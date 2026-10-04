La activista ‘del Tulipán Negro’ la lía parda en TVE: se hace la víctima en directo y termina admitiendo un delito

No tuvo muchas luces.

Elena Reinés, la periodista, activista y creadora de contenido, protagonizó un momento bochornoso en ‘Malas Lenguas Noche’ de La 2 (TVE). La activista ‘del Tulipán Negro’ -por el encontronazo que tuvo con Bertrand Ndongo cuando le pulverizó desodorante de esa marca-, acabó metiendo la pata de lleno.

En una conexión en directo relacionada con la acampada del Sindicato de Inquilinas en la Puerta del Sol y su propia identificación policial junto a su padre, Reinés intentó presentarse como víctima de agresiones ‘fascistas’ y de una policía. Según su relato, un grupo de mujeres que paseaban con banderas de España —algo perfectamente legal— fueron “borrachas”, y por eso los acampados les impidieron el paso. El problema es que, al detallar los hechos, acabó reconociendo abiertamente que ella y los suyos hostigaron e impidieron a esas personas ejercer su derecho a circular por la vía pública. Como han señalado varios usuarios y comentaristas -entre ellos Lucia Etxebarria-, eso encaja de lleno en el delito de coacciones del artículo 172 del Código Penal: impedir a otro, mediante intimidación o hostigamiento, hacer algo que la ley no prohíbe.

Reinés contó la escena cambiando incluso de expresión y postura corporal cuando se daba cuenta de lo que estaba admitiendo. Intentó justificarlo como una simple “expulsión de la acampada” y criticó a la policía por no ayudarles a limitar la libertad de circulación de los viandantes. El resultado fue el contrario al buscado: en lugar de consolidar su relato de víctima, se autoinculpó en antena nacional.

Las redes no han tardado en viralizar el momento. “Elena Reinés admite un delito de coacciones: acosó e impidió a otras personas ejercer su derecho libre a estar en la vía pública”, resume uno de los clips más compartidos. Otros destacan la ironía de quien se erige en defensora de derechos mientras decide unilateralmente quién puede y quién no puede caminar por Sol.

La comunicadora, fundadora del proyecto Woke Up y habitual azote de la “fachosfera”, lleva tiempo denunciando acoso y amenazas por parte de la extrema derecha. Sin embargo, en esta ocasión el foco se ha centrado en sus propias palabras: se hizo la víctima… y terminó confesando.

@eldebate_com Elena Reines admite un delito de coacciones (art. 172 CP): acosó e impidió a otras personas ejercer su derecho libre a estar en la vía pública. https://t.co/OC2AoSp3UZ — La otra IZQUIERDA 🫲🏼 (@LaOtraIzq) October 4, 2026

Elena Reinés nos cuenta, muy modosita, cómo unas fascistas las agredieron, tras impedirles las manifestantes el paso por Sol. La policía, mala también.

Aparte de reconocer un delito, su cambio de expresión y hasta de postura corporal me recuerda a otros. Curioso. https://t.co/NBQKospvZk — Miss Bennet (@Miss_Bennet5) October 4, 2026

Chicas pasean con una bandera de España,algo perfectamente legal. Elena decide por su cuenta que van borrachas. Elena decide por su cuenta que son fascistas. Elena (como ella SÍ que es fascista) decide que los demás no tienen derecho a pisar la calle. https://t.co/PTEx6GDagM — Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) October 4, 2026