  • ESP
    España América
Periodismo

'HORIZONTE' (CUATRO)

Miquel Giménez carga contra «la izquierda mugrosa y casposa» que amenaza de muerte a Ayuso: «La madre que parió al gran hijo de p…»

"¿Cuidado Ayuso de qué? ¿Que la van a asesinar? ¿Van a encargárselo a algunos narcos como trataron de hacer con una jueza?"

Miquel Giménez carga contra "la izquierda mugrosa y casposa" que amenaza de muerte a Ayuso: "La madre que parió al gran hijo de p..."
Miquel Giménez. Cuatro.
Archivado en: Gobierno de España | Gobierno de la Comunidad de Madrid | Isabel Díaz Ayuso | Miquel Giménez | Pedro Sánchez | Periodismo | PP - Partido Popular | PSOE - Partido Socialista Obrero Español

Más información

Ayuso culpa a Sánchez de estar detrás de la acampada piojosa de Sol: "Se nos ha colado un dictador en el sistema"

Ayuso culpa a Sánchez de estar detrás de la acampada piojosa de Sol: "Se nos ha colado un dictador en el sistema"

Desmelenado a más no poder.

El colaborador de ‘Horizonte’ en Cuatro no escatimó en calificativos durante la noche del 1 de octubre de 2026.

Mientras Isabel Díaz Ayuso respondía en el plató de Iker Jiménez y Carmen Porter a las intimidaciones recibidas en la Puerta del Sol, Miquel Giménez soltó una de sus intervenciones más duras contra quienes considera responsables de las pintadas y mensajes de amenaza.

Miquel Giménez describió a los manifestantes como parte de «las izquierdas mugrosas y casposas de la acampada piojosa de Sol que amenazan de muerte a Ayuso».

El tertuliano también imitó a la vicepresidenta Yolanda Díaz y remató con una pregunta que dejó sin palabras a parte del público del programa.

El tono empleado por Miquel Giménez sorprendió incluso entre los habituales del espacio. Sus palabras apuntaron directamente a los organizadores de la protesta y a la deriva que, según él, representa ese tipo de activismo. El colaborador insistió en que no se puede normalizar la intimidación personal contra una presidenta autonómica y vinculó los hechos con una estrategia de presión constante:

Y ahora me voy a enfadar. Aviso a la gente que está en casa, si son un poco así, me voy a enfadar. La madre que parió al hijo de la gran p… que puso ‘cuidado Ayuso’. ¿Cuidado Ayuso de qué? ¿Que la van a asesinar? ¿Van a encargarles a algunos narcos que sigan a la presidenta, como hemos visto estos días, una noticia que, vamos, a mí me produjo escalofríos, seguir esta jueza que no nos cae bien? ¡Cómo en las mejores sagas de la mafia! ¿Qué pasa? ¿Quieren matar a la presidenta Ayuso? ¿Es esto lo que quiere decir ‘cuidado Ayuso’? Pero, ¿se dan cuenta de lo que están diciendo? ¿Se dan cuenta de que están amenazando de muerte a una persona que ha sido elegida democráticamente? ¿Se dan cuenta de que esto, si sucediera en cualquier país bananero, cogeríamos todos y saldríamos y diríamos hombre, es que están amenazando de muerte a esta señora?

Aseguró que ahora mismo España está teniendo que sufrir una izquierda mugrosa:

Esta especie de izquierda mugrosa, que no es izquierda, yo me niego, porque nosotros venimos de la izquierda, Tomás, y la izquierda para nada, para nada tiene que ver con esto. Esa izquierda mugrosa y casposa solo sabe odiar y ve en Díaz Ayuso a su auténtico enemigo. No en Feijóo, no en Abascal. Es curioso. Ve a la presidenta Ayuso como lo que cualquier español, con un mínimo de sentido común, ojo, y yo no voto, diría, hombre, pues, esta mujer me parece que lo podría hacer bien.

El momento chanante fue cuando se puso a remedar a Yolanda Díaz y lanzó una pregunta sobre la dualidad que vive el Gobierno Sánchez:

El drama de España en estos momentos es que tenemos un gobierno con una vicepresidenta que dice hay que protestar en Sol. Y en Sol protestan contra el gobierno, que a su vez el gobierno son los mismos que están en Sol. Y dices, pero, ¿qué pasa? ¿Os han cambiado el camello? ¿Cómo va esto? Esto es un desastre, y como decíais muy bien antes, y lo que nos queda.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

TABLETS

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Almacenamiento externo Dispositivos Wifi Impresoras Portátiles Tablets
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]