El nuevo desvarío de Óscar López (PSOE): Asegura que Ayuso y Almeida están a un paso de culpar a ETA de la acampada de Sol

No pasa por ser, precisamente, el lápiz más afilado del estuche sanchista.

El socialista Óscar López, fiel a su estilo, no tuvo problemas para generar una nueva controversia con unas declaraciones en las que insinuó que Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida están cerca de responsabilizar a ETA de la acampada instalada en la Puerta del Sol de Madrid.

El comentario dejó bien a las claras el tono bronco empleado por el también ministro de Transformación Digital.

Si en el diccionario la palabra miserable se ejemplificase con una foto, saldría la del socialista Óscar López haciendo un más que desafortunado comentario sobre ETA, Ayuso y la acampada piojosa de la Puerta del Sol. pic.twitter.com/Gxn7AbLl6y — Luis Rioja (@miescano351) October 2, 2026

Para el candidato del PSOE a las elecciones a la Comunidad de Madrid en el mes de mayo de 2027 tanto la dirigente regional como el alcalde capitalino no van a tardar em soltar la burrada del año:

Bueno, estamos a un minuto de que Ayuso y Almeida digan que es una acampada que organiza ETA, o la ETA, como dicen ellos, a un minuto estamos.

Y quiso comparar la acampada piojosa de Sol con los cortes puntuales en Ferraz, sede nacional del PSOE:

Mire, llevamos años soportando en Madrid los cortes de la calle Ferraz, con insultos, con gente que levanta la manita, con gente que lleva banderas inconstitucionales, que insulta, que apalea muñecos, que corta las calles, y no le ha molestado nada al señor Almeida ni a la señora Ayuso. Es más, todos hemos visto a la señora Esperanza Aguirre ordenando el tráfico en la calle, para que tuvieran espacio y estuvieran cómodos para poder levantar la manita. Lo hemos visto, ¿no?

No dudó en arrimar el ascua electoral a su sardina haciendo elogios a los desharrapados que tienen invadida y bloqueada la Puerta del Sol.