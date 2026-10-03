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Los 10 trending topic en España este sábado, 3 de octubre de 2026: Congreso, realities…

La jornada arranca con debates políticos intensos y picos de audiencia en programas de televisión que marcan el ritmo en la red.

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Alejandro Fernández exige a Sánchez que «acabe ya con la agonía» y convoque elecciones: el PP presenta su decálogo para cambiar España y Cataluña

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1. POLÍTICA

Congreso y Junts centran el debate parlamentario

La actividad en el Congreso de los Diputados genera un aluvión de publicaciones desde primera hora de la mañana del sábado, con Junts y Puigdemont como focos principales. Los usuarios comentan la caída de decretos y las tensiones entre formaciones, con menciones constantes a Cataluña y posibles alianzas. La conversación estalló anoche y se mantiene activa con hilos y reacciones en tiempo real sobre la situación política actual.

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Prompt: «Escribe un reportaje sobre el impacto de las votaciones en el Congreso y el papel de Junts en la política española actual.»

2. TELEVISIÓN

#TEM2O y debates en redes sobre Todo es Mentira

El hashtag #TEM2O registra picos importantes desde las últimas horas de la noche anterior, impulsado por el debate de Risto Mejide sobre la expulsión de personas en Sol. Los espectadores comparten clips y opiniones en X, mezclando política y entretenimiento. La tendencia se consolida esta mañana con menciones cruzadas a otros programas.

www.trends24.in: lista de hashtags más activos en España

Prompt: «Redacta un análisis de cómo los debates de televisión como #TEM2O influyen en la opinión pública en redes sociales.»

3. TELEVISIÓN

#SVGala4 y realities como Supervivientes generan expectación

El hashtag #SVGala4 lidera las menciones más twitteadas en las últimas 24 horas, con reacciones a la gala del sábado. Usuarios comparten momentos destacados y votaciones, combinándose con otros realities como #LaIslaDeLasTentaciones8. La conversación explota con la emisión y se prolonga durante la madrugada.

Prompt: «Crea un artículo sobre el fenómeno de los realities en X y por qué #SVGala4 arrasa este fin de semana.»

4. POLÍTICA

Bustinduy y menciones políticas personales en auge

Bustinduy aparece en los rankings desde anoche, con posts que analizan su intervención o declaraciones recientes. La tendencia se une al debate más amplio sobre decretos y huelga general, con usuarios debatiendo posiciones en el arco parlamentario. Actividad verificada en las últimas horas con enlaces a noticias y opiniones.

Prompt: «Elabora un reportaje sobre el rol de Bustinduy en el contexto político actual y su repercusión en X.»

5. POLÍTICA

PP y Vox marcan la agenda de la oposición

El binomio PP y Vox concentra reacciones desde el viernes por la noche, con comentarios sobre posibles pactos y estrategias en el Congreso. La conversación se intensifica esta mañana con referencias a votaciones y alianzas autonómicas. Picos claros en las últimas 24 horas.

Prompt: «Analiza la influencia de PP y Vox en las tendencias políticas de X durante este sábado.»

6. SOCIEDAD

Huelga General y llamadas a la movilización

El término Huelga General cobra fuerza desde primera hora, ligado a protestas y debates sobre vivienda y derechos. Usuarios comparten convocatorias y críticas, mezclándose con temas como el Sindicato de Inquilinas. Actividad real y reciente confirmada en X.

Prompt: «Escribe sobre el seguimiento de la huelga general en redes y su conexión con la actualidad política.»

7. POLÍTICA

Rufián y voces destacadas en el hemiciclo

Rufián genera menciones constantes desde anoche, con posts sobre sus intervenciones y posicionamientos. Se combina con referencias a Cataluña y Junts en un flujo continuo de opiniones. Tendencia verificada en tiempo real durante las últimas horas.

Prompt: «Redacta un texto sobre el impacto de Rufián en la conversación política de X este fin de semana.»

8. POLÍTICA

Cataluña y Puigdemont en el centro del foco

Cataluña y Puigdemont acumulan interacciones desde el viernes, con críticas y análisis sobre sus declaraciones recientes. La conversación incluye Waterloo y posibles movimientos independentistas. Pico claro en las últimas 24 horas.

Prompt: «Desarrolla un reportaje sobre Cataluña y Puigdemont como ejes de debate en X.»

9. TELEVISIÓN

#MalasLenguasN y tertulias nocturnas

El hashtag #MalasLenguasN mantiene actividad desde la madrugada, con comentarios sobre el programa y temas de actualidad. Usuarios debaten expulsiones y posicionamientos políticos en el plató. Tendencia consolidada en las últimas horas.

Prompt: «Crea un análisis de #MalasLenguasN y su conexión con la política en redes.»

10. ENTRETENIMIENTO

#Cuphead y otros contenidos virales puntuales

#Cuphead aparece entre los más twitteados, con menciones a juegos y contenido digital que se suman al mix de tendencias. La actividad se detecta en las últimas horas junto a otros temas de ocio.

Prompt: «Escribe sobre cómo #Cuphead y temas de entretenimiento digital se viralizan junto a la actualidad política en X.»

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