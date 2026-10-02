Pilar Losantos incendia el plató de Susanna Griso con una revelación demoledora para Sánchez: «Un ministro me dice que vamos a elecciones al 99%»

El plató de ‘Espejo Público’ (Antena 3) vivió este viernes 2 de octubre de 2026 una de esas mañanas que se convierten en titular nacional.

En pleno debate sobre los decretos de vivienda que el Congreso debía convalidar (y que, previsiblemente, van a caer por el rechazo de Junts, PP y VOX), Pilar Losantos recibió un mensaje en directo que dejó helados a todos los presentes.

Losantos explicó que un ministro muy cercano a Pedro Sánchez le aseguró por WhatsApp que «vamos a elecciones al 99%».

Solo faltaría determinar la fecha, entre el 29 de noviembre o el 6 de diciembre. La periodista no dudó en compartir la información en antena mientras el programa analizaba el posible adelanto electoral derivado del ‘no’ de Junts a los decretos.

La gran @pirlosantos lanza la gran bomba en directo en el programa de Susanna Griso y cuenta que un ministro muy cercano a Pedro Sánchez le asegura que se va a elecciones a un 99%. Solo faltaría determinar la fecha, 29 de noviembre o el 6 de diciembre. pic.twitter.com/oMSY0jxAHl — Luis Rioja (@miescano351) October 2, 2026

Losantos aseveró que uno de los ministros más afines a Pedro Sánchez da por amortizada la legislatura:

Hablando con distintas fuentes de Moncloa y algún ministro, lo que confirman es que ahora mismo estamos en una situación en la que al 99% convocan elecciones. Ellos efectivamente creen que la situación judicial no va a ir a mejor y que todo lo que suceda a partir de ahora va a ser un debate sobre Ceuta, sobre sus distintas causas, sobre el juicio de Begoña, etc. Y que ahora se plantea una ventana de oportunidad para poder hacer un debate ideológico sobre las derechas contra las izquierdas y que probablemente no van a encontrar un momento mejor que este.

Susanna Griso preguntó con cara de sorpresa:

¿Dices algún ministro? ¿Me puedes leer el mensaje que has recibido a las 9 y 16 minutos? Sí.

A lo que la tertuliana respondió con contundencia: