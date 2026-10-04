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Se le va de las manos

La activista ‘del Tulipán Negro’ la lía parda en TVE: se hace la víctima en directo y termina admitiendo un delito

Elena Reinés cuenta en Malas Lenguas cómo impidió el paso a dos mujeres con banderas de España… y se autoincriminó sin darse cuenta

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No tuvo muchas luces.

Elena Reinés, la periodista, activista y creadora de contenido, protagonizó un momento bochornoso en ‘Malas Lenguas Noche’ de La 2 (TVE). La activista ‘del Tulipán Negro’ -por el encontronazo que tuvo con Bertrand Ndongo cuando le pulverizó desodorante de esa marca-, acabó metiendo la pata de lleno.

En una conexión en directo relacionada con la acampada del Sindicato de Inquilinas en la Puerta del Sol y su propia identificación policial junto a su padre, Reinés intentó presentarse como víctima de agresiones ‘fascistas’ y de una policía. Según su relato, un grupo de mujeres que paseaban con banderas de España —algo perfectamente legal— fueron “borrachas”, y por eso los acampados les impidieron el paso. El problema es que, al detallar los hechos, acabó reconociendo abiertamente que ella y los suyos hostigaron e impidieron a esas personas ejercer su derecho a circular por la vía pública. Como han señalado varios usuarios y comentaristas -entre ellos Lucia Etxebarria-, eso encaja de lleno en el delito de coacciones del artículo 172 del Código Penal: impedir a otro, mediante intimidación o hostigamiento, hacer algo que la ley no prohíbe.

Reinés contó la escena cambiando incluso de expresión y postura corporal cuando se daba cuenta de lo que estaba admitiendo. Intentó justificarlo como una simple “expulsión de la acampada” y criticó a la policía por no ayudarles a limitar la libertad de circulación de los viandantes. El resultado fue el contrario al buscado: en lugar de consolidar su relato de víctima, se autoinculpó en antena nacional.

Las redes no han tardado en viralizar el momento. “Elena Reinés admite un delito de coacciones: acosó e impidió a otras personas ejercer su derecho libre a estar en la vía pública”, resume uno de los clips más compartidos. Otros destacan la ironía de quien se erige en defensora de derechos mientras decide unilateralmente quién puede y quién no puede caminar por Sol.

La comunicadora, fundadora del proyecto Woke Up y habitual azote de la “fachosfera”, lleva tiempo denunciando acoso y amenazas por parte de la extrema derecha. Sin embargo, en esta ocasión el foco se ha centrado en sus propias palabras: se hizo la víctima… y terminó confesando.

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Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

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