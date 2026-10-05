Los 10 asuntos clave en España este lunes, 5 de octubre de 2026: Elecciones anticipadas, vivienda, temporal...

1. POLÍTICA · ELECCIONES

Sánchez ultima su decisión sobre un posible adelanto electoral

La posible convocatoria de elecciones generales por parte de Pedro Sánchez domina la agenda política de este lunes. Según la información publicada durante la madrugada y primera hora, el PSOE y varios miembros del Gobierno dan por probable que el presidente anuncie hoy su decisión, después de que el viernes decayeran en el Congreso los decretos de vivienda. Las fechas que se manejan son el 29 de noviembre o, como alternativa, el 13 de diciembre. El adelanto todavía no está formalmente anunciado, pero la expectativa de una declaración institucional ha disparado la conversación política desde anoche y vuelve a ocupar las portadas de los principales diarios esta mañana.

2. VIVIENDA · POLÍTICA

La crisis de los alquileres presiona al Gobierno

Las medidas para contener la crisis habitacional siguen entre los asuntos más comentados de las últimas horas. La acampada de personas afectadas por los desahucios continúa en la Puerta del Sol y el fin de semana dejó manifestaciones multitudinarias en distintas ciudades españolas. El Gobierno estudia recuperar mediante un nuevo decreto algunas medidas de vivienda rechazadas el viernes, aunque la fórmula tendría que tramitarse ante la Diputación Permanente si las Cortes fueran disueltas. La posible convocatoria electoral y la presión social mantienen el problema de los alquileres en el centro del debate de este lunes.

3. METEOROLOGÍA · EMERGENCIAS

Las lluvias torrenciales mantienen en alerta a varias zonas

Los fuertes chubascos y las tormentas continúan afectando este lunes a distintos puntos de la península. La previsión sitúa el mayor riesgo en Girona, donde se esperan intensidades torrenciales y acumulaciones relevantes, además de episodios de lluvia en las dos mesetas, Baleares, el interior oriental, el Sistema Central y el este de Cataluña. El temporal ya había provocado durante el fin de semana inundaciones, rescates y daños materiales, con especial impacto en Cataluña y Castilla-La Mancha. La persistencia de las alertas meteorológicas mantiene el episodio entre las principales conversaciones del día.

4. SUCESOS · TIEMPO

Las inundaciones dejan víctimas y decenas de rescates

Las consecuencias de las lluvias registradas durante los últimos días siguen generando atención este lunes. En Madrigueras, en la provincia de Albacete, una mujer de 102 años murió durante las inundaciones y los servicios de emergencia rescataron a unas 90 personas atrapadas por el agua. El municipio llegó a registrar 142 litros por metro cuadrado y sufrió inundaciones en viviendas, carreteras y bajos. La evolución del temporal y las labores de limpieza continúan bajo seguimiento durante esta mañana.

5. DEPORTES · FÚTBOL

Ferran Torres abandona la concentración de la selección por una lesión

Ferran Torres ha dejado la concentración de la selección española por unas molestias persistentes en el tobillo izquierdo, según la información difundida durante la noche y la madrugada. El delantero no disputará los próximos compromisos internacionales previstos en este parón y regresará a París para continuar su recuperación con el Paris Saint-Germain. Luis de la Fuente ha llamado a Carlos Espí para cubrir su ausencia. La lesión concentra la conversación deportiva de este lunes por sus consecuencias para España y para el club francés.

6. POLÍTICA · VIVIENDA

El desahucio de Maricarmen Abascal reabre el debate social

El caso de Maricarmen Abascal vuelve a aparecer este lunes como uno de los detonantes de la movilización por la vivienda. La actuación policial y el posterior desalojo han impulsado protestas, acampadas y críticas contra las políticas de vivienda en los últimos días. La cuestión ha pasado a ocupar un lugar central en la agenda del Gobierno y también en la estrategia electoral de los partidos. Durante esta mañana, el caso continúa vinculado al debate sobre los alquileres, la protección frente a los desahucios y el posible adelanto de las elecciones.

7. CATALUÑA · METEOROLOGÍA

Cataluña sigue pendiente de los daños causados por el temporal

Las lluvias han dejado en Cataluña dos personas fallecidas, una desaparecida y cuantiosos daños, según los titulares de la prensa publicados esta madrugada. Girona afronta este lunes una nueva jornada de riesgo por precipitaciones intensas, mientras los servicios de emergencia mantienen las actuaciones en carreteras, viviendas y zonas afectadas. La combinación entre los daños ya registrados y la previsión de nuevos chubascos ha situado la situación catalana entre los asuntos destacados de la mañana.

8. POLÍTICA · CEUTA

La gestión de la crisis migratoria en Ceuta entra en la agenda nacional

La situación en Ceuta continúa entre los temas destacados de la prensa española de este lunes. El operativo para identificar y registrar a los migrantes que permanecen en la ciudad autónoma sigue activo, mientras aumenta el debate político sobre la gestión del Gobierno central. La cobertura de las últimas horas también recoge la valoración ciudadana de las medidas aplicadas y la posición de las autoridades ceutíes. El asunto mantiene presencia en la agenda nacional por su conexión con la política migratoria y las relaciones institucionales.

9. ECONOMÍA · EMPRESA

Las empresas familiares abren una semana marcada por la incertidumbre política

El XXIX Congreso Nacional de la Empresa Familiar se celebra este lunes con la participación de Pedro Sánchez y representantes del ámbito económico. El encuentro abordará el papel de estas compañías en la economía española y los principales problemas que afectan a la actividad empresarial. Su presencia en la agenda coincide con una jornada dominada por la posible convocatoria electoral, lo que añade interés a las intervenciones institucionales y a las perspectivas sobre inversión, empleo y estabilidad regulatoria.

10. ECONOMÍA · EDUCACIÓN FINANCIERA

El Banco de España y la CNMV participan en el Día de la Educación Financiera

Carlos Cuerpo interviene este lunes en una nueva edición del Día de la Educación Financiera, junto al gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, y el presidente de la CNMV, Carlos San Basilio. La jornada pone el foco en la formación de los ciudadanos para gestionar ahorro, crédito e inversión. El acto figura entre las citas económicas destacadas de esta mañana, aunque su repercusión en los rankings de tendencias es menor que la alcanzada por la crisis política, la vivienda y el temporal.