Abascal no se fía ni un pelo de Sánchez tras el adelanto electoral y avisa: “Es capaz de cualquier trampa”

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha reaccionado este lunes 5 de octubre de 2026 con máxima cautela al anuncio de Pedro Sánchez de convocar elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre. En una entrevista en ‘Espejo Público’ (Antena 3), el presidente de la formación ha pedido a los españoles que estén “alerta”, que no confíen en las encuestas y que “no vendan la piel del oso antes de cazarlo”.

Abascal ha recordado el precedente de 2023, cuando los sondeos también apuntaban a una mayoría holgada de PP y Vox y, sin embargo, Sánchez logró formar gobierno con el apoyo de las izquierdas y los independentistas. “A pesar de lo que digan las encuestas, los comicios van a ser muy inciertos. Yo ya he aprendido a no ponerme en posiciones inadecuadas”, ha subrayado. Y ha sido aún más contundente: “Yo no confío en las encuestas, las carga el diablo”.

El dirigente de Vox ha vinculado esta desconfianza a la trayectoria de Sánchez. En declaraciones previas al anuncio oficial, ya había alertado de que el presidente es “capaz de cualquier tipo de cosa y de trampa para permanecer en el poder”, y había exigido que las elecciones fueran “transparentes, libres y sin trampas”. Tras la convocatoria, mantiene el mismo tono de alerta y desconfianza.

En la entrevista, Abascal ha cargado también contra la gestión del Gobierno. Ha situado la crisis de la vivienda como el principal legado negativo de la legislatura (“desde que está Sánchez, la vivienda se ha encarecido un 74 %”) y ha acusado al Ejecutivo de pretender aprobar el real decreto de vivienda a través de la Diputación Permanente, algo que considera “una ilegalidad manifiesta”. Asimismo, ha afirmado que “la corrupción mata”.

El mensaje final de Abascal ha sido claro: no hay que confiarse, hay que ir a votar y permanecer vigilantes, porque, según su visión, Sánchez es capaz de cualquier maniobra para intentar aferrarse al poder.