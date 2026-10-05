¡Alucinante! El ‘alienígena’ Ignacio Escolar suelta que las movilizaciones por la vivienda van a ser la gran baza electoral para el PSOE

Es de Burgos.

Aunque parezca venir más de una lejana galaxia.

El periodista Ignacio Escolar se ganó un festival de críticas tras sus palabras en el programa laSexta Xplica.

El director de eldiario.es defendió como un auténtico poseso que las movilizaciones por la vivienda pueden convertirse en la baza principal del PSOE y la izquierda para recuperar terreno electoral. Sus declaraciones fueron interpretadas por muchos como un intento de capitalizar el descontento social en un momento de tensión parlamentaria.

Si alguien escuchase a Ignacio Escolar, director de https://t.co/v0NTsXJdqD, decir que la vivienda puede ser la gran baza electoral del PSOE, tal vez pensaría que el periodista burgalés acababa de venir del espacio. ¿Acaso olvida las promesas hechas por Sánchez en esa materia? pic.twitter.com/AjXS7f5h7A — Luis Rioja (@miescano351) October 5, 2026

Escolar vinculó directamente las protestas callejeras y las acampadas —desatadas tras el rechazo de los decretos en el Congreso— con una estrategia de movilización. Según su análisis, Moncloa vería en este clamor social la herramienta ideal para activar a su base electoral ante la posibilidad de unas elecciones anticipadas. El planteamiento ha sido recibido con escepticismo por quienes recuerdan las promesas incumplidas del Ejecutivo en este ámbito.

El comunicador burgalés no se cortó un ápice a la hora de asegurar que el adelanto electoral está a punto de ser anunciado:

Yo creo que ahora mismo está más en adelantar las elecciones que en agotar la legislatura. Por la información que tengo, la decisión no está tomada todavía. Es algo en lo que el equipo de gobierno y el equipo de Moncloa está trabajando. El presidente se está reuniendo con bastante gente, está escuchando a mucha gente, está hablando con mucha gente, está recibiendo opiniones, visiones de la gente de la que se fía a su alrededor, del partido. Y probablemente sea mañana, a última hora, cuando se tome una decisión, que no necesariamente es convocar elecciones al día siguiente, porque que vayamos a un adelanto electoral no supone que vaya a ser tan inminente como en cuestión de dos días. Están varios escenarios abiertos y como depende solo de una persona y además la opinión va cambiando.

Pero matizando que será porque en Moncloa y en el PSOE han visto una ventana de oportunidad con el tema de la vivienda:

Hay más probabilidades hoy que ayer y que ayer por la tarde. Que ayer por la mañana está más o menos igual, porque va cambiando bastante, sinceramente. Lo que sí que parece que hay consenso entre toda la gente con la que habla Pedro Sánchez, toda la gente del partido, los ministros relevantes, con los que más despacha, es que de repente estas van a ser más tarde o más temprano unas elecciones basadas en vivienda. O eso va a ser la estrategia del Partido Socialista y de la izquierda en su conjunto, que la vivienda sea el gran tema de las siguientes elecciones. Y para eso, en la estrategia electoral en la que está el PSOE, y que como todo presidente del Gobierno busca cuál es el momento más adecuado para convocar elecciones, ahora mismo en la Moncloa creen que esto es una bola inesperada, que no estaba sobre el mapa o no parecía que estuviera sobre el mapa hace apenas 15 días en los que estábamos todos hablando de Ceuta, y que es una oportunidad para lograr lo más importante para la izquierda y para el Partido Socialista en esas elecciones, que es movilizar a su electorado.

Escolar consideró que la clave de los comicios estará en saber movilizar al votante y deslizó que la vivienda puede ser una gran baza electoral para el PSOE: