  • ESP
    España América
Periodismo

'ESPEJO PÚBLICO' (ANTENA 3)

Pilar Losantos incendia el plató de Susanna Griso con una revelación demoledora para Sánchez: «Un ministro me dice que vamos a elecciones al 99%»

Las fechas posibles: el 29 de noviembre o el 6 de diciembre

Pilar Losantos.
Pilar Losantos. Antena 3.
Archivado en: Congreso de los Diputados | Gobierno de España | Pedro Sánchez | Periodismo | Pilar Losantos | PP - Partido Popular | PSOE - Partido Socialista Obrero Español | Susanna Griso | Televisión

Más información

El PSOE teme que la vivienda pueda forzar las urnas el 29 de noviembre

El PSOE teme que la vivienda pueda forzar las urnas el 29 de noviembre

El plató de ‘Espejo Público’ (Antena 3) vivió este viernes 2 de octubre de 2026 una de esas mañanas que se convierten en titular nacional.

En pleno debate sobre los decretos de vivienda que el Congreso debía convalidar (y que, previsiblemente, van a caer por el rechazo de Junts, PP y VOX), Pilar Losantos recibió un mensaje en directo que dejó helados a todos los presentes.

Losantos explicó que un ministro muy cercano a Pedro Sánchez le aseguró por WhatsApp que «vamos a elecciones al 99%».

Solo faltaría determinar la fecha, entre el 29 de noviembre o el 6 de diciembre. La periodista no dudó en compartir la información en antena mientras el programa analizaba el posible adelanto electoral derivado del ‘no’ de Junts a los decretos.

Losantos aseveró que uno de los ministros más afines a Pedro Sánchez da por amortizada la legislatura:

Hablando con distintas fuentes de Moncloa y algún ministro, lo que confirman es que ahora mismo estamos en una situación en la que al 99% convocan elecciones. Ellos efectivamente creen que la situación judicial no va a ir a mejor y que todo lo que suceda a partir de ahora va a ser un debate sobre Ceuta, sobre sus distintas causas, sobre el juicio de Begoña, etc. Y que ahora se plantea una ventana de oportunidad para poder hacer un debate ideológico sobre las derechas contra las izquierdas y que probablemente no van a encontrar un momento mejor que este.

Susanna Griso preguntó con cara de sorpresa:

¿Dices algún ministro? ¿Me puedes leer el mensaje que has recibido a las 9 y 16 minutos? Sí.

A lo que la tertuliana respondió con contundencia:

El mensaje que he recibido a las 9 y 16 minutos concretamente dice vamos a elecciones al 99%.

 

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

TABLETS

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Almacenamiento externo Dispositivos Wifi Impresoras Portátiles Tablets
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]