijóo, no en Abascal. Es curioso. Ve a la presidenta Ayuso como lo que cualquier español, con un mínimo de sentido común, ojo, y yo no voto, diría, hombre, pues, esta mujer me parece que lo podría hacer bien.

El momento chanante fue cuando se puso a remedar a Yolanda Díaz y lanzó una pregunta sobre la dualidad que vive el Gobierno Sánchez: