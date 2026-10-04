Los 10 asuntos clave en España este domingo, 4 de octubre de 2026:Temporal, vivienda, adelanto electoral...

1. METEOROLOGÍA · EMERGENCIAS

La lluvia torrencial mantiene a Cataluña bajo alerta máxima

Durante la madrugada de este domingo, las lluvias torrenciales han mantenido en alerta roja a Catalunya y han obligado a suspender actividades, limitar desplazamientos y detener temporalmente parte del servicio ferroviario. Barcelona y municipios del entorno han acumulado entre 100 y 200 litros por metro cuadrado desde la tarde del sábado, mientras las autoridades mantienen el aviso por nuevas precipitaciones intensas. El temporal también ha provocado cancelaciones y retrasos en el aeropuerto de El Prat, además de inundaciones y rescates en distintos puntos de España. La previsión apunta a que la situación seguirá siendo excepcional durante la mañana.

2. METEOROLOGÍA · CATALUÑA

Barcelona registra uno de sus episodios de lluvia más intensos en décadas

Entre la tarde del sábado y la madrugada de hoy, varios puntos de Barcelona y su área metropolitana han registrado acumulaciones extraordinarias de agua. En el barrio del Raval se han medido 190,8 litros por metro cuadrado, mientras que otras estaciones han anotado máximos que no se veían desde hace 18 o 21 años. El Meteocat mantiene la advertencia por precipitaciones fuertes y persistentes, con el río Besòs en riesgo de inundación. La magnitud del episodio y sus efectos sobre la movilidad han convertido el temporal en uno de los asuntos más comentados de la mañana.

3. POLÍTICA · VIVIENDA

Sánchez sopesa un adelanto electoral tras el revés parlamentario de sus decretos

Durante este fin de semana, Pedro Sánchez analiza la situación política después de que el Congreso rechazara dos decretos vinculados a la vivienda y a medidas de emergencia. La derrota ha debilitado la mayoría parlamentaria del Gobierno y ha reabierto el debate sobre un posible adelanto de las elecciones generales. La cuestión aparece ligada a la crisis habitacional y a las protestas celebradas ayer en Madrid y otras ciudades. La decisión, según las informaciones publicadas esta madrugada, podría marcar la agenda política de los próximos días.

4. SOCIEDAD · VIVIENDA

Miles de personas salen a la calle para reclamar alquileres asequibles

Durante la jornada del sábado, decenas de miles de manifestantes participaron en movilizaciones en Madrid y otras ciudades para exigir vivienda accesible y más protección para los inquilinos. Las protestas llegaron un día después del rechazo parlamentario a varias medidas de alivio habitacional y se desarrollaron en un ambiente de creciente malestar por el precio de los alquileres. El conflicto también está relacionado con el desalojo de una mujer de 87 años en Madrid, un caso que ha impulsado nuevas concentraciones y ha situado la emergencia residencial entre las búsquedas destacadas del domingo.

5. POLÍTICA · ECONOMÍA

El rechazo a las medidas de vivienda eleva la presión sobre el Gobierno

Desde la votación parlamentaria del viernes y durante el fin de semana, el fracaso de los decretos de vivienda ha provocado nuevas críticas de la oposición, debate interno en los socios del Ejecutivo y llamamientos sindicales a futuras movilizaciones. Las organizaciones de trabajadores estudian distintas formas de protesta si las medidas no salen adelante, mientras Junts mantiene sus reparos al contenido de la norma. El episodio ha conectado la política nacional con el encarecimiento de la vivienda y ha reforzado la tensión sobre la estabilidad de la legislatura.

6. TRÁFICO · MOVILIDAD

La DGT estrena nuevas obligaciones para ciclistas y motoristas

Desde el jueves 1 de octubre están en vigor cambios en las normas de circulación que afectan a ciclistas, motoristas y repartidores. La regulación establece nuevas exigencias sobre casco, calzado cerrado y guantes en determinadas vías, con multas de hasta 200 euros. También fija una distancia mínima de seguridad para los vehículos que circulen detrás de bicicletas y endurece las condiciones para adelantar en carretera. Las modificaciones han vuelto a ganar visibilidad este domingo por su aplicación práctica durante los desplazamientos y por la conversación sobre seguridad vial.

7. TRANSPORTES · INFRAESTRUCTURAS

El temporal interrumpe trenes y multiplica las incidencias en El Prat

Desde la noche del sábado, las precipitaciones han causado alteraciones importantes en el transporte de Catalunya. La circulación ferroviaria permanece suspendida en varios trayectos hasta, al menos, las primeras horas de este domingo, mientras el aeropuerto de Barcelona acumula centenares de retrasos y cancelaciones. Las restricciones se mantienen en varias comarcas del litoral y prelitoral por el riesgo de inundaciones y desprendimientos. La combinación de lluvia extrema, carreteras afectadas y problemas en el transporte ha amplificado el impacto nacional del episodio.

8. EMERGENCIAS · CASTILLA-LA MANCHA

Una mujer de 102 años muere tras las inundaciones en Albacete

El viernes, las lluvias torrenciales causaron la muerte de una mujer de 102 años en Madrigueras, después de que el agua inundara viviendas de planta baja y superara el metro de altura en algunos inmuebles. Los servicios de emergencia realizaron alrededor de 90 rescates y las autoridades mantuvieron activado el nivel operativo de emergencia por la acumulación de agua. El episodio forma parte del mismo frente de precipitaciones que afecta a otras comunidades y ha reforzado la atención sobre los riesgos asociados al temporal durante este domingo.

9. METEOROLOGÍA · ESPAÑA

Once comunidades siguen bajo aviso por chubascos y tormentas

Durante este domingo, once comunidades autónomas permanecen en alerta por nuevas lluvias y tormentas. Catalunya afronta el nivel rojo, mientras Andalucía, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y el País Vasco tienen avisos amarillos; Asturias, Cantabria y Madrid figuran con nivel naranja. La extensión territorial del episodio, unida a los problemas registrados desde el sábado, ha situado la evolución meteorológica entre las principales búsquedas y conversaciones de la mañana.

10. POLÍTICA · VIVIENDA

El caso de la pensionista desalojada aviva la indignación social

Durante los últimos días y de nuevo este fin de semana, el desalojo de Maricarmen Abascal, una pensionista de 87 años, se ha convertido en uno de los detonantes de las protestas por la vivienda. Tras la presión social, su defensa comunicó esta semana un principio de acuerdo que permitiría su regreso al domicilio bajo determinadas condiciones económicas. El caso ha impulsado concentraciones en Madrid y se ha integrado en el debate sobre los fondos de inversión, los desahucios y la respuesta del Gobierno a la crisis residencial.