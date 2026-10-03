Urdaci deja estupefacto a Rojo al revelar el plan de Sánchez después de perder las elecciones

Del Telediario al pódcast, con España en el punto de mira

El periodista combina su trabajo en TVE con una voz crítica sobre el poder, los medios y la política española. Sus intervenciones dibujan a un comunicador que sigue dispuesto a entrar en la discusión.

Hay rostros que se quedan instalados en la memoria del espectador. Alfredo Urdaci es uno de ellos. Para muchos españoles sigue siendo aquel periodista que les contaba las noticias a la hora de cenar. Pero quedarse con esa imagen sería congelar una trayectoria que ha continuado entre televisión, entrevistas, formación y micrófonos digitales.

Su aparición más reciente localizada es la entrevista en «Tiempo de hablar», con Alfonso Rojo, celebrada el 2 de octubre de 2026 y publicada al día siguiente por Periodista Digital. El medio la presenta alrededor de sus consideraciones sobre el futuro político de Pedro Sánchez después de una hipotética derrota electoral. La página, sin embargo, no transcribe esas declaraciones: permite fechar la conversación, pero no atribuirle frases concretas sin comprobar el vídeo. Entrevista en Periodista Digital.

Una España vista desde la desconfianza hacia el poder

Para conocer su diagnóstico con palabras verificables, resulta reveladora su conversación en el pódcast Vino para charlar. Allí afirma que «la televisión pública hoy está más ocupada que nunca por el Gobierno». Es una acusación de Urdaci, y resume el lugar desde el que observa la actualidad: una preocupación constante por la influencia política sobre los medios.

Su crítica también alcanza al modelo económico del periodismo. A su juicio, la dependencia de bancos, subvenciones y grandes anunciantes limita la libertad de las redacciones. Su razonamiento tiene una pregunta incómoda en el centro: ¿cuánto margen conserva un medio cuando su supervivencia depende de quienes debería fiscalizar? En esa misma conversación elogia la presencia del rey en Valencia tras la catástrofe y cuestiona la respuesta del Estado. Su lectura de España mezcla, así, crítica institucional, defensa de la Corona y una oposición explícita al Gobierno.

El micrófono digital y la ironía

Esa mirada encuentra un formato propio en «Buenos días, España», su pódcast de análisis de actualidad. En las entregas disponibles, la amnistía, los pactos políticos y las decisiones de Pedro Sánchez aparecen tratados con ironía, referencias culturales y una considerable dureza verbal.

Escucharlo exige reconocer el género: es comentario político, con una posición reconocible y un lenguaje que busca provocar. El tono solemne del informativo deja paso a una voz más personal, por momentos satírica y por momentos combativa. El catálogo de Apple recoge 63 episodios y actividad entre 2023 y 2024; su disponibilidad actual no permite afirmar que siga publicándose diariamente en 2026.

Los pódcast han tenido, además, consecuencias laborales. Según informó El Debate el 26 de julio de 2026, una sentencia condenó a RTVE a indemnizarlo con 15.000 euros por vulnerar su libertad de expresión, en un conflicto relacionado con la prohibición de realizar estas colaboraciones. La información advertía que la resolución podía recurrirse: ese dato impide presentarla como una decisión judicial definitivamente cerrada.

Y sí, también sigue en TVE

La relación con la televisión pública tiene otra vertiente, menos estridente. Urdaci figura en el equipo de «La aventura del saber», el veterano programa de La 2 dedicado a educación, ciencia y cultura. La ficha oficial identifica como presentadores a Fede Cardelús y Mara Peterssen; su presencia corresponde al equipo del espacio.

Ese trabajo ayuda a completar el retrato: junto al polemista político permanece el profesional interesado en contar y divulgar. En una entrevista publicada el 31 de julio de 2026, recomendaba a quienes empiezan pasar por prensa, radio y televisión y «que nunca pierda la curiosidad».

También enseña comunicación. En la Cámara de Comercio de Madrid ha insistido en la necesidad de aprender a hablar en público, escuchar y ponerse en el lugar de la audiencia. Es una faceta que introduce un matiz interesante en un personaje asociado a debates encendidos: comunicar requiere convicción, pero también comprender a quien recibe el mensaje.

El Urdaci actual reúne esas distintas voces: el periodista de televisión, el comentarista que dispara contra el poder y el profesor que enseña a hacerse entender. Sus opiniones pueden suscitar acuerdo o rechazo. Lo que sus intervenciones dejan claro es que sigue teniendo curiosidad por España y ganas de discutir cómo se cuenta.